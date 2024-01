RCB Fund Services

BP Fair Fund wird bestimmte Inhaber von BP plc-Stammaktien entschädigen

RCB Fund Services LLC, die Distributionsstelle für den BP plc („BP") Fair Fund („BP Fair Fund"), gibt den Beginn des Anspruchsverfahrens des BP Fair Fund für Inhaber von Stammaktien bekannt. Die US-amerikanische Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission („SEC") hat den BP Fair Fund eingerichtet, um Zahlungen an Anleger vorzunehmen, die durch die substanziellen Falschdarstellungen und Auslassungen von BP in Bezug auf die Geschwindigkeit, mit der das Öl nach der Explosion auf der Bohrinsel Deepwater Horizon in den Golf von Mexiko gelangte, geschädigt wurden. Nach dem Distributionsplan („Plan"), der vom Gericht am 25. Juli 2023 genehmigt wurde, wird diese Tranche des BP Fair Fund alle Investoren entschädigen, die durch den Erwerb von BP-Stammaktien zwischen dem 26. April 2010 und dem 26. Mai 2010 an der London Stock Exchange, der Frankfurter Börse oder einer anderen Börse außerhalb der USA Verluste erlitten haben und die Bedingungen des Plans erfüllen. Eine Kopie des Plans, in dem die Anspruchsbedingungen beschrieben sind, finden Sie unter bpfairfund.com oder sec.gov.

Wer ist anspruchsberechtigt? Jede natürliche oder juristische Person, die zwischen dem 26. April 2010 und dem 26. Mai 2010 BP-Stammaktien an der London Stock Exchange, der Frankfurter Börse oder einer anderen Börse außerhalb der USA erworben hat, kann bei Erfüllung bestimmter weiterer Bedingungen, die im Plan beschrieben sind, Anspruch auf eine Entschädigung aus dem BP Fair Fund haben.

Qualifizierte Wertpapiere BP-Stammaktien – ISIN: GB0007980591

Höhe der Entschädigung Die Höhe des Entschädigungsbetrags wird in Übereinstimmung mit dem Plan festgelegt und richtet sich nach den Daten der Transaktionen mit BP-Stammaktien, der Anzahl der erworbenen und/oder veräußerten BP-Stammaktien und dem Gesamtwert in US-Dollar der Erstattungsansprüche, die beim BP Fair Fund geltend gemacht wurden.

Wie kann ich den Antrag stellen? Sie müssen das ausgefüllte Antragsformular und die Belegunterlagen bis zum Ablauf der Antragsfrist einreichen. Der einfachste Weg ist die Onlinebeantragung über die Website des BP Fair Fund: bpfairfund.com. Falls Sie den Antrag nicht online stellen können, laden Sie eine Kopie des Antragsformulars von der Website herunter und senden Sie das ausgefüllte Antragsformular per Post an die unten angegebene Anschrift des BP Fair Fund. Sie können auch ein Antragsformular anfordern, indem Sie uns gebührenfrei unter (866) 344-7868 anrufen oder eine E-Mail an info@BPfairfund.com senden.

Antragsfrist Die Antragsformulare müssen bis zum 20. Februar 2024, Mitternacht, abgestempelt oder online eingereicht werden.

JETZT ANTRAG EINREICHEN! BP Fair Fund, P.O. Box 6980, Syracuse, NY 13217-6980.

Gebührenfreie Rufnummer: (866) 344-7868

Internationale Rufnummer: (315) 671-5770

