ASB leistet medizinische Hilfe für ukrainische Kriegsgeflüchtete

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) entsendet heute ein erstes FAST-Team zur Unterstützung des slowakischen Samariter-Verbandes ASSR in die Slowakei. In der ostslowakischen Stadt Humenné nahe der Grenze zur Ukraine leistet das Fast Assistance Samaritan Team (FAST) in einer Übergangsunterkunft (Emergency Temporary Camp) Hilfe für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen. Dies umfasst die medizinische Versorgung, Betreuung, logistische Unterstützung sowie die Registrierung der Flüchtlinge.

Bereits über drei Millionen Menschen sind vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. In Humenné kommen vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen im Durchgangszentrum an und ruhen sich dort aus, bevor sie weiterreisen. Das siebenköpfige FAST-Team mit Helfer*innen aus ganz Deutschland wird zunächst bis zum 3. April vor Ort sein. Das Team besteht aus einer Ärztin, einem Arzt, einem Rettungssanitäter, einem Notfallsanitäter, zwei Expertinnen für Logistik und Betreuung sowie einer Einsatzleitung.

"Wir arbeiten eng mit unserem Netzwerk der internationalen Samariter in Osteuropa zusammen. Dank der guten, jahrelangen Kontakte können wir jetzt schnell unsere Kräfte bündeln und den Menschen helfen", sagt Knut Fleckenstein, ASB-Bundesvorsitzender und Präsident von Samaritan International. Der ASB hat bereits mehrere Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern in die Region gebracht, mit medizinischem Material, Decken, Schlafsäcken und Hygienesets.

Samaritan International (SAM.I) ist ein Zusammenschluss von 20 Mitgliedsorganisationen aus West- und Osteuropa, u.a. aus der Ukraine, Polen, Slowakei, Rumänien, Lettland, Litauen, Georgien, den Balkanstaaten, Italien und Österreich. Das Bündnis besteht seit 1994.

Der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. (ASB) ist eine Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation mit 1,4 Mio. Mitgliedern. Als Hilfsorganisation ist der ASB in den Kernbereichen Rettungs- und Sanitätsdienst tätig, im Zivil- und Katastrophenschutz, in der Erste-Hilfe-Ausbildung und der weltweit humanitären Hilfe. Als Wohlfahrtsverband bietet der ASB vielfältige Angebote in den Bereichen Altenhilfe und Pflege, Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe. Für den ASB sind über 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 20.000 Ehrenamtliche tätig.

