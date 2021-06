Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer | AHK

Urlaub in Bulgarien - Das Land ist in der grünen Zone

Berlin/Sofia (ots)

Sonnenstrand, Goldstrand - das klingt so verführerisch, besonders nach dem langen Lockdown. Die Urlaubsplanung beginnt und es ist besser ein beliebtes und bestens ausgestattetes Reiseziel, wie BULGARIEN zu wählen, wo der Tourismus nach der ersten Welle 2020 nicht schließen musste. Das Land ist als grüne Zone eingestuft. Ab Mai 2021 gilt Bulgarien aus deutscher Sicht nicht mehr als Risikogebiet. Reisende, die sich in den 10 Tagen vor der Einreise nach Deutschland ausschließlich in Bulgarien aufgehalten haben, können auf dem Landweg ohne Einreiseanmeldung, ohne Testnachweis und ohne Quarantäne nach Deutschland zurückkehren. Für Flugreisen gilt weiterhin eine Test-, Impf- oder Genesungsnachweispflicht, jedoch entfällt die Pflicht zur digitalen Einreiseanmeldung und viele Hotels übernehmen die entstehenden Kosten für die entsprechenden Tests.

Über 1500 Flüge werden die Reisenden von deutschen Flughäfen zwischen Juni und Oktober nach Burgas (meiste Verbindungen aus Berlin, Köln, Düsseldorf, Hannover, Leipzig, Stuttgart) und fast 2000 Flüge nach Varna befördern (meiste Verbindungen aus Berlin, Frankfurt, Leipzig, Dortmund, Memmingen und Hannover) - informiert uns die Tourismusministerin Frau Dr. Baltova und deutet stolz darauf, dass Bulgarien das einzige Land in der EU ist, das den Tourismusbetrieb eigentlich nicht neu startet. Bulgarien bietet hervorragend Qualität in modernen Einrichtungen, ein vielfältiges Angebot an Erholung, Aktivurlaub und Gesundheitstourismus. Die neu entstandenen, geschmackvollen Ferienanlagen können von vielen Touristen entdeckt werden. Die Preis-Leistung in Bulgarien ist auch in den qualitativ sehr hochwertigen Resorts mehr als einladend! Ein Grund mehr Bulgarien als Reiseziel zu wählen.

Die wachsende Anzahl an Flugverbindungen aus Deutschland sind auch ein Zeichen, dass Reisende aus Deutschland die gute Qualität und die vorteilhaften Preise schätzen. Zum Vorteil Bulgariens gehören neben den breiten goldenen Sandstränden mit vielen Attraktionen auch die grüne Hügellandschaft für Aktiv-Tourismus und sportliche Entdeckungen sowie eine Vielzahl an Ausflugsmöglichkeiten. Spaß im Wasser und in der kühleren grünen Berglandschaft lassen sich gut kombinieren. Eine zusätzliche Attraktion ist, dass sich bei Burgas das größte Naturschlammbad der Welt befindet und viele Thermalquellen direkt am Strand bei Varna sprudeln. Die Hotels an der Schwarzmeerküste haben in den letzten Jahren das Angebot für gesundheitsorientierte Gäste mit ortsgebundenen Naturheilmittel professionell erweitert und den heutigen Anforderungen entsprechend ausgebaut. Für Familien ist das Angebot ideal, da die Kinder mit deutschsprachiger Animation gut beschäftigt sind und die Eltern Entspannung mit der Kraft der Natur genießen können. Energie zu tanken und ausreichende Regeneration ist in der heutigen stressigen Zeit mit vielen Herausforderungen unverzichtbar.

Bulgarien war eines der ersten Länder, das für Post-Corona-Patienten durch den Einsatz von natürlichen Heilmitteln eine deutlich schnellere und effektivere Genesung ermöglichte sowie spezielle Gesundheitsprogramme für Gesunde mit dem Ziel der Stärkung des Immunsystems buchbar machte. In Bulgarien bieten die über 250 km lange Meeresküste und die hohen Mittelgebirge, ideale Umgebungen zum Regenerieren. Die Kombination von heilenden Mineralwasser, frische und saubere Luft, körperliche Aktivität im Freien, ausgewogenen und gesunde Ernährung sowie sanfte Rehabilitations-, Physiotherapie- und Kinesitherapie-Methoden wirken sich positiv auf den Körper aus, verkürzen bei Erkrankung den Genesungsprozess und stärken die Vitalität. Da in Bulgarien die Hotels und SPA-Resorts nicht geschlossen waren, konnten Prozesse durch viele Erfahrungen weiter optimiert werden. Jetzt können sie 7-tägige Angebote wie "Immunpflege", "Energietanken" oder "Zeit für mich" Pakete mit mehr als dreißig Anwendungen ab 100 Euro buchen. Für Patienten nach einer COVID-19 -Infektion sind mindestens 14-tägige Behandlungsprogramme empfehlenswert, die darauf abzielen, Symptome wie Restschmerzen, Schwäche, Vergiftung, Atemwegs- und Herzinsuffizienz zu überwinden. Das Ziel der Gesundheitsangebote in wunderschönen und modernen SPA-Hotels ist es, die Sauerstoffsättigung zu erhöhen, die Erholungsfähigkeit des Körpers durch eine Kombination aus Elektrotherapie, Hydrotherapie und individuelles therapeutisches Körpertraining zu verbessern. Angebote finden Sie sowohl am Meer als auch in den Berglandschaften, wo sich klimatische Kurorte und SPA-Einrichtungen befinden. Weitere Infos unter www.bubspa.org/de/programs

Bulgarien ist eine Entdeckung wert, vor allem die Urlaubsorte mit Familienangeboten und Gesundheitsprogrammen. Ein weiterer Vorteil für Familien ist, dass Kinder unter 6 Jahren bei der Einreise keinen PCS-Test benötigen. Da Bulgarien in die grüne Zone einstuft ist, ist nur beim Rückflug ein negativer Test vorzuweisen. Diese Kosten werden von vielen Hotels vor Ort übernommen. Vor der Buchung sollten diese Möglichkeiten erfragt werden.

Wer Bulgariens Kulturschätze entdecken möchte, findet auch beeindruckende Weltkulturerbe, wie die Altstadt von Nessebar an der Küste, das weltberühmte Rila-Kloster und der Nationalpark im Pirin-Gebirge. Entlang der Donau bietet der Srebarna National Park vieles für Naturliebhaber. Bulgarien hat ebenso unentdeckte und authentische Gebiete, die auf große Entdecker warten. Für schnellentschlossene Gäste werden die Rosenblüte im Tal der Rosen und die Kirschernte bei Kyustendil in diesen Wochen garantiert zum Erlebnis!

Original-Content von: Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer , übermittelt durch news aktuell