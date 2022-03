Aktion der Openbank: Bis zu 100 Euro Bonus für neue Kunden des Robo-Advisors

Madrid/Hamburg (ots) - Openbank, die zu 100% digitale Bank der Santander-Gruppe, hat 2021 mit Blick auf das Geschäftswachstum als das beste Jahr in ihrer Geschichte abgeschlossen. In den letzten zwölf Monaten konnte die Bank in allen ihren Märkten mehr als 325.000 Kunden dazugewinnen. In Deutschland, Portugal und ...

