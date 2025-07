Wiremind

Wiremind ernennt Philippe Renon zum CRO, um Umsätze zu steigern und das Wachstum zu beschleunigen

Paris (ots/PRNewswire)

Wiremind, ein führendes Unternehmen für fortschrittliche Inventar-, Distributions- und Optimierungslösungen, gab heute die Ernennung von Philippe Renon zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt.

Diese Verstärkung der Führungsebene ist ein entscheidender Schritt, um das Wachstum von Wiremind zu beschleunigen und den Betrieb zu skalieren. Als Chief Revenue Officer bei Wiremind wird Renon die Entwicklung einer nachhaltigen und ganzheitlichen Umsatzarchitektur leiten, sowie eine starke Go-to-Market-Ausrichtung umsetzen und für operative Exzellenz im Bereich SalesOps garantieren. Seine funktionsübergreifende Führungskompetenz wird die Umsatzprognosen verbessern und kundenorientierte Strategien zur Kundenbindung und -ausweitung stärken.

„Nach einem langen und äußerst selektiven Einstellungsprozess, den ich persönlich geleitet habe, freuen wir uns sehr, jemanden gefunden zu haben, der über einen so starken Hintergrund verfügt und die Ambitionen von Wiremind teilt", sagt Colin Girault-Matz, Mitbegründer und Geschäftsführer von Wiremind.

Renon verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im globalen Vertrieb in den Bereichen Unternehmenssoftware, SaaS und digitale Innovation, darunter in leitenden Positionen bei BMC Software, Hootsuite, Qubit und Klaxoon. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz als CRO und hat sowohl in wachstumsstarken Start-ups als auch in globalen Unternehmen erfolgreich die Markteinführung vorangetrieben und Vertriebsteams ausgebaut.

„Wiremind hat dank seines Innovationsgeistes und der greifbaren Rendite seiner Lösungen eine fantastische Chance, sein Wachstum in allen Märkten – von Passagier- über Fracht- bis hin zur Entertainmentindustrie – zu beschleunigen", so Renon. „Als CRO besteht meine Hauptverantwortung darin, die strategische Entwicklung einer skalierbaren und ausgereiften Vertriebsorganisation bei Wiremind voranzutreiben, um das volle Potenzial des Unternehmens zu realisieren."

Diese Ernennung folgt auf das zehnjährige Jubiläum von Wiremind. Das 2014 gegründete Unternehmen Wiremind ist heute in drei Branchen tätig und bietet sieben maßgeschneiderte Lösungen zur Modernisierung veralteter Prozesse und zur Schaffung von messbarem Geschäftswert an. Auf einer soliden Grundlage konzentriert sich das Unternehmen darauf, seine globale Präsenz auszubauen, seine Produktfähigkeiten weiterzuentwickeln und die Erwartungen seiner Kunden weiterhin zu übertreffen.

Über Wiremind Das in 2014 gegründete Unternehmen Wiremind mit Hauptsitz in Paris bietet Inventar-, Distributions- und Optimierungslösungen für die Branchen Personenbeförderung, Luftfracht sowie Sport und Veranstaltungen an. Durch die Kombination von künstlicher und menschlicher Intelligenz ermöglichen die innovativen Tools von Wiremind den Kunden, ihre Betriebsprozesse zu optimieren, Prognoserechnungen zu verbessern und messbare kommerzielle Leistungen zu steigern. Branchenführer auf der ganzen Welt vertrauen auf Wiremind, ihnen auf Daten basierte Erkenntnisse und benutzerorientierte Lösungen zu liefern, die in verschiedenen Sektoren einen erkennbaren Mehrwert schaffen, von der Verwaltung der Luftfrachtkapazität bis hin zur Optimierung des Ticketverkaufs und der Vorhersage der Passagiernachfrage.

