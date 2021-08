ProSieben

Große Liebe oder große Show? Diese vier Paare wollen ab Dienstag, 7. September in "How Fake Is Your Love?" auf ProSieben beweisen, dass ihre Liebe echt ist

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots)

Lisa ist zwanzig Jahre älter als Daniel. Waldemar hat wegen seiner Beziehung zu Robin keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Für Kim ist Caro die erste Freundin - und die erste Beziehung, in der sie an ihre Träume glauben kann. Bei Fernando und Mina wurde aus einer Facebook-Anfrage die große Liebe. Sagen sie. Aber ist das auch die Wahrheit?

In der neuen Prime-Time-Show "How Fake Is Your Love?" ab 7. September auf ProSieben wollen acht Paare beweisen, dass ihre Liebe echt ist.

Der Twist? Nicht alle Paare sind auch wirklich zusammen. Beste Freund:innen, Arbeitskolleg:innen oder flüchtige Bekanntschaften - Fake Couples mischen sich unter die echten Paare, um sie und die Zuschauer:innen mit einer erfundenen Lovestory hinters Licht zu führen. Schaffen es die Couples, die Fakes unter sich zu finden, füllt sich der Jackpot um jeweils 10.000 Euro. Schicken sie jedoch ein echtes Paar nach Hause, gibt es auch kein Geld.

Das sind die ersten vier Paare von "How Fake Is Your Love?":

Bei Lisa (58) und dem zwanzig Jahre jüngeren Daniel (38) sind es die Gegensätze, die ihre Beziehung ausmachen.

Robin (28) und Waldemar (26) aus Düsseldorf gingen durch Höhen und Tiefen. Die ehemalige Dragqueen Robin weiß, dass Waldemar immer an seiner Seite ist.

Caro (28) ist Kims (25) erste Freundin. Das Paar aus Leipzig träumt von einem gemeinsamen Leben in Paris.

Fernando (33) und Mina (31) aus Dortmund machen ihre große Liebe mit einem Partnertattoo für alle sichtbar.

"How Fake Is Your Love?" - ab 7. September, dienstags um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #HFIYL

Aktualisierung 31.08.2021 10:45

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Communications & PR

Show & Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: nathalie.galina@seven.one

Photo Production & Editing

Stephanie Bruchner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166

email: stephanie.bruchner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell