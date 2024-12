Nitto Denko Corporation

Nitto ATP Finals in Turin: Nachhaltigkeit als Zukunft des Sportsponsorings

Die Nitto ATP Finals in Turin läuten eine neue Ära des Sportsponsorings ein. Das japanische Unternehmen Nitto setzt bei diesem Tennis-Großereignis auf Nachhaltigkeit und zeigt, dass Sportevents eine Schlüsselrolle für mehr ökologische Verantwortung am Austragungsort übernehmen können. Sponsoring bietet Marken nicht nur die Möglichkeit, ihre Werte sichtbar zu machen, sondern auch, einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen des Austragungsortes zu leisten. Wenn Veranstalter und Sponsor hier gemeinsam agieren, entsteht eine Win-Win-Situation: Das Event profitiert ebenso wie die Marke und beide setzen gemeinsam ein Zeichen für den Umweltschutz.

Als Hauptsponsor der Nitto ATP Finals bringt Nitto gemeinsam mit der Stadt Turin Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsprojekte in eine der wichtigsten Tennisveranstaltungen weltweit. Seit 2017 unterstützt das Unternehmen Spitzensportler dabei, sich an die Weltspitze zu kämpfen, und stärkt gleichzeitig sein Engagement für umweltfreundliche Lösungen. Seit Beginn des Sponsorings hat Nitto immer wieder neue Standards gesetzt, wie sich Sport und Nachhaltigkeit effektiv verbinden lassen - und so einen positiven Beitrag für die Zukunft leisten.

Bereits im Vorjahr war das "Torino Green Project" ein zentraler Bestandteil der Kooperation. Damals spendete Nitto kompostierbare Servietten aus seinem kunststofffreien Vliesstoff und zeigte, wie Abfallvermeidung auf einem großen Event funktionieren kann. Die Anzahl der gespendeten kompostierbaren Servietten für den Food Court wurde von 6.000 Stück im letzten Jahr auf 18.720 Stück in diesem Jahr erhöht.

Auch die Stadt selbst profitiert von Nittos Engagement. In der Nähe des Veranstaltungsortes pflanzt Nitto 50 Bäume und hat an mehreren Bushaltestellen Gründächer installiert, die CO2 absorbieren. Mit diesen Maßnahmen möchte Nitto langfristig die Umweltbelastung in Turin senken und zugleich ein Zeichen setzen, wie Sport auch abseits des Platzes einen positiven Beitrag leisten kann.

Dieses Engagement verdeutlicht die Vorreiterrolle, die Nitto bei der Einbindung ökologischer Initiativen im Sport einnimmt.

Ein Hingucker ist auch der solarbetriebene "SmaGo"-Müllbehälter im typischen Nitto-Blau, der Abfälle automatisch verdichtet und die Müllentsorgung energieeffizienter macht. Diese Innovation wurde erstmals 2021 eingesetzt und ist ein weiteres Beispiel für Nittos Engagement in Sachen Umwelt.

Doch das Engagement von Nitto geht noch weiter: Jedes Jahr lädt das Unternehmen Kinder aus der Region, die mit Krankheiten kämpfen, als Ehrengäste ein, um das Turnier aus nächster Nähe zu erleben. Zudem engagieren sich Nitto-Mitarbeiter bei Spendenaktionen während des Events, deren Erlöse an weltweite Kinderprojekte fließen - ein Zeichen für die soziale Verantwortung der Marke.

Im "Fan Village" können sich Besucher am Nitto-Stand mit interaktiven Spielen und Inhalten zum Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und erleben, was die Marke für die Umwelt tut.

Das Sponsoring der Nitto ATP Finals ist eng mit Nittos umfassendem Engagement für Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) verknüpft. Durch die Nutzung dieser globalen Sportplattform zeigt Nitto, wie sich Innovation und Nachhaltigkeit erfolgreich vereinen lassen. Die Ziele, die Nitto in der Entwicklung von leistungsstarken, spezialisierten Materialien verfolgt, finden auf dem Court ihre Parallele in den Athleten, die auf Spitzenleistungen hinarbeiten.

"Modernes Sponsoring geht weit über das traditionelle Verständnis hinaus. Es geht darum, dem wachsenden gesellschaftlichen Wunsch nach Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Mit der Stadt Turin und der ATP machen wir einen Schritt nach vorne, um Sportveranstaltungen nachhaltiger zu gestalten. Diese Partnerschaft markiert eine neue Ära des Sponsorings, bei der Marken wie unsere Verantwortung für den Umweltschutz übernehmen - zum Wohle der Gemeinschaft und im Einklang mit unserer langfristigen Vision", sagt Kenshi Tozuka, Vice President, General Manager of Corporate Strategy & ESG der Management Division bei Nitto.

