Neue Auszeichnung für Kochbücher: Der Deutsche Kochbuchpreis

HamburgHamburg (ots)

Es ist eine gute Nachricht in schwierigen Zeiten für Autorinnen und Autoren, Verlage und Kochbuch-LeserInnen: Am 08. Dezember wird erstmal der Deutsche Kochbuchpreis vergeben. Er zeichnet die besten deutschsprachigen Kochbücher des Jahres aus 18 verschiedenen Themengebieten von "Alpenküche" bis "Wild" aus.

Die Experten: 18-köpfige Jury

Der Preis wurde von den Machern des Portals kaisergranat.com initiiert. Auf der Plattform werden jedes Jahr die wichtigsten 200 Kochbücher des Jahres rezensiert und vorgestellt. Über die Vergabe der Platzierungen des Kochbuchpreises entscheidet eine 18-köpfige Jury. Sie besteht jeweils zur Hälfte aus Frauen und Männern aus der kulinarischen Welt. Sie sind Journalisten, Köche, Bäcker, Sommeliers, Unternehmer und Blogger, die für zeitgemäße Kulinarik stehen. Mit dabei sind u.a. die Master-Sommeliére Stefanie Hehn (Hotel "The Fontenay"), "Brotpurist" Sebastian Däuwel aus Speyer und Weinhändler Hendrik Thoma ("Wein am Limit"). "Wir sind sehr glücklich, dass wir so eine kompetente und vielfältige Jury für den Preis gewinnen konnten", sagt Initiator Benjamin Cordes. "Das zeigt, dass die Zeit reif und das Interesse für eine neue Kochbuch-Auszeichnung da ist."

Die Nominierungen: Sterneköche und zwei große Trends

Nominiert für den Preis sind unter anderem bekannte Fernseh- und Sterneköche wie Cornelia Poletto und Johann Lafer, ebenso "Brotpapst" Lutz Geißler und einem breiteren Publikum bislang eher unbekannte Autorinnen und Autoren, die jedoch herausragende Kochbücher geschrieben haben. "Zwei Trends haben sich dieses Jahr besonders abgezeichnet: Die Auswahl an hervorragenden vegetarischen Kochbüchern ist erneut groß. Und auch das Brot backen, das auch vor der Corona-Pandemie schon immer beliebter wurde, hat sich in einer Vielzahl guter Brotbackbücher niedergeschlagen", sagt Benjamin Cordes. Alle Nominierungen können bereits jetzt auf www.deutscher-kochbuchpreis.de eingesehen werden.

Großes Augenmerk auf Transparenz

Die Macher des Preises legen besonders großen Wert auf Transparenz und Unabhängigkeit. "Für die Teilnahme der Bücher ist ausschließlich ihre Qualität ausschlaggebend", erklärt Benjamin Cordes. "Es gibt keine Teilnahmegebühr oder sonstige Hürden." Für jedes Thema sind jeweils drei JurorInnen zuständig, die ihre Wertungen unabhängig voneinander abgeben. Aus den Wertungen werden anschließend Mittelwerte und die Reihenfolge ermittelt. Die Punkte und schriftlichen Bewertungen der Jury werden zur Preisvergabe vollständig auf der Website www.deutscher-kochbuchpreis.de veröffentlicht.

Die Entscheidung

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Kochbuchpreises werden am 08.12.2020 auf der Seite www.deutscher-kochbuchpreis.de bekanntgegeben.

Alle Nominierungen in der Übersicht:

Alpen-Küche

Cook the Mountain (Niederkofler, Südwest Verlag) Kräuterreich (Winkler, Matthaes Verlag) Salzkammergut (Nagl/Seiser, Brandstätter Verlag)

Anfänger

Das Glück der einfachen Küche (Frommelt/Härtig, AT Verlag) Einfach Heimatküche (EMF Verlag) Kochs einfach (Klipp, EMF Verlag)

Asien

Asien vegetarisch (Sodha, Dorling Kindersley) Fire Islands (Ford, Knesebeck) Kochen wie in Japan (Iriyama, GU)

Backen

Bake America great again (Christian Verlag) Modern Baking (Barcomi, Dorling Kindersley) Opera (Grolet, Knesebeck)

Brot

Almbackbuch (Geißler, Verlag Eugen Ulmer) Der Brotdoc (Hollensteiner, Christian Verlag) Krume und Kruste (Geißler, Becker Joest Volk Verlag)

Deutschland

BEEF! Heimat (Tre Torri Verlag) Echt schwäbisch (Tress, Christian Verlag) Ein Tag ohne Kartoffelsalat (Meuth/Neuner-Duttenhofer, Becker Joest Volk Verlag)

Ernährung

Essen gegen Artrose (Bracht/Lafer, GU) Schlank! und gesund (Fleck, Becker Joest Volk Verlag) Zuckerfrei gesünder leben (Die Ernährungs-Docs, ZS)

Fisch

180° 20 min (seltmann+söhne) Uri Buri (Jeremias, GU)

Getränke

Classic Cocktails (Schofield, Hallwag) Gin (Jauch, AT Verlag) Gong Fu Cha (Lange et al., AT Verlag)

Internationale Küche

Eating with Africa (Schiffer, Dorling Kindersley) Mexico (Kosikowski/Riffelmacher, Brandstätter Verlag) Wien (Molcho, Brandstätter Verlag)

Italien

all´orto (del Principe, AT Verlag) Echt Poletto (Poletto, GU) Pasta tradizionale (Bennison, EMF Verlag)

Mediterrane Küche

Mallorca (Fabian, Dorling Kindersley) Tante Poppis Küche (Bousdoukou, Dumont Buchverlag) Tim Raue (Raue, Callwey Verlag)

Nachschlagewerke

Aroma Essenziell (Vilgis, Stiftung Warentest) Fermentieren (Preißler, de Vries, Teubner) Flavour (Ottolenghi, Dorling Kindersley) Perfektion Pasta (Furlanello/Vilgis, Stiftung Warentest) Safran (Durrer, AT Verlag) Sous-vide (Wagner, Teubner)

Orient

Palästina (Tamimi, Dorling Kindersley) Pardiz (Darling-Gansser, Knesebeck) Wien (Molcho, Brandstätter)

Sterneküche

1 Freundschaft – 100 Rezepte (Lafer/Witzigmann, GU) Die Weltköche zu Gast im Ikarus (Pantauro) Sterneküche kann jeder (Faust, GU)

Vegan&Vegetarisch

all´orto (del Principe, AT Verlag) Immer wieder vegan (Seiser, Brandstätter Verlag) Tanja vegetarisch (Grandits, AT Verlag)

Wein

Der große Weinatlas (Johnson, Hallwag) Einfach Wein (Sohm, Prestel) Naturwein (Legeron, AT Verlag)

Wild

Fuchsteufelswild (Fuchs, Südwest Verlag) Grimms Wildkochbuch (Grimm, Verlag Eugen Ulmer) Wild (Fuchs, Tre Torri Verlag) Aktualisierung am 24.11.2020 9:10 Uhr: Die Liste der Nominierten wurde ergänzt.

Pressekontakt:

Benjamin Cordes

0173-6066370

ben@deutscher-kochbuchpreis.de

www.deutscher-kochbuchpreis.de

