KI Park Deutschland ist Sponsor der Rise of AI

Berlin (ots)

- Die Initiative "KI Park Deutschland" ist Sponsor des Rise of AI Summit, Europas größter Messe für künstliche Intelligenz, die am 17. und 18. November als hybrides Event in Berlin stattfindet

- Auf dem Summit stellt der KI Park Deutschland zudem einen weiteren Partner vor: den Träger des "Deutschen Zukunftspreis' Celonis, vertreten durch Mitgründer Alexander Rinke

- Mit namhaften Partnern und Experten der künstlichen Intelligenz gestaltet KI Park Deutschland zudem zwei Panels auf dem Summit und präsentiert u.a. ihre Innovationsplattform

Die Initiative KI Park Deutschland will das Potenzial künstlicher Intelligenz nutzbar machen. Ziel ist die Förderung der Entwicklung und Nutzung von angewandter KI in Deutschland auf den Grundlagen europäischer Richtlinien und Werte. Die Initiative engagiert sich beim Rise of AI Summit 2020 mit dem Ziel, Unternehmen, Startups, Wissenschaft und Politik miteinander zu vernetzen, für den KI Park zu begeistern und gemeinsame KI-Projekte auf den Weg zu bringen, um angewandte KI in Deutschland zu fördern.

Die Initiative wurde vor einem Jahr von der Deloitte KI GmbH und dem Immobilienentwickler Investa ins Leben gerufen, um eine Austauschplattform für KI-Anwendungen aus Deutschland und Europa zu schaffen. Erstes Ergebnis der Initiative ist eine Onlineplattform für künstliche Intelligenz (https://kip.agorize.com/de), die KI-Startups mit etablierten Unternehmen und dem öffentlichen Sektor vernetzt. Die Startups profitieren, indem sie ihre KI-Technologie anhand konkreter Anwendungsbeispiele validieren können, während die teilnehmenden Unternehmen mit der Implementierung konkreter KI-Anwendungen in die eigene Zukunftsfähigkeit investieren. "Wir freuen uns, bei der Rise of AI dabei zu sein und der KI-Gemeinde, den Unternehmen und auch der Politik unsere Initiative vorzustellen. Unsere Innovationsplattform ist bereits live gegangen, dort sind auch schon erste Cases und Challenges zu finden. Natürlich stellen wir die Plattform allen Unternehmen auf der Suche nach anwendbaren KI-Lösungen zur Verfügung - nur so kann die Vernetzung wirklich stattfinden", sagt Oliver Salzmann, Mitgründer der Initiative und Geschäftsführer der Deloitte KI Park GmbH.

Rupprecht Rittweger, geschäftsführender Gesellschafter der Investa Holding GmbH und Chairman der NTT Global Data Centers EMEA GmbH sowie Mitgründer des KI Park Deutschland, ergänzt: "Darüber hinaus sind wir aktuell dabei, mit einem physischen Quartier eine geeignete Real Estate Plattform für das KI-Ökosystem in Deutschland zu schaffen. In diesem Sinne sehen wir uns mit dem KI Park Deutschland ganz im Trend des 'New Work' und 'New Manufacturing Economy' - inklusive moderner Co-Working-Spaces, einem Bildungs- und Forschungszentrum, Deutschlands größtem Rechenzentrumsgelände und einem Company Builder für KI", so Rittweger weiter.

Salzmann dazu: "Wir haben den KI Park Deutschland gegründet, um vorhandene Kompetenzen zu bündeln, in erfolgreiche Geschäftsmodelle zu wandeln und somit moderne KI-Anwendungen 'Made in Germany' zu schaffen. Deutschland hat das Potenzial, hier eine maßgebliche Rolle zu spielen - jedoch nur wenn es uns gelingt, als zukunftsgewandte Industrienation Synergien zu nutzen und Kooperationen zu gründen. So entstehen intelligente KI-Produkte für Organisationen in Deutschland, Europa und weltweit."

Celonis wird weiterer Partner der KI Park Deutschland-Initiative

Auf der Rise of AI 2020 wird die KI Park Deutschland-Initiative mit Celonis einen weiteren Partner der Initiative vorstellen: Celonis ist der weltweite Marktführer bei KI-gestütztem Process Mining. Die von den ehemaligen Studierenden der TU München entwickelte Softwarelösung bildet Geschäftsprozesse ab und macht Verbesserungsvorschläge für die Prozessoptimierung in Echtzeit. Sie verbindet Process Mining, künstliche Intelligenz und Automatisierung, so dass Unternehmen ihre Leistung über sämtliche Abläufe und Abteilungen hinweg weiterentwickeln können. Celonis bringt sich mit seinem Academic Alliance Programm in die KI Park Deutschland Initiative ein.

"Unser Academic Alliance Programm ist ein Bildungsnetzwerk aus Universitäten und Forschungseinrichtungen mit dem Ziel, die Führungskräfte von morgen mit wertvollen Technologiekenntnissen vertraut zu machen. Dieses Netzwerk stellen wir zukünftig auch über den KI Park zur Verfügung. Damit wollen wir die Forschung näher an den Menschen bringen und den Umgang und Einsatz von KI schneller operationalisieren", so Alexander Rinke, einer der drei Gründer von Celonis.

"Celonis ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Innerhalb kurzer Zeit haben die drei Gründer aus der TUM heraus einen Weltmarktführer geschaffen, der weiter rasant wächst. Grundlage für diesen Erfolg ist KI. Dieses Wissen und die Erfahrung ist für die Entwicklung der KI Park Initiative und das wachsende Netzwerk sehr wertvoll. Wir freuen wir uns sehr, dass Celonis jetzt als Partner die KI Park Deutschland Initiative mitgestalten wird", so Salzmann abschließend.

Zwei Panels auf dem Summit

Auf dem Summit veranstaltet der KI Park Deutschland zwei hybride Panels: So sprechen am 17. November um 13:30 Uhr die VW-Vorständin für Integrität und Recht, Frau Hiltrud Werner, Clara Hustedt von der Bertelsmann Stiftung sowie der Maschinenethiker Prof. Dr. Markus Gabriel zusammen mit dem Gründer des Start-ups KIProtect Dr. Andreas Dewes über Ethikfragen rund um KI. Am 18. November stellt sich die KI Park Deutschland Initiative mit seinen Partnern und Projekten vor und beantwortet Fragen aus dem Publikum sowie online gestellte Anfragen.

