blue office® erweitert das Vertriebsgebiet

Hochdorf (ots)

Beim Schweizer IT-Unternehmen blue office ag www.blue-office.ch gibt es eine Erweiterung in der Vertriebsstruktur. Ab sofort kann blue office®, die ERP-Software für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), auch in Bosnien bezogen und eingesetzt werden.

Der langjährige Distributor für Österreich, die Firma Seebacher Automation GmbH erweitert ihr Vertriebsgebiet. Mit der neu gegründeten Firma Seebacher Servis d.o.o gewinnt nicht nur die Firma Seebacher Automation GmbH, sondern auch die blue office ag einen starken Markteintritt in Bosnien. Vom Standort Doboj im Nordosten kann die Region perfekt abgedeckt werden.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Seebacher Automation GmbH, die seit 2013 als Distributor für Österreich tätig sind, einen wichtigen Partner nicht nur in Österreich, sondern auch für Bosnien gefunden haben. Durch die Kooperation ist blue office® in Bosnien am Standort Doboj vertreten. " freut sich Moritz Neuschütz, der CEO der blue office ag.

Gemeinsam mit dem Distributor Seebacher Automation GmbH steht die

blue office® Auftragsbearbeitung nun auch für den bosnischen Markt bereit. Somit steht den Nutzern in Bosnien die flexible und leicht zu bedienenden Unternehmenssoftware blue office® zur Verfügung.

blue office®, die Schweizer ERP-Software für KMU, ist für den wachsenden und erforderlichen Digitalisierungsprozess in den Unternehmen eine ideale und kostengünstige Alternative.

Über die blue office ag:

Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.

Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.

Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office®bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.

