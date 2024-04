selpers og

selpers.com: Renommierte Plattform für Patient:innenaufklärung zieht Erfolgsbilanz

Wien (ots)

15.000 Expert:innen-Antworten sowie 250 Online-Kurse zu über 90 Erkrankungen

selpers gilt als führende Plattform für Patient:innenaufklärung: 15.000 Expert:innen-Antworten sowie 250 Online-Kurse zu über 90 Erkrankungen bieten Betroffenen und deren Angehörigen kostenfrei Hilfestellung für deren Alltag. Für 2024 ist ein weiterer Ausbau der Schulungsreihen geplant.

Seit 2017 bieten Dr. Iris Herscovici und Dr. Anita Hoerburger über selpers.com evidenzbasierte Patient:innenaufklärung für Betroffene und Angehörige an. Die Gründungsidee dahinter erfolgte durch einen persönlichen Schicksalsschlag von Dr. Herscovici: „Durch die Brustkrebserkrankung meiner Mutter stellte ich fest, wie wichtig neben der eigentlichen Therapie die unzähligen Empfehlungen der Onkologin, des Psychotherapeuten und der Ernährungsberaterin sind. Es gab jedoch damals kein Online-Angebot, das all diese Informationen gebündelt für andere Patient:innen zur Verfügung stellt. Das war mein Ansporn, selbst eine Plattform zu entwickeln.“ Nach zwei Jahren Konzeption ging selpers online, seitdem hat sich das Online-Angebot kontinuierlich weiterentwickelt.

15.000 Experten-Antworten, 300.000 Besucher:innen monatlich

selpers hat sich als führende Plattform für Patient:innenaufklärung im DACH-Raum etabliert: Das Portal bietet mehr als 250 Patient:innenschulungen zu über 90 Erkrankungen an. Ein Netzwerk von über 300 führenden Expert:innen sorgt für die hohe Qualität der Informationen. Mehr als 15.000 zuverlässige Antworten stehen zur Verfügung – evidenzbasiert, barrierearm und in einfacher Sprache. Fragen wie „Ist Lungenkrebs gut behandelbar?“ werden prägnant beantwortet. Die starke Nachfrage bestätigt das Angebot: Monatlich nutzen über 300.000 Patient:innen und Angehörige aus dem DACH-Raum die Schulungen von selpers.

Hohe Qualität der Gesundheitsinformationen als Erfolgsfaktor

selpers nimmt seine Verantwortung für das Anbieten von Gesundheitsinformationen ernst und achtet entsprechend auf strikte Einhaltung von Qualitätskriterien: Sämtliche Inhalte informieren ausgewogen über Vor- und Nachteile, geben Hinweise zur wissenschaftlichen Absicherung, stammen von unabhängigen Einrichtungen, sind frei von Werbung und setzen Fachbegriffe reduziert ein und erklären diese.

selpers: Kostenfreie Hilfe zur Selbsthilfe

selpers leitet sich aus den englischen Begriffen „self“ (selbst) und „helf“ (Hilfe) ab und zielt auf Stärkung der Gesundheitskompetenz von chronisch kranken Menschen und deren Angehörigen ab. Mit wissenschaftlich fundierten Informationen in einfacher Sprache erfahren Patient:innen via Online-Kursen, Podcasts und Checklisten, wie sie selbst einen wichtigen Beitrag zu ihrer Therapie und zur Verbesserung ihrer Lebensqualität leisten können. Mit mehr als 250 Patient:innenschulungen zu 90 Erkrankungen und 15.000 Expert:innen-Antworten gilt selpers als Vorreiter in der Patient:innenaufklärung im deutschsprachigen Raum. selpers.com ist seit 2017 online, als geschäftsführende Gesellschafterinnen agieren Dr. Iris Herscovici und Dr. Anita Hoerburger.

Original-Content von: selpers og, übermittelt durch news aktuell