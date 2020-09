Officeflucht

Officeflucht und Heimatgefühle

Köln (ots)

Der Corona-Shutdown hat die digitale Transformation vieler Unternehmen beschleunigt. Nichts Neues für digitale Nomaden wie Bastian Barami (35), Gründer von Officeflucht.

Was wie ein Arbeitstitel aus Pandemiezeiten klingt, ist für den gelernten Hotelfachmann, Studienabbrecher und Unternehmensgründer seit 2015 erfolgreiche Wirklichkeit.

Seine Idee ist ein Gegenentwurf zum konventionellen Karrieredenken, das eine ortsunabhängige selbstbestimmte Arbeit ermöglicht und das klassische Arbeitsleben auf den Kopf stellt. Mit seiner Vision entwirft er sogar ein neues Verständnis für Heimatgefühle, ohne festen Wohnsitz.

Der gebürtige Wuppertaler teilt seine Vision mit seiner Community. "Anstatt von der Instagram-Realität zu träumen, können wir uns heute die Jobs kreieren, die wir uns für ein selbstbestimmtes Leben wünschen." Wie das funktioniert, lebt er vor und teilt sein Wissen über seine Homepage und als Speaker auf internationalen Bühnen.

Digitalisierung von Arbeitsprozessen sind gerade jetzt ein begehrtes Thema. Kurzarbeit, Entlassungen und Homeoffice sorgen für Irritationen. "Es gibt keine gültigen Ausreden mehr! Alle Informationen für ein Leben und Arbeiten unabhängig von Zeit, Ort und Fremdbestimmung sind nur wenige Suchanfragen entfernt und für jeden zugänglich", fasst Entrepreneur Barami entschlossen zusammen.

Ein ZDF-Team begleitete ihn in Bangkok und Chiang Mai, Thailand und skizziert in der "37°"-Dokumentation "Homeoffice am Strand - Mit dem Laptop auf Weltreise" seinen Alltag. Der Beitrag wird am 22.09.2020 im ZDF um 22:15 Uhr ausgestrahlt und ist ab 08:00 Uhr in der Mediathek verfügbar.

