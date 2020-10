RUS MB LLC

Wie kann man profitabel und sicher Kryptowährung kaufen

Es gibt viele Möglichkeiten, Bitcoin und andere Münzen zu kaufen. Zum Beispiel durch Umtausch, gegen Bargeld, durch Überweisung oder sogar gegen Artikel von Dota 2 und Counter-Strike. Wir erklären Ihnen, wie Sie es einfacher und zuverlässiger machen können

Bereits beim Kauf einer Kryptowährung können Sie viele Fehler machen und sowohl einen Teil des Kapitals als auch das ganze Geld verlieren. Aus diesem Grund haben wir die wichtigsten Möglichkeiten zum Erwerb von Bitcoin und anderen digitalen Münzen analysiert und zusammengefasst.

Tauscher

Der einfachste Weg, Kryptowährung zu kaufen, ist über einen Tauscher. In der Regel bieten sie die Möglichkeit, die beliebtesten digitalen Assets zu erwerben, die in Bezug auf die Kapitalisierung in den Top 20 enthalten sind. Darunter befinden sich Bitcoin, Ethereum, XRP und andere sowie das USDT Stablecoin. Gleichzeitig können Sie Münzen auf unterschiedliche Weise bezahlen.

Börsen

Tauscher werden häufig verwendet, um Kryptowährungen an Börsen einzuzahlen und abzuheben. Sie können jedoch digitale Münzen selbst kaufen. Einerseits ist es bequemer und sicherer, weil es das Risiko kleiner wird. Wenn der Benutzer Kryptowährung an der Börse kauft, schließt er die Möglichkeit aus, ein Ziel von Betrügern zu werden.

Andererseits können die Provisionen für den Kauf digitaler Vermögenswerte erheblich höher sein als die von Austauschen berechneten.

Wie Sie sehen können, ist es ein breites kompliziertes Thema, wo man alleine nicht oft klar kommt. Jeder Anfänger braucht Hilfe und Unterstützung. Wenn Sie Fragen bezüglich das Thema Kauf von Kryptowährung haben, geben Sie einfach Coin-hero ein, und lesen Sie alle für Sie interessanten Artikel. Heutzutage gibt es genug Information über jedes Thema.

Vertrauen braucht Kontrolle

Es gibt viele Möglichkeiten, Kryptowährungen zu kaufen. Verwenden Sie beispielsweise Tauscher, Crypto-Wallets, Börsen, P2P-Plattformen und andere.

