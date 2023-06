Bien-Zenker GmbH

Bien-Zenker ist Winner beim German Brand Award 2023

Die Jury würdigte die schlüssige Weiterentwicklung des im Vorjahr ausgezeichneten Digital Relaunchs im Print-Bereich anhand der Imagebroschüre

Schlüchtern (ots)

Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas mit Sitz in Schlüchtern ( www.bien-zenker.de), ist in Berlin beim renommierten German Brand Award als Winner in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication" ausgezeichnet worden. "Mit allem, was wir machen, wollen wir das Bauerlebnis unserer Interessenten und Kunden verbessern", kommentierte Sven Keller, Leiter Marketing und Produktentwicklung bei Bien-Zenker, die Verleihung. "Dazu gehört auch, dass wir sie von Anfang an umfassend über ihr neues Fertighaus und den gesamten Prozess informieren und diese Inhalte ansprechend und unterhaltsam aufbereiten. Der German Brand Award für unsere neue Imagebroschüre ist deshalb eine großartige Sache, weil die Jury uns damit bestätigt, dass uns das bei der Print-Umsetzung unseres 360° Informations- und Dialogangebots auf eine Art und Weise gelungen ist, die auch die Experten des German Brand Awards überzeugt."

Konsequenter Ausbau des Informations- und Dialogangebots

Der vom German Brand Institute ausgelobte und vom Rat für Formgebung initiierte Preis für erfolgreiche Markenführung zeichnet jedes Jahr einzigartige Marken und Markenmacher aus. Bereits im vergangenen Jahr gehörte Bien-Zenker zu den Preisträgern für den Launch seiner ambitionierten 360° Markenerneuerung. "Uns war immer klar, dass wir konsequent daran weiterarbeiten müssen, um unserem Anspruch in der Kundenkommunikation gerecht zu werden", erklärt Keller. "Wir bauen deshalb unser Informations- und Dialogangebot ständig weiter aus. Mit dem Relaunch unserer elektronischen Kommunikation im vergangenen Jahr haben wir einen Grundstein gelegt, den wir im Laufe des Jahres mit der in diesem Jahr preisgekrönten Imagebroschüre in die analoge Welt fortgeführt haben. Denn obwohl wir ein Vorreiter in der Digitalisierung des Hausbaus sind, setzen wir bewusst in begrenztem Umfang auch weiterhin hochwertig gedruckte Werbemittel ein, weil diese eine ganz andere Form der Auseinandersetzung mit dem Thema Haus und in der Kundenansprache bieten."

Imagebroschüre gibt es nur im Musterhaus

Die exklusive Imagebroschüre ist eine Weiterentwicklung auf Basis des erfolgreichen Kommunikationskonzeptes "Wie möchten Sie leben?". "Auf 84 Seiten entdecken Interessenten darin Bien-Zenker als einen Fertighausanbieter, der Fragen stellt und Impulse gibt, statt zu postulieren. Der sich nicht nur seit über 100 Jahren mit dem Hausbau beschäftigt, sondern Lebensräume und die damit verbundenen Lebensträume als Ganzes denkt", würdigt die Jury die Arbeit von Bien-Zenker. Die Imagebroschüre ist nicht online erhältlich, sondern ausschließlich in den Bien-Zenker Standorten in ganz Deutschland.

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.

