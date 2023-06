HiPhi

HiPhi gibt europäische Preise für die Modelle HiPhi X und HiPhi Z bekannt und eröffnet bald den ersten HiPhi-Hub am Münchner Flughafen

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

HiPhi, die meistverkaufte Premium-Elektrofahrzeugmarke in China, gibt heute die europäischen Preise für seine bahnbrechenden X- und Z-Modelle bekannt und macht damit einen weiteren großen Schritt in seinem globalen Expansionsplan. Der HiPhi X und der HiPhi Z können ab sofort in Deutschland und Norwegen bestellt werden, und die ersten Fahrzeuge sind nach der Prüfung durch den TÜV SÜD bereits für den Straßenverkehr zugelassen. In Kürze können Kunden die beiden Flaggschiffmodelle in Europas erstem HiPhi-Hub Showroom am Flughafen München erleben. Produktinformationen sind auf der neuen globalen HiPhi-Website verfügbar ( www.hiphi.com). Weitere europäische Märkte werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Der HiPhi X ist ein vollelektrischer Luxus-SUV, der eine Reihe von Welt- und Branchenpremieren aufweist und modernste Technologie mit Luxus und fortschrittlichem Design verbindet, darunter berührungslos öffnende automatische Flügeltüren. Sein Antrieb kombiniert 220-kW-Doppelmotoren an Vorder- und Hinterachse und ermöglicht eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 3,9 Sekunden, während ein 97-kWh-Batteriepaket eine potenzielle Reichweite von 460 km unter WLTP-Bedingungen (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) bietet.

Es werden Konfigurationen mit vier und sechs Sitzen angeboten. Die Preise in Deutschland und Norwegen sind:

Deutschland HiPhi X Sechssitzer 109.000 EUR

HiPhi X Viersitzer 123.000 EUR

Norwegen HiPhi X Sechssitzer 1.164.000 NOK

HiPhi X Viersitzer 1.326.000 NOK

Der HiPhi Z ist ein bahnbrechender vollelektrischer Luxus-GT, dessen Produktion in China im Jahr 2022 begann. Er liefert eine maximale Leistung von 494 kW über zwei Elektromotoren, die für eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 3,8 Sekunden sorgen. Die 120-kWh-Batterie bietet eine potenzielle Reichweite von 555 km unter WLTP-Bedingungen.

Das Modell ist mit einer Vielzahl von Innovationen ausgestattet, darunter die Weltneuheit HiPhi Bot, ein robotergestütztes, mehrachsiges Arm-Infotainment-System mit vier Freiheitsgraden und Hochgeschwindigkeitsbewegungen in acht Richtungen, das sich zwischen Hoch- und Querformat drehen kann.

Deutschland HiPhi Z Fünfsitzer 105.000 EUR

HiPhi Z Viersitzer 107.000 EUR

Norwegen HiPhi Z Fünfsitzer 1.110.000 NOK

HiPhi Z Viersitzer 1.143.000 NOK

Die ersten Kunden werden ihre Fahrzeuge im dritten Quartal 2023 erhalten.

Mark Stanton, CTO und Mitbegründer von HiPhi sagte: „Der HiPhi X hat sich als das meistverkaufte Luxus-Elektrofahrzeug in China etabliert, und auch der HiPhi Z wurde sehr gut angenommen. Jetzt haben die europäischen Kunden die Gelegenheit, herauszufinden, warum die Autos so erfolgreich sind. Ihre einzigartige Kombination aus Luxus und fortschrittlichen Technologien bietet Käufern in Deutschland und Norwegen ein völlig neues Fahrerlebnis. Und dieser Start in zwei Märkten ist die perfekte Ausgangsbasis für uns."

Auf den HiPhi X und den HiPhi Z wird der HiPhi Y folgen, der kürzlich auf der Auto Shanghai vorgestellt wurde. Die ersten Kundenbestellungen werden im Jahr 2023 entgegengenommen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2105418/HiPhi_X.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2105417/HiPhi_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hiphi-gibt-europaische-preise-fur-die-modelle-hiphi-x-und-hiphi-z-bekannt-und-eroffnet-bald-den-ersten-hiphi-hub-am-munchner-flughafen-301855793.html

Original-Content von: HiPhi, übermittelt durch news aktuell