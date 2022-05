Innovation Network

Innovation durch Kooperation

Deutscher Innovationsgipfel: Der Business-Booster

Ob Krieg, Pandemie oder unterbrochene Lieferketten: Noch nie stand die deutsche Wirtschaft vor so großen Herausforderungen. Der DEUTSCHE INNOVATIONSGIPFEL (DIG, www.deutscher-innovationsgipfel.de) gibt Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit. Denn am 1.Juni kommen in München wieder Vordenker, Wegbereiter, kreative Köpfe von Gründern und Unternehmen wie AUDI, BOSCH, DB, Deutsche Telekom, Munich RE, Software AG u.a. zusammen, um ihr Wissen, ihre Erfahrungen zu teilen, neue Partner zu finden, Kräfte zu bündeln und neue Technologien gemeinsam in neue Geschäftsmodelle zu verwandeln.

Digitaler Weckruf für eine nachhaltige Zukunft

Unter diesem Titel wird Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland, den 15. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL eröffnen und über unsere Verantwortung für kommende Generationen sprechen. Digitalisierung, Home-Office und Transformation zwingen zum Umdenken. Führung und Arbeitsorganisation müssen neu überdacht werden. Beispiele für die Einführung einer erfolgreichen Selbstorganisationen bietet der DIG.

Metaverse, QuantenComputing und andere, auf dem DIG vorgestellte, neue Technologien werden nicht nur bisherige Geschäftsmodelle revolutionieren. Es werden auch zahlreiche neue entstehen. Wie wird sich die physische und virtuelle Industrie in Zukunft entwickeln? Wie kann eine nachhaltige, zukunftsorientierte Neuausrichtung schnellstmöglichst gelingen? Welche Start-ups, welche Partner können dabei helfen?

Steigende Komplexität und permanenter Wandel führen zu extremen Herausforderungen. Wie schafft man Stabilität durch Resilienz? Diese Frage diskutieren die DIG-Teilnehmer mit Arlene Bühler (DB Cargo, CIO / CDO), Dr. Elke Frank (Software AG, Mitglied des Vorstands), Angelique Renkhoff-Mücke (Gesellschafterin, Vorstandsvors.) und Prof. Dr. Kai Andrejewski (SIXT, CFO).

Dass sich Klimawandel stoppen und die Energiewende nur durch Innovationen meistern lassen, werden die carbonauten auf dem DIG präsentieren. Sie saugen den Klimakiller CO2 aus der Atmosphäre und verwandelt ihn in Rohstoffe. Lassen Sie sich inspirieren, treten in einen intensiven Austausch und stellen die richtigen Weichen für eine erfolgreiche, verantwortungsbewusste und nachhaltige Zukunft Ihres Unternehmens. Weitere Informationen, Tickets etc. unter: www.deutscher-innovationsgipfel.de.

