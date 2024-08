Koordinierungsstelle Zu gut für die Tonne!

Lebensmittel retten XXL: Die Zu gut für die Tonne!-Kühlschranktour durch Deutschland

Gehört Milch in die Kühlschranktür? Und wo bleibt Brot am längsten frisch? Lebensmittel richtig lagern ist nicht immer einfach. Mit einem Kühlschrank im XXL-Format gibt die Initiative Zu gut für die Tonne! des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Lagerung von Lebensmitteln. Vom 14. August bis 17.Oktober geht der gut vier Meter hohe Zu gut für die Tonne!-Kühlschrank auf Deutschlandtour. Der Auftakt fand in Berlin mit Bundesminister Cem Özdemir im Park am Gleisdreieck statt.

Tipps & Tricks zur richtigen Lagerung

Lebensmittel passend lagern ist keine Wissenschaft. Jedes Lebensmittel hat seinen eigenen Lieblingsplatz zum Lagern Doch was gehört in den Kühlschrank? Der XXL-Kühlschrank von Zu gut für die Tonne! vermittelt Verbraucher:innen auf unterhaltsame Weise hilfreiche Tipps. Organisiert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), macht der Kühlschrank in insgesamt zehn Städten Station und wird vor Ort in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen der Länder betreut.

Ein Kühlschrank für Augen und Ohren

Brot, das sich selbst eintütet, oder Käse, der sein Fach sauber wischt - der XXL-Kühlschrank hält visuell gestaltete Szenen bereit und bietet auch zum Hören Geschichten aus dem Inneren, die Groß und Klein über die passende Lagerung verschiedenster Lebensmittel informieren. Denn: Schon mit ein paar einfachen Tipps und Tricks bleiben Obst, Gemüse & Co. länger haltbar. Der XXL-Kühlschrank bringt das Thema Lebensmittelwertschätzung direkt zu den Verbraucher:innen und macht Lernen zum Erlebnis.

Der XXL-Kühlschrank auf Tour

In insgesamt zehn Städten ist der Zu gut für die Tonne!-Kühlschrank vom 14. August bis zum 17. Oktober unterwegs und lädt interessierte Verbraucher:innen ein, sich über Lebensmittelverschwendung zu informieren. Erster Halt war Berlin, wo Bundesminister Cem Özdemir am 14. August im Park am Gleisdreieck den Startschuss für die Tour gab.

Terminübersicht

Zeitraum/Ort

14.08.-17.08. Berlin

19.08.-22.08. Halle (Saale)

27.08.-30.08. Saarbrücken

04.09.-07.09. Mönchengladbach

09.09.-12.09. Mainz

16.09.-19.09. Lüneburg

27.09.-30.09. Bonn

08.10.-11.10. Nürnberg

14.10.-17.10. Erfurt

(Zeitpunkt noch offen) Chemnitz

Hintergrund

Zu gut für die Tonne!

Jährlich fallen in Deutschland entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette circa elf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an, sechseinhalb Millionen Tonnen davon allein in Privathaushalten. Dazu zählt auch Unvermeidbares wie z. B. Obst- und Nussschalen, Kaffeesatz und Knochen. Wie Verbraucher:innen die Lebensmittelverschwendung reduzieren können, zeigt Zu gut für die Tonne! bereits seit 2012.

Mit der Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung rückt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) neben den privaten Haushalten auch die Sektoren Primärproduktion, Verarbeitung, Groß- und Einzelhandel sowie Außer-Haus-Verpflegung stärker in den Fokus. Ziel ist es, bis 2030 die Lebensmittelabfälle in Deutschland entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette zu halbieren und Lebensmittelverluste zu reduzieren. Dazu ist das BMEL mit den Wirtschaftsbeteiligten im stetigen Austausch. Ein Pakt gegen Lebensmittelverschwendung mit dem Handel und eine Zielvereinbarung für die Außer-Haus-Verpflegung wurden bereits abgeschlossen. Parallel prüft das BMEL gesetzliche Maßnahmen für die Erleichterung von Lebensmittelspenden. Die Aktivitäten zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung sind ein wichtiger Beitrag zur Ernährungsstrategie der Bundesregierung.

