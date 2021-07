WORLD OF PIZZA GmbH

World of Pizza: Starkes Wachstum mit starken Partnern

Potsdam (ots)

Auf Wachstumskurs, und ein Ende ist nicht in Sicht: World of Pizza verbucht ein kräftiges Plus und will weiter expandieren. Gesucht werden engagierte und motivierte Franchise-Partner. Das Geheimnis des Geschäftserfolgs von World OF Pizza (WOP)? Ganz einfach: Perfekt zubereitete Speisen in bester Qualität. Glutenfreie Pizzen zum Beispiel, vegane Gerichte, frische Bowls, oder - ganz klassisch und heißgeliebt - Pizza Salami. Kunden wissen diese und andere schmackhafte Gerichte zu schätzen. Was sich nicht zuletzt am stetig steigenden Umsatz des Unternehmens der Systemgastronomie zeigt. Ein Wachstum von unglaublichen 42 Prozent: Das konnte WOP im ersten Halbjahr von 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen. Und mit dieser Steigerung ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. WOP will weiter expandieren - und sucht dafür starke Partner. Aktuell gibt es 25 Standorte in acht Bundesländern. "Bis Jahresende werden weitere Standorte hinzukommen", kündigt Torsten Kaldun, Unternehmensgründer und Geschäftsführer von World of Pizza, an. Wer als Franchise-Partner einsteigen und den WOP-Erfolg weiter ausbauen will, ist herzlich willkommen. Auf jeden Existenzgründer wartet ein nachhaltiges Schulungssystem, das auch die Mitarbeiter mit einbezieht. Anhaltende Rückendeckung ist gegeben, sodass der Gründer sich auf sein Geschäft konzentrieren kann. Zusätzlich sind in der Systemzentrale Kaldun und ein kompetentes Team als permanente Ansprechpartner erreichbar. "Wir alle bei WOP sind wie eine Familie und sichern uns gegenseitig Vertrauen und Rückhalt in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu", betont Kaldun. Klingt gut? Wer dabei sein und durchstarten will, klickt hier für weitere Infos. Übrigens: Das Speisenangebot bei World of Pizza ist immer offen für Neues. Für die Erprobung von neuen Produkten unterhält der Franchisegeber einen Pilotstore in Potsdam. Dort werden auch neue Standards vor Einführung auf ihre Praxis- und Alltagstauglichkeit geprüft. Auch das zeigt: Das Unternehmen wächst stetig und rasant, ist offen für Neues und ein starker Partner an der Seite. Interessierte können jetzt mit World of Pizza Kontakt aufnehmen! World of Pizza (WOP) ist ein deutschlandweit tätiges Unternehmen der Systemgastronomie, das seit 1998 am Markt ist. Die Geschäftsidee zu dem einmaligen Franchisekonzept entstand durch Torsten Kaldun. Mit heute 25 Standorten in acht Bundesländern hat sich WOP als erfolgreiches Franchisesystem etabliert.

Original-Content von: WORLD OF PIZZA GmbH, übermittelt durch news aktuell