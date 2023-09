Ontex Healthcare

Weltkindertag: Wie Eltern das Wohlbefinden einnässender Kinder verbessern und damit deren Selbstvertrauen stärken können

Lotte (ots)

Am 20. September erinnert der Weltkindertag an die Rechte junger Menschen. Dazu gehört auch die Entwicklung eines gesunden Selbstvertrauens. Bettnässen kann jedoch das Wohlbefinden und den Selbstwert von Kindern beeinträchtigen. Gerade wenn ältere Kinder noch ins Bett machen, ist das eine Belastung für die ganze Familie. Doch viele Eltern verschweigen das Problem, statt sich professionelle Hilfe zu suchen. Ontex, ein führender Anbieter von Hygieneprodukten für Frauen, Männer und Kinder, möchte den Betroffenen helfen, das Tabu zu brechen.

"Viele Menschen glauben immer noch, Blasenschwäche sei ausschließlich eine Alterserkrankung. Dabei haben auch jüngere Menschen und Kinder ein Inkontinenzproblem", sagt Detlef Röseler, Geschäftsführer der Ontex Healthcare Deutschland GmbH. So sind viele Eltern verunsichert, wenn ihr Kind nach der Einschulung plötzlich wieder einnässt.

"Das Bettnässen kann den Familienalltag stark belasten", sagt Detlef Röseler. Dabei ist es völlig normal, dass Kinder bis zum fünften Lebensjahr hin und wieder ins Bett machen. Von Bettnässen sprechen Ärzte erst, wenn Kinder über fünf Jahren über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten mindestens einmal im Monat nachts einnässen. "Ein Kind macht nie absichtlich ins Bett. Viele Eltern führen das Einnässen auf Erziehungsfehler oder auf psychische Probleme zurück, doch die Auslöser sind vielfältig", so Röseler. "Schimpfen und Vorwürfe helfen in dieser Situation aber ebenso wenig, wie Schweigen aus Scham. Eltern sollten deshalb die Ruhe bewahren und einen Kinderarzt aufsuchen." Bei einem Arztbesuch können urologische, neurologische und psychische Ursachen ausgeschlossen werden.

Trinktagebuch und Hygieneprodukte erleichtern den Alltag

Ein Trinktagebuch hilft im Alltag, den Tagesablauf des Kindes zu überprüfen und den Überblick zu behalten: Trinkt es ausreichend über den Tag verteilt oder nur gegen Abend? Benutzt es die Schultoilette? Ein sogenanntes Miktionstagebuch im PDF-Format können Eltern kostenlos unter www.inkontinenz.de herunterladen. Ein Einmal-Matratzenschutz bietet eine hohe Saugfähigkeit und hilft die Matratze zu schonen. Spezielle Produkte für Kinder und Jugendliche ersparen zudem das nächtliche Beziehen mit frischer Bettwäsche. Und sie stellen sicher, dass ein Kind nicht in einem nassen und kalten Bett aufwacht und sozusagen für etwas bestraft wird, auf das es keinen Einfluss hat. So helfen Pants und Slips den Kindern nicht nur nachts trocken zu bleiben, sondern stärken auch ihr Selbstbewusstsein in dieser für ihre Entwicklung so wichtigen Phase.

Über Ontex

Ontex ist ein führender internationaler Anbieter hochwertiger Baby-, Frauen- und Erwachsenenpflege. Die innovativen Produkte von Ontex werden in mehr als 110 Ländern über Ontex-Marken wie z.B. iD, Lille sowie über führende Einzelhandelsmarken vertrieben. Mit rund 8.800 leidenschaftlichen Mitarbeitern auf der ganzen Welt ist Ontex in 21 Ländern vertreten und hat seinen Hauptsitz in Aalst, Belgien. Ontex ist an der Euronext in Brüssel gelistet und Teil des Bel Mid®.

Die Ontex Healthcare Deutschland GmbH ist Standort für Vertrieb, Marketing und Kundenservice für institutionelle Kunden sowie Kunden im Home Delivery Bereich.

Um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie ontex.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube.

Original-Content von: Ontex Healthcare, übermittelt durch news aktuell