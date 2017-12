Die 'Most Wanted' - Malware im November: Rückkehr des Necurs-Botnetzes führt zu neuer Ransomware-Bedrohung

SAN CARLOS, CA (ots) - Check Points neuester Global Threat Index offenbart das Wiederaufleben des Necurs-Botnetzes, welches neue Scarab-Ransomware verteilt

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, erkennt das Necurs-Botnetz im November 2017 in die Top-Ten der am häufigsten auftretenden Malware. Dem neuesten Global Threat Impact Index des Unternehmens zufolge haben Cyberkriminelle es dazu genutzt, eine neue Form von Ransomware zu verbreiten. Damit kehrt Necrus wieder unter die größten Bedrohungen zurück.

Necurs war mit fünf Millionen Bots eines der größten bekannten Botnetze im Jahr 2016 und wird wegen des Ausmaßes der Attacken im letzten Jahr auch im aktuellen Lagebericht des BSI erwähnt. Die Check Point-Forscher stellten fest, dass Hacker Necurs nutzten, um die relativ neue Scarab-Ransomware zu verteilen, die erstmals im Juni 2017 auftrat. Das Necurs-Botnetz startete die massenhafte Verteilung von Scarab am US-amerikanischen Thanksgiving-Feiertag, wo es an nur einem einzigen Vormittag über 12 Millionen E-Mails versandte.

Maya Horowitz, Threat Intelligence Group Manager bei Check Point, meint dazu: "Die Rückkehr des Necurs-Botnetzes verdeutlicht, wie Malware, die scheinbar abebbt, doch nicht ganz verschwindet oder weniger bedrohlich wird. Obwohl Necurs der Sicherheits-Community gut bekannt ist, sind Hacker noch immer sehr erfolgreich beim Verteilen von Malware mithilfe dieses hochwirksamen Infektionsvehikels."

Dies verstärkt den Bedarf an fortschrittlichen Threat-Prevention-Technologien und einer mehrschichtigen Cybersicherheitsstrategie, die sowohl vor bereits entdeckten, gängigen Malware-Familien als auch vor brandneuen Zero-Day-Bedrohungen schützen. Wie bereits im Oktober stellt RoughTed, eine groß angelegte Malvertising-Kampagne, auch weiterhin die größte Gefahr dar und rangiert auf dem zweiten Platz noch vor dem Exploit-Kit von Rig Ek und Conficker, einem Wurm, der den Remote-Download von Malware in Systeme Dritter zulässt.

