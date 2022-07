Fruit Juice Science Centre

DA BIS ZU 83 % DER EU-BÜRGER MIT PANDEMIEBEDINGTEM STRESS ZU KÄMPFEN HABEN, ZEIGT EIN THINK TANK AUF, WELCHEN SCHADEN DIES DER NATÜRLICHEN IMMUNITÄT ZUFÜGT

Brüssel (ots/PRNewswire)

Die Forschung des Fruchtsaft-Wissenschaftszentrums zeigt, warum wir unser Immunsystem lieben müssen - auf natürliche Weise

Es lässt sich nicht leugnen, dass die weltweite Pandemie den Stress- und Angstpegel der Menschen stark erhöht hat. Ein neuer Bericht[1] des Fruit Juice Science Centre - Challenges Of Post Pandemic Stress - Why we all need to love our immune health, naturally, inside out - bestätigt, dass 75-83% der Europäer sich gestresst und ängstlich fühlen, so dass unsere natürliche Immungesundheit beeinträchtigt ist. Außerdem sind bis zu drei Viertel (71-77 %) der Befragten[1] der Studie der Meinung, dass sich Stress negativ auf die Gesundheit ihres Immunsystems auswirkt.

Die Allgemeinmedizinerin Dr. Nisa Aslam erklärt, dass unser Körper, wenn wir gestresst sind, Schwierigkeiten hat, jede Krankheit abzuwehren. „Die Reaktion des Körpers auf Stress kann auch unser Herz und unseren Blutdruck belasten."

Mehr noch, bis zu jeder vierte Europäer hat tatsächlich keine Ahnung, was natürliche Immunität bedeutet. Um alle Unklarheiten zu beseitigen, beschreibt Dr. Gill Jenkins, dass „wir unser Leben so führen, dass unser Immunsystem gesund bleibt, bevor wir andere Schutzmaßnahmen wie Impfungen oder Händewaschen hinzufügen".

„Eine gute Gesundheit des Immunsystems ist das ganze Jahr über erforderlich. Die Stärkung unserer natürlichen Immunität muss jedoch nicht kompliziert sein - es ist bewiesen, dass 150 ml reiner Orangensaft pro Tag dank seines hohen Gehalts an Vitamin C und Folsäure helfen können", fügt Dr. Gill Jenkins hinzu.

Die Wissenschaft hinter dem Fruchtsaft und der Gesundheit des Immunsystems ist eindeutig. Ein 150-ml-Glas reiner Orangensaft liefert beeindruckende 84% des Nährstoffreferenzwerts (NRV) für Vitamin C. Dieser 100%ige Fruchtsaft ist auch eine bioverfügbare Quelle für verschiedene andere Nährstoffe, wie z.B. Folat, ein B-Vitamin, das für die gesunden Zellen lebenswichtig ist und auch für das Immunsystem wichtig ist, indem es die Produktion und Funktion von Antikörpern unterstützt.

Das im Orangensaft enthaltene Kalium unterstützt einen normalen Blutdruck und hilft den Muskeln, normal zu arbeiten.

Auch unsere kardiovaskuläre Gesundheit wird durch 100%igen Orangensaft unterstützt. Wissenschaftler der Universität Toronto fanden heraus, dass das Trinken von Fruchtsaft das Risiko, an einem Schlaganfall zu sterben, um sage und schreibe 33% senkt.[2]

Das Polyphenol Hesperidin ist in reinem Orangensaft reichlich vorhanden. Kommerziell gepresster Orangensaft enthält die dreifache Menge an antioxidativem Hesperidin als zu Hause gepresster Saft.

In der neuen Studie des Fruit Juice Science Centre hatte mehr als die Hälfte (58-75 %) der Befragten noch nie etwas von „Polyphenolen" gehört, obwohl sie in Studien stark mit den Vorteilen für die vaskuläre und kognitive Gesundheit in Verbindung gebracht werden.

Insbesondere das Hesperidin hat in Studien bestätigt, dass es antibakteriell und antiviral wirkt. Dies hat Wissenschaftler dazu veranlasst, zu untersuchen, ob Hesperidin zur Entwicklung neuer Medikamente zur Bekämpfung von Covid-19 verwendet werden könnte. Dr. Nisa Aslam erklärt, dass neue Beweise dafür sprechen, dass dieses Polyphenol „eine neuartige Substanz im Kampf gegen das Coronavirus sein könnte".

Erwähnenswert ist auch die präbiotische Wirkung von Orangensaft auf den Darm. Da sich 70-80% der körpereigenen Immunzellen in der Darmwand befinden, ist es wichtig, freundliche Bakterientypen mit präbiotischen Lebensmitteln zu fördern und zu erhalten. Dazu gehören auch Knoblauch, Zwiebeln, Beeren, Lauch, Artischocken und Chicorée-Wurzeln.

Die Auswirkungen von Stress

Obwohl Stress einen direkten Einfluss auf die Gesundheit unseres Immunsystems hat, kann er auch zu anderen ungesunden Gewohnheiten führen.

Dazu gehört auch der Verzehr von nährstoffarmen Lebensmitteln - 33-35 % greifen zum Stressabbau zu Fertiggerichten und Speisen zum Mitnehmen. Bei denjenigen, die an den meisten Tagen gestresst oder ängstlich sind, steigt der Alkoholkonsum ebenfalls um 21-34 %. Alkohol enthält Kalorien ohne Nährwert. Außerdem kann er die Motivation für sportliche Betätigung beeinträchtigen, die Schlafqualität stören, zu Stress führen und unsere natürliche Immunität schädigen.

Die Anwendung von Techniken zur Stressbewältigung ist wichtig. Zwerchfellatmung, Bewegung und eine Auszeit von digitalen Geräten können helfen, diese Belastung, den Stress und die Angst abzubauen. Eine Studie hat sogar bewiesen, dass moderate und intensive Trainingseinheiten von weniger als 60 Minuten die Immunabwehr und die Stoffwechselgesundheit verbesser[3].

Änderungen der Lebensweise zur Unterstützung der natürlichen Immunität

Der Zustand unserer natürlichen Immunität kann auch durch andere Nahrungsergänzungsmittel beeinflusst werden. Das „Sonnenschein"-Vitamin, Vitamin D, das in fettem Fisch, Leber und angereicherten Lebensmitteln enthalten ist, ist wichtig. In den Herbst- und Wintermonaten empfehlen viele Länder in Europa der Bevölkerung die Einnahme eines Vitamin-D-Zusatzes (200-800 IE täglich, je nach Land). Da Vitamin D vor allem dann gebildet wird, wenn Sonnenlicht auf unsere Haut trifft, bieten die dunkleren Monate in Nordeuropa und selbst bewölkte Tage im Sommer nicht genügend Sonnenlicht, um einen optimalen Blutspiegel zu gewährleisten."

Weitere folatreiche Lebensmittel sind grünes Blattgemüse, Kichererbsen und Kidneybohnen, angereichertes Getreide, Brokkoli und Rosenkohl, während Omega-3-Fettsäuren ebenfalls die natürliche Immunität stärken. Sie finden sie in fettem Fisch, Nüssen und Samen.

Es hat sich gezeigt, dass ein guter Schlaf die Gesundheit unseres Immunsystems fördert. 30-43 % der Menschen, die sich an den meisten Tagen gestresst fühlen, schlafen weniger als sechs Stunden pro Nacht. Beruhigen Sie sich vor dem Schlafengehen und schalten Sie Ihre digitalen Geräte eine Stunde vor dem Schlafengehen aus.

Dr. Gill Jenkins kommt zu dem Schluss, dass wir unsere natürliche Immunität verbessern können, wenn wir alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um uns erfolgreich gegen mögliche Krankheiten zu wehren. „Wir alle können unsere natürliche Immunität verbessern, also lassen Sie uns das jetzt tun, bevor es zu spät ist."

Dr. Nisa Aslam und Dr. Gill Jenkins 4 Tipps, um die Gesundheit des Immunsystems auf natürliche Weise zu optimieren:

Nr. 1 Tägliche Stressbewältigung: Praktizieren Sie stressabbauende Aktivitäten wie Spaziergänge in der Natur, Zwerchfellatmung und eine Auszeit von digitalen Geräten. „Das wiederum kann den Schlaf fördern und die Motivation, sich gesünder zu ernähren, steigern", sagt Dr. Nisa Aslam.

Nr. 2 Aktiv werden: Sport treiben, sei es zügiges Gehen, Laufen oder Heimtraining. „Bringen Sie Ihren Puls in Schwung und schwitzen Sie mindestens ein paar Mal pro Woche. Der Ansturm von Wohlfühl-Endorphinen wirkt Wunder, wenn es darum geht, eine schlechte Stimmung zu verbessern und den Stresspegel zu senken", sagt Dr. Gill Jenkins.

Nr. 3 Tiefer Schlummer: Sorgen Sie für ausreichend und qualitativ hochwertigen Schlaf. Wenn Sie sich vor dem Schlafengehen ausruhen, schlummern Sie erholsamer, und wenn Sie sich an einen festen Schlaf-Wach-Rhythmus halten, stellt sich der Körper auf eine gesunde Routine ein und ist darauf vorbereitet, zu einer bestimmten Zeit einzuschlafen.

Nr. 4 Stärken Sie Ihr Immunsystem auf natürliche Weise: Die Optimierung unseres natürlichen Immunsystems ist das ganze Jahr über wichtig. Dr. Nisa Aslam sagt: „Ein einfacher, täglicher Tipp, der unser Immunsystem stärkt und so einfach ist, besteht darin, eine 150 ml große Portion reinen Orangensaft zu trinken. Es enthält essentielle Nährstoffe, die nachweislich die Gesundheit unseres Immunsystems unterstützen und ist eine einfache Möglichkeit, unsere natürliche Immunität zu optimieren. Außerdem liefert es einen der empfohlenen 5 pro Tag. Außerdem enthält es 84 % Vitamin C - den Nährstoffreferenzwert (NRV) - das in Europa festgelegte Mindestziel für die Ernährung.

[1] Europäer zerstören ihr Immunsystem durch COVID-19-Stress - Warum wir alle unser Immunsystem von innen heraus lieben müssen; Winter 2022

[2] https://fruitjuicesciencecentre.eu/en/news/new-super-study-looks-at-role-of-fruit-vegetables-and-juices-in-lowering-cardiovascular-risk-in-4-million-adults#:~:text=Looking%20at%20the%20detail%2C%20the,lowered%20risk%20by%2013%20percent.

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254618301005 - „Die überzeugende Verbindung zwischen körperlicher Aktivität und dem Abwehrsystem des Körpers"

Original-Content von: Fruit Juice Science Centre, übermittelt durch news aktuell