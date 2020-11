WORLD OF PIZZA GmbH

Mit WORLD OF PIZZA zum Erfolg: Toni Geißhirt ist Franchisegründer des Jahres

Mit den FRANCHISE AWARDS zeichnet der Deutsche Franchiseverband (DFV) Gründerinnen und Gründer aus, die herausragende Leistungen und Erfolge in der Branche erzielen. Bei der diesjährigen Auszeichnung am 3. November war die Freude unter anderem bei Toni Geißhirt aus Werder an der Havel groß: Er wurde als Franchisegründer des Jahres ausgezeichnet. Als Partner von WORLD OF PIZZA ist ihm ein besonders erfolgreicher Betriebsaufbau und -ausbau gelungen.

Hart umkämpft: der Delivery-Markt

Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist der Delivery-Markt hart umkämpft. Lieferdienste für Pizza, Pasta, Burger oder Sushi sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Trotz dieser Konkurrenz hat es Toni Geißhirt geschafft, mit WORLD OF PIZZA in Werder an der Havel in der Branche Fuß zu fassen. Mit derzeit über 20 Angestellten ist ihm ein überdurchschnittlich erfolgreicher Betriebsstart gelungen. Der 24-Jährige hat seine geplanten Umsätze bereits im Anfangsjahr überschritten und steckt andere mit seiner Begeisterung für das WORLD OF PIZZA-Konzept an. Diese Kombination aus Leidenschaft und Erfolg hat die Jury überzeugt.

WORLD OF PIZZA: erfolgreiches Franchisekonzept

WORLD OF PIZZA sieht sich selbst als große Gemeinschaft. In der Systemzentrale sind Gründer Torsten Kaldun und ein kompetentes Team als Ansprechpartner für die Franchisegründer erreichbar. Ein Schulungssystem bietet den Existenzgründern und ihren Mitarbeitern eine gute Rückendeckung, so dass sich Gründer auf das eigene Geschäft konzentrieren können. Die Einführung neuer Produkte sowie die Prüfung von Standards vor Einführung in das System finden stets in einem sogenannten "Pilotstore" in Potsdam statt. Dank dieser Unterstützung ist WORLD OF PIZZA ein kompetenter Partner für die Herausforderungen, die eine Selbstständigkeit mit sich bringt und bietet Franchisegründern langfristig viele Sicherheiten.

Über WORLD OF PIZZA:

WORLD OF PIZZA (WOP) ist ein deutschlandweit tätiges Unternehmen der Systemgastronomie, das seit 1998 am Markt ist. Die Geschäftsidee zu dem einmaligen Franchisekonzept entstand durch Torsten Kaldun. Mit heute 23 Standorten in 8 Bundesländern hat sich WOP als erfolgreiches Franchisesystem etabliert.

