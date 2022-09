GREEN IT Das Systemhaus GmbH

GREEN IT und pcm auf der Digitalen Woche Dortmund

Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Dortmund/Hagen (ots)

GREEN IT und pcm laden zu spannenden Round-Table-Diskussionen im Rahmen der Digitalen Woche Dortmund ein

"Get connected. Wo sich Digitalisierung sucht und findet" - so lautet das Motto der diesjährigen Digitalen Woche Dortmund, kurz #diwodo.

Die GREEN IT Group lädt interessierte Unternehmen, Einzelpersonen und Fans herzlich dazu ein, am neuen Standort im Technologiepark Dortmund innovative IT-Konzepte der Zukunft und Best-Practice-Lösungen für den Mittelstand kennenzulernen.

Dies geschieht in lockeren Round-Table-Diskussionen zwischen GREEN IT Expert:innen, Kunden und Partnern. Interessierte erfahren wertvolle Insights über grüne Managed Services, nachhaltige Cloud-Lösungen aus dem Windrad und innovative Konzepte für Dokumentenmanagement sowie Unified Communications. Im Anschluss bietet die GREEN IT Skybar ausreichend Raum für Networking. Die Teilnahme ist kostenlos. Kostenfreie Parkplätze sind vorhanden, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Zwei Präsenzveranstaltungen ab 15:00 Uhr

Interessant sind die Formate für IT-Verantwortliche kleiner und mittelständischer Unternehmen, Start-ups, Gemeinden oder Bildungseinrichtungen sowie für alle, die den Auf- und Ausbau einer ganzheitlichen IT-Landschaft in ihrer Organisation vorantreiben. Der Einlass startet jeweils um 15 Uhr, um 15:30 Uhr beginnt der Round Table, Dauer ca. 90 Minuten.

MITTWOCH, 28. SEPTEMBER 2022, 15:00 - 17:00 UHR

Ihre IT-Roadmap: gut unterwegs oder Zeit für einen Spurwechsel?

DONNERSTAG, 29. SEPTEMBER 2022, 15:00 - 17:00 UHR

Best Practices aus dem Mittelstand - New Work braucht New Tools.

Details und Anmeldung unter #diwodo22

