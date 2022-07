Ein zusätzliches Paar Hände für frischgebackene Eltern: SNOO Smart Sleeper unterstützt Babyschlaf auf natürliche Weise

Happiest Baby, Inc.

SNOO Smart Sleeper unterstützt Babyschlaf auf natürliche Weise

Los Angeles/ Berlin

Auf die Frage, was Eltern im ersten Lebensjahr ihres Nachwuchses am meisten herausfordert, antworten viele: der Schlafmangel. Dr. Harvey Karp, renommierter US-Kinderarzt und Bestseller-Autor des Elternratgebers "Das glücklichste Baby der Welt" hat mit dem SNOO Smart Sleeper daher ein innovatives Babybett für die ersten sechs Lebensmonate entwickelt, um junge Eltern in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen.

Die Babywiege basiert auf Dr. Harvey Karps Entdeckung, dass alle Babys mit einem Beruhigungsreflex geboren werden, den sie bereits im Mutterleib spürten. Seine grundlegende Beobachtung in 40 Jahren als praktizierender Kinderarzt ist, dass Babys drei bis vier Monate zu früh geboren werden. Daher hat er die Beruhigungsmethode der 5 S (Schützendes Pucken, Seitenlage, Sanfte Töne, Schaukeln oder Saugen) erfunden, die Babys an die Zeit im Bauch der Mutter erinnert und schneller beruhigt. Auf dieser Beobachtung beruht auch das von ihm entwickelte Babybett SNOO, indem es die Bewegungen und Geräusche aus dem Mutterleib nachahmt und Babys mit beruhigenden Schaukeln und "Weißem Rauschen" behutsam in den Schlaf wiegt.

Förderung von sicherem und erholsamen Babyschlaf

Das Bett hilft frischgebackenen Eltern, die Bedürfnisse ihres Babys zu stillen, indem es den Nachwuchs zusätzlich wiegt, wenn sie selbst schlafen. SNOO hält das Baby dabei die ganze Nacht mittels des integrierten Pucksacks in der von Kinderärzten empfohlenen Rückenlage. Das Bett reagiert automatisch auf Unruhe von Babys mit angepasster Bewegung und Geräuschen. Dadurch wird dem Baby signalisiert, dass es sich in derselben geschützten Umgebung wie beim Einschlafen befindet. Beruhigt sich das Baby nicht binnen einiger Minuten, sei es wegen Hunger, einer vollen Windel oder der Sehnsucht nach vertrauter Nähe, hört SNOO mit der Bewegung auf und informiert die Eltern.

Die Wiege bietet außerdem zusätzliche Sicherheit, wenn die Eltern ihr Baby tagsüber zum Schlafen hinlegen, um während des Nickerchens zu kochen, zu duschen oder sich um ein anderes Kind zu kümmern. SNOO hält Babys sicher auf dem Rücken und verhindert, dass das Baby unbeaufsichtigt in die Bauchlage rollen kann.

Die Seitenwände der Babywiege bestehen aus atmungsaktivem Netzstoff für eine gesunde Luftzirkulation. Das SNOO Spannbettlaken und die drei mitgelieferten Schlafsäcke (in den Größen S, M, L) sind aus GOTS-zertifizierter Biobaumwolle gefertigt.

Das smarte Babybett lässt sich entweder über die SNOO App steuern, über die individuelle Einstellungen vorgenommen werden können (einschließlich spezieller Einstellungen für Früh- und Neugeborene, Entwöhnung vom Kinderbett usw.). Zusätzlich liefert die App einen täglichen Schlafbericht. SNOO kann auch ohne App genutzt werden und einfach über das Bedienelement am Bettende gesteuert werden

Unterstützung für Eltern in einer herausfordernden Lebensphase

SNOO verhilft nicht nur dem Baby zu mehr Schlaf, sondern auch den Eltern zu mehr Ruhe. "Wenn Eltern gut ausgeruht sind, sind sie glücklicher, gesünder und können sich besser um ihr Baby kümmern", weiß Dr. Harvey Karp aus seiner Praxis als Kinderarzt. "Heutzutage leiden viele Eltern unter einem Mangel an Unterstützung. Sie leben meist nicht mit ihren Familien zusammen und haben nicht die Möglichkeit, die Care-Arbeit mit Großeltern, Geschwistern, Tanten und Onkeln zu teilen. SNOO ist hier eine helfende Hand, wenn Eltern unter dem Schlafmangel und damit verbundenen Problemen wie Reizbarkeit, Beziehungsstress, Depressionen, Angstzuständen oder Stillproblemen leiden."

Preis & Verfügbarkeit

Das smarte Babybett ist für 1.295,00 Euro im Happiest Baby Onlineshop erhältlich.

Ein späteres Lieferdatum von SNOO Smart Sleeper von Happiest Baby kann individuell festgelegt werden, so dass SNOO erst zum Geburtstermin nach Hause geliefert wird. Ab dem Lieferdatum können Eltern das Babybett 30-Tage kostenlos testen. Schlafexperten sind rund um die Uhr bei Fragen zur Nutzung des Bettes über den Support erreichbar.

Über Dr. Harvey Karp

Dr. Harvey Karp ist renommierter US-Kinderarzt, Mitglied der American Academy of Pediatrics mit über 40 Jahren Erfahrung, Bestsellerautor des Elternratgebers "Das glücklichste Baby der Welt" und Gründer von 'Happiest Baby'. Mit den sogenannten '5S' - inspiriert von den !Kung San-Müttern der Kalahari-Wüste - legte er bereits Anfang der 80er Jahre den Grundstein für die fünf wichtigsten Methoden zur Beruhigung von weinenden Babys. Dr. Karp revolutionierte auf diese Weise unser Verständnis für die Bedürfnisse von Säuglingen während der ersten Lebensmonate und unterstützte zahlreiche junge Eltern in dieser so anspruchsvollen und wichtigen ersten Zeit. Er war mehrfach zu Gast in Good Morning America, CNN, der Today Show, The View, Dr. Oz u.v.m. Seine Arbeiten wurden unter anderem in der New York Times, Time, Newsweek, der LA Times, Parents und dem People Magazine veröffentlicht.

Über Happiest Baby

Happiest Baby ist ein US-Unternehmen mit der Mission, Eltern dabei zu unterstützen, gesunde und glückliche Kinder großzuziehen. Das Unternehmen entwickelt wissenschaftlich fundierte Produkte und Inhalte, um die täglichen Herausforderungen der Elternschaft zu lösen und das Wohlbefinden der Kinder zu verbessern. Happiest Baby wurde 2001 von Dr. Harvey Karp und seiner Ehefrau und Geschäftspartnerin Nina Montée-Karp in Los Angeles, Kalifornien gegründet. Dr. Karps berühmte Bücher und Videos haben Millionen von Eltern geholfen und wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt. Seine bahnbrechenden Theorien bieten wichtige Einblicke in die Ursachen und Linderung von Schreiattacken, schlechtem Schlaf sowie Wutausbrüchen bei Kleinkindern. Tausende von zertifizierten Happiest-Baby-Pädagogen lehren Dr. Karps Arbeit über sicheres Wickeln und Säuglingspflege in Kliniken in ganz Amerika und über zwanzig anderen Nationen.

