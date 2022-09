ClickMeeting

Fast 60 % möchten, dass der Distanzunterricht zurückkehrt, wenn es erforderlich ist

Neue ClickMeeting-Umfrage zu Fernunterricht und hybriden Lernkonzepten

München / Danzig (ots)

In dieser Woche beginnt auch für die letzten Schülerinnen und Schüler in Deutschland das neue Schuljahr. ClickMeeting hat untersucht, wie Menschen in Europa derzeit über Online-Bildung sowie Distanzunterricht denken. Themen, die in den vergangenen Schuljahren angesichts der Corona-Situation oft im Vordergrund standen und das Bildungswesen verändert haben.

Dabei zeigt sich, dass sich 58 % der Befragten im Falle einer Sicherheitsbedrohung den erneuten Wechsel auf Distanzunterricht in Schulen und Hochschulen wünschen. 23 % hingegen möchten unter keinen Umständen eine Rückkehr zu dieser Form des Unterrichts.

Gemischtes Bild bei hybriden Unterrichtskonzepten

Auch bei hybriden Unterrichtskonzepten ist das Bild gemischt. 38 % sind dafür, dass solche Modelle, die Präsenzunterricht und Online-Veranstaltungen kombinieren, verstärkt zum Einsatz kommen sollten. 33 % lehnen dies ab und 29 % haben keine eindeutige Meinung.

Mehr Selbständigkeit als Vorteil des Distanzunterrichts

ClickMeeting hat auch gefragt, welche Vor- und Nachteile mit Distanzunterricht verbunden werden. Als Vorteil wurde dabei am häufigsten (39 %) genannt, dass der Fernunterricht dazu beiträgt, eine selbständige Vorgehens- und Arbeitsweise zu erlernen. Positiv gesehen werden außerdem der Einsatz neuer Technologien und die Zeitersparnis (jeweils 35 %) sowie die Möglichkeit der Verwendung multimedialer Materialien (29 %).

Fehlender Kontakt zu Gleichaltrigen als größter Nachteil

Als Nachteile nannten 83 % den fehlenden Kontakt zu Gleichaltrigen. 64 % sehen fehlende Bewegung und einen Mangel an echten Pausen als negativ.

Die europäische Plattform ClickMeeting hat sich auf Videokonferenzen, Webinare und Online-Meetings spezialisiert. Zur Unterstützung von Personen, die online unterrichten, führt das Unternehmen außerdem Studien durch und veröffentlicht Leitfäden, beispielsweise zur Einrichtung eines virtuellen Klassenzimmers oder rund um E-Learning.

Methodik:

Online-Umfrage unter 1.000 Personen in Europa.

Original-Content von: ClickMeeting, übermittelt durch news aktuell