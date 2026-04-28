Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V.

Neue Gesichter bei den Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V (BBASH): Axel Niesing, Kiel, wird neuer 1. Vorsitzender des Vereins

Alexander Flamboe, Meezen, wird sechstes Vorstandsmitglied

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Kiel (ots)

Axel Niesing, geschäftsführender Gesellschafter des Kieler Tankstellenunternehmens Anton Willer GmbH & Co. KG wurde am 22. April von der Mitgliederversammlung des Vereins schleswig-holsteinischer StartUp - Privatinvestoren Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V. zum Nachfolger des langjährigen bisherigen Vorsitzenden Julian von Hassell gewählt. Der Softwareunternehmer Alexander Flamboe aus Meezen wurde zusätzlich in den Vorstand gewählt. Die Zahl der Vorstände erhöht sich damit auf insgesamt sechs Personen. Die Erweiterung des Vorstands ist notwendig geworden, weil die ehrenamtlich tätigen Vorstände aufgrund der Vielzahl ihrer Aktivitäten und Investments zusätzlicher qualifizierter Unterstützung bedurften.

Die Baltic Business Angels zählen bundesweit zu den aktivsten Vereinen ihrer Art und investieren über die Landesgrenzen hinaus in deutsche und internationale StartUps. Der im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein für StartUps zuständige Abteilungsleiter Johannes Hartwig überbrachte dem bisherigen 1. Vorsitzenden sowie dem gesamten Vorstand den Dank des Ministers Claus Ruhe Madsen für die herausragende Arbeit des Vereins, der die regionale Investorenszene weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht habe. Gleichzeitig wünschte er dem neuen Vorstand viel Glück und Erfolg bei seiner auch für das Land wichtigen Arbeit und sicherte die Unterstützung des Wirtschaftsministeriums zu. Der Verein profitiert von einer Regelung in seiner Satzung, die vorsieht, dass der jeweils amtierende Wirtschaftsminister automatisch kooptiertes stimmberechtigtes Vorstandsmitglied des Vereins ist.

Der bisherige 2. Vorsitzende und für die Auswahl geeigneter Investitionsziele verantwortliche Screening Officer des Vereins Claas H. Nieraad wurde ebenfalls wiedergewählt. Der bisherige Vorstand und Commercial Officer, die Kieler Dipl.-Wirtschafts-Ingenieurin Norma Jensen, war bereits im vergangenen Jahr für zwei Jahre wiedergewählt worden. Julian von Hassell, der aus zeitlichen Gründen nicht für eine vierte zweijährige Amtsperiode zur Verfügung stand, erklärte sich bereit, als Beisitzer mit reduziertem Aufgabenprofil den Übergang der Aufgaben auf den neuen Vorstand zu begleiten. Er nutzte die Gelegenheit seines Rückzugs, um der Politik des Landes und besonders dem Startuphub Schleswig-Holstein innerhalb der WTSH GmbH persönlich für die "besonders qualifizierte und menschlich angenehme" Zusammenarbeit zu danken.

Die Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V. sind ein aus Mitgliedsbeiträgen und Mitteln des Europäischen EFRE-Fonds finanzierter über 50 Mitglieder zählender Verein. Er verfolgt das Ziel, zum Ausbau des schleswig-holsteinischen StartUp-Ökosystems beizutragen und lohnende Zielunternehmen für seine Mitglieder zu identifizieren. Seit Gründung des Vereins wurden kumuliert über 12 Mio. EUR in frühphasige StartUps investiert. Der Verein ist Mitglied der Business Angels Deutschland e. V. (BAND), Berlin, sowie des European Business Angel Network (eban). Im Unterschied zu den meisten anderen regionalen deutschen Business Angel-Netzwerken sind die BBASH-Investoren bei der Wahl ihrer Zielunternehmen geographisch nicht durch entsprechenden Satzungsvorkehrungen limitiert.

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