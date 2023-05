Bien-Zenker GmbH

Bien-Zenker Bauherren-App erhält Budgetrechner

Update des Bien-Zenker Service Center mit der am meisten gewünschten Funktion: So behalten Baufamilien ihre Finanzierung und Ausgaben immer im Blick

Schlüchtern (ots)

Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas mit Sitz in Schlüchtern ( www.bien-zenker.de), hat seine Bauherren-App Bien-Zenker Service Center um die am meisten gewünschte Funktion erweitert: Mit dem Budgetrechner für Fertighäuser haben Bauherren ihre Baufinanzen jetzt immer im Blick und können ihren finanziellen Spielraum jederzeit genau einschätzen. Die Werte aus dem Hausbauvertrag mit Bien-Zenker fließen automatisch ein. Darüber hinaus können Baufamilien aber auch beliebige weitere Posten und ihre Finanzierung einpflegen. So sehen sie auf einen Blick, wie viel Budget sie noch für welche Ausgaben haben. Die neue Version der Bien-Zenker App Bien-Zenker Service Center ist kostenfrei im App Store für Apple-Geräte und im Google Play Store für Android-Geräte erhältlich ( https://www.bien-zenker.de/go/app).

Über 70 Prozent der Bauherren nutzen die Bien-Zenker App aktiv

"Wir arbeiten stetig daran, die Wünsche und Vorstellungen unserer Bauherren noch besser umzusetzen, und die neuen Funktionen sind ein großer Schritt auf diesem Weg", erklärt Sven Keller, Leiter des Marketings und der Produktentwicklung bei Bien-Zenker. "Über 70 Prozent der Bauherren benutzen jetzt schon die App und über 92 Prozent der Nutzer würden sie anderen Bauherren auch weiterempfehlen. Das ist eine fantastische Bestätigung für den Nutzwert unserer App. Und aus dem Feedback der Nutzer wissen wir, dass sie sich den Budgetrechner am meisten gewünscht haben. Deshalb haben wir diese Funktion in der Entwicklung priorisiert."

In der App Bien-Zenker Service Center laufen alle für Bauherren wichtigen Informationen zusammen. Auf der Startseite haben sie einen schnellen Überblick über den Fortschritt, die jüngsten Aktivitäten und anstehende Schritte. Vertiefende Informationen sowie hilfreiche FAQ und Checklisten erhalten sie mit einem Fingertipp auf den jeweiligen Schritt. Im Dokumenten-Center finden Bauherren alle relevanten Bauunterlagen. Auf individuellen Pinnwänden können sie ihre Ideen für ihr neues Haus genauso einfach und jederzeit verfügbar ablegen und miteinander teilen wie auch ihre Erinnerungsfotos vom Hausbau. Außerdem haben sie alle Kontaktinformationen der Ansprechpartner ihres persönlichen Bien-Zenker Teams immer direkt zur Hand.

Neue Features für die Bien-Zenker App sind bereits geplant

"Die App ist einer von vielen Vorteilen, die Bauherren haben, wenn sie sich für den Hausbau mit Bien-Zenker entscheiden. Mit jedem Update wird der Nutzen größer", kündigt Keller an. "Die nächsten Verbesserungen werden direkt an die neuen Features anknüpfen: Viele Bauherren wünschen sich, auch eigene Dokumente ins Service Center hochladen zu können. Daran arbeiten wir. Im weiteren Verlauf sollen Bauherren auch die Positionen im Budgetrechner mit selbst hochgeladenen Dokumenten verbinden können und so Kostenvoranschläge oder Rechnungen ohne Umwege parat haben. So wird das Bien-Zenker Service Center immer mehr zum zentralen Instrument beim Hausbau. Dort sind alle Informationen an einem Ort."

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.

www.bien-zenker.de/go/app

www.bien-zenker.de

