UNESCO City of Media Arts Karlsruhe: Das Festival Seasons of Media Arts geht in die Verlängerung

Seit September verwandelt das Festival Seasons of Media Arts die Stadt Karlsruhe, die vor einem Jahr mit dem Titel UNESCO City of Media Arts ausgezeichnet wurde, in eine Bühne für Medienkunst. Die gemeinsam von Kulturamt und ZKM initiierte Schau wird aufgrund der aktuellen Lage und der derzeit geltenden pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen bis in das Jahr 2021 verlängert. Einige Kunstwerke werden länger als ursprünglich geplant zu sehen sein, andere Arbeiten kommen im Lauf der nächsten Wochen und Monate hinzu.

"Besonders jetzt zeigt sich die Bedeutung von Kunst und Kultur, um neue Perspektiven zu ermöglichen, Orientierung zu geben und Zusammenhalt zu stiften. Die "Seasons of Media Arts" sind auch das Ergebnis von guten Partnerschaften und Kooperation. Das stärkt uns als Medienkunst- und Kreativstadt, bringt neue Impulse und wirkt integrierend in die Stadtgesellschaft.", betont Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.

Derzeit zu sehen sind u.a. die Werke der Künstler*innen Aram Bartholl, Michael Bielicky, Kamila B. Richter & Alex Wenger, Jonas Denzel, Betty Rieckmann, Sabine Schäfer, Ulrich Singer, Xenorama. Seit 13. November ist am Kubus des ZKM die Arbeit Funkelnder Kubus von Walter Giers zu sehen.

Die gezeigte Lichtinstallation ist die Rekonstruktion einer Arbeit aus den frühen 2000er-Jahren. Stroboskopische Lichter blitzen unvermittelt an der gläsernen Fassade des Gebäudes auf und verwandeln es in eine funkelnde, weithin sichtbare Lichtskulptur. Our City von Marco Zampella & Alexander Liebrich wird ab dem 22. November die Fassade des Turmbergs in Karlsruhe-Durlach audiovisuell bespielen. Das Werk ermöglicht, über digitale Schnittstellen Teil eines kreativen Prozesses zu werden und gemeinsam mit anderen künstlerisch tätig zu sein. Ab Januar 2021 werden Werke der Künstler*innen PONG.Li Studios, Eva Judkins & Holger Förterer, Marie Sester im Stadtraum präsentiert.

"In den schwierigen Zeiten der Corona-Krise, in der größere Ansammlungen von Menschen berechtigterweise nicht durchführbar sind, muss die Kunst aus den geschlossenen Räumen des Museums in die offenen urbanen Räume umso mehr vordringen. Insofern ist es ein signifikantes Zeichen, ein optimistisches Signal, dass "Seasons of Media Arts" verlängert wird.", so Prof. Peter Weibel vom ZKM. Und so laden monumentale Sound,- Video- und Lichtinstallationen, interaktive Projektionen auf Gebäudefassaden und Straßen sowie verschiedene Veranstaltungen die Bürgerinnen und Bürger noch bis Mitte nächsten Jahres zum Sehen und Erleben ein. Auch Kulturamtsleiterin Dr. Susanne Asche zeigt sich beeindruckt von dem Festival, an dem viele Künstler*innen aus Karlsruhe mitwirken. "Als international vernetzte UNESCO Creative City of Media Arts möchten wir aus unserer Kulturstadt heraus ein starkes Zeichen der Hoffnung setzen. Kunst inspiriert, fasziniert und integriert. Wir möchten Kunst im öffentlichen Raum soweit möglich zugänglich machen. Stets unter dem Motto: Mit Bedacht und Abstand!"

Weitere Informationen unter: www.cityofmediaarts.de und www.zkm.de

