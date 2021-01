Yello

Energie-Check App kWhapp: Noch mehr Transparenz über eigenen Strom- und Gasverbrauch

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

kWhapp, die Energie-Check App von Yello, präsentiert sich ab sofort im neuen, übersichtlicheren Design und überzeugt mit verbesserten Features. Nutzer erhalten in der kostenlosen App jetzt noch mehr Transparenz über ihren Strom- und Gasverbrauch. So haben sie mit kWhapp nun nicht nur ihren aktuellen, sondern auch ihren voraussichtlichen Verbrauch und ihre Kosten noch besser im Griff. Zudem hat die kWhapp ein neues, helleres Design erhalten. Klarere Strukturen, eine aufgeräumte Menüführung und intuitive Bedienungshilfen leiten die Nutzer noch einfacher durch den Energie-Check.

kWhapp: Die smarte Art Nachzahlungen zu vermeiden.

Seit 2015 steht die beliebte Energie-Check App bereits in den App-Stores für iOS und Android zur Verfügung. Mehr als 1.600.000 Mal wurde kWhapp bisher heruntergeladen und von Nutzern mit durchschnittlich 4,5 Sternen bewertet. Mit der App können Nutzer ihren Stromverbrauch einfach sichtbar machen und haben so ihre Kosten unter Kontrolle - egal von welchem Anbieter sie ihre Energie beziehen. Unerwartete Nachzahlungen sind passé. Kunden von Yello bekommen zusätzlich Transparenz über ihren Gasverbrauch und können mit dem Abschlags-Check ihren Abschlag für Strom und Gas direkt selbst in der App anpassen. Und so geht`s: Einfach Zählerstand scannen, Verbrauch und Kosten erfahren, Abschlag anpassen und so Geld und Energie sparen.

Ausgezeichnet: kWhapp ist kundenfreundliche "Top App".

Ein ausgezeichneter Service - das findet Focus Money (14/2020). Laut dem Magazin zählt kWhapp zu den neun kundenfreundlichsten Apps im Bereich Energieversorger. Darüber hinaus gehört die Energie-Check App laut einer deutschlandweiten Online-Befragung des DtGV (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien) mit mehr als 180.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 674 Apps aus 95 Branchen auch zu den Top 3 von 13 Stromanbieter-Apps in der Kategorie "Wohnen und Leben Stromanbieter".

Über Yello.

Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf yello.de | yello.de/mehralsdudenkst | youtube.com/yellostrom | facebook.com/yello.de | twitter.com/yello_de

Pressekontakt:

Yello Strom GmbH

Unternehmenskommunikation

presse@yello.de

Original-Content von: Yello, übermittelt durch news aktuell