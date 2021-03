pme Familienservice

pme Familienservice Gruppe eröffnet Kita "ForscherWelt" in Lehrte-Sievershausen

Lehrte (ots)

Mit der "ForscherWelt" in Lehrte-Sievershausen eröffnet der pme Familienservice bereits seine zweite Kita in diesem Jahr. Der offizielle Start ist am 15. März 2021. Damit öffnet die erste von drei geplanten Kindertagesstätten am Standort Lehrte. In der "ForscherWelt" werden in zwei Kindergartengruppen je 25 Kinder und in einer Krippengruppe 15 Kinder betreut. Die freien Plätze werden in Kooperation mit der Stadt Lehrte öffentlich vergeben.

pme Familienservice stärkt seine Position als Kita-Träger in der Region

Im Neubaugebiet Sievershausen entsteht unter der freien Trägerschaft der Global Education gGmbH die neue Kita. Die Global Education gGmbH ist ebenso wie der Bauherr, die Lernwelten Immobilienmanagement GmbH, Teil der pme Familienservice Gruppe. Damit eröffnet die erste von drei Kitas in Lehrte. Die "EntdeckerWelt" und die "AbenteuerWelt" werden in den kommenden 12 Monaten fertiggestellt. Im benachbarten Hannover gibt es bereits fünf Betriebs-Kitas der pme Familienservice Gruppe. Damit ist die Region ein wichtiger Standort für das Unternehmen.

Bewegung, soziales Lernen und digitale Bildung

In Zukunft werden hier 65 Kinder in zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe forschen, experimentieren und spielen. Die wichtigsten Punkte des pädagogischen Konzeptes sind Bewegung, soziales Lernen und digitale Bildung. Die großzügigen Räume bieten den Kindern viel Platz und Freiraum. Das Besondere an der Einrichtung ist eine große Indoor-Fläche, und auch das Außengelände zeichnet sich durch viel Platz für Bewegung aus. "Sehr stolz sind wir auf die großzügig geplante Bobby-Car-Strecke im In- und Outdoor-Bereich. Im Differenzierungsraum 'Forscherlabor' und in der 'Wasserwelt' können die Kinder ihren Gedanken freien Lauf lassen. Ein weiteres Highlight ist unsere Küche, in der jeden Tag frisch gekocht wird" freut sich Kita-Leiterin Tanja Lahmann.

Außergewöhnlicher Start in Corona-Zeiten mit digitaler Eröffnungsfeier

Die Pandemie brachte für den Bau der Kita einige unerwartete Herausforderungen. "Aufgrund der Corona-Situation hat sich die Lieferung der Baumaterialien und der pädagogischen Materialien verzögert. Daher sind wir mit den eigentlichen Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich und der Eröffnung zwei Monate im Verzug. Die Eingewöhnung wird unter Einhaltung des Hygienekonzepts für alle Beteiligten eine spannende Herausforderung" erklärt Lahmann. Um die Corona-Auflagen zu erfüllen, fand die Eröffnungsfeier der Kita am 10. März 2021 digital statt.

Über die pme Familienservice Gruppe

Die pme Familienservice Gruppe unterstützt im Auftrag von mehr als 900 Arbeitgebern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, Beruf und Privatleben gelingend zu vereinbaren und mit freiem Kopf arbeiten zu können. Berufstätige erhalten Hilfe bei Krisen, z. B. bei Konflikten am Arbeitsplatz, Sucht- oder Partnerschaftsproblemen. Eltern unterstützt die pme Familienservice Gruppe dabei, die passende Kinderbetreuung zu finden, und bietet in über 75 Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen hochwertige und flexible Pädagogik. Mit einem Homecare-Eldercare-Service entlastet sie Berufstätige bei der Organisation und Finanzierung von Pflegedienstleistungen und bietet psychosoziale Unterstützung. Im Rahmen der pme Akademie werden Seminare, Workshops und Coachings zum Themenkomplex Personalführung und Personalentwicklung angeboten.

Die pme Familienservice Gruppe ist an mehr als 70 Orten in Deutschland, Österreich, Schweiz und Tschechien vertreten und beschäftigt etwa 2.000 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zahlreiche Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen.

Original-Content von: pme Familienservice, übermittelt durch news aktuell