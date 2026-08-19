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Hockey WM Frauen & Männer live & kostenlos bei MagentaSport: beide deutsche Teams ab Freitag für Zwischenrunde qualifiziert

Junges Männer-Team sieht WM-Titelchancen: "Sehr, sehr positives Gefühl"

München (ots)

Mit einem 1:1 gegen Frankreich beschließen die deutschen Hockey-Männer die Gruppenphase und steht nach dem 5:1 gegen Malaysia und dem 1:0 gegen Belgien souverän als Gruppensieger in der Zwischenrunde mit den 3 Punkten aus dem Belgien-Spiel!

Weil der Einzug schon klar war, lobt Bundestrainer Andre Henning die Moral: "Du willst eigentlich jetzt schon in die Zwischenrunde und dich nicht mehr verletzen. Das geht natürlich alles in die Köpfe rein: Zu schauen, was können wir hier noch draus machen? Und das haben die Jungs super gemacht." Die Gelbe Karte für Benedikt Schwarzhaupt und den Ausgleich der Franzosen in der Schlussminute sah Henning als "krasse Fehlentscheidung" und "eigentlich das zweite zu-null-Spiel."

Torschütze Justus Weigand ist mit den 7 Punkte aus der Gruppenphase zufrieden, macht sogar Titelpotential aus: "Nach den ersten drei Spielen kann man auf alle Fälle sagen, dass wir Chancen haben. Ich finde es immer schwierig, die Sachen zu vergleichen. Aber das Gefühl, das ich habe, ist sehr, sehr positiv." In der Zwischenrunde steht Australien als Gegner bislang fest. Der Start der Zwischenrunde ist für Freitag vorgesehen.

MagentaSport-Experte Niklas Wellen sieht noch Nachholbedarf in der Offensive. Gegen die Belgier und die Franzosen gab es jeweils nur ein Tor, er merkt aber auch an: "Sie haben eine gute Grundlage gelegt, aber auch noch Raum für Entwicklung gelassen."

Nachfolgend Clips und Stimmen zum Spieltag 3 der deutschen Hockey-Frauen und Männer. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Bei MagentaTV und MagentaSport laufen die deutschen WM-Partien der Frauen und Männer live und kostenlos. Dazu ausgewählte Partien der Zwischenrunde und k.o.-Runde. Die genauen Sendezeiten folgen.

Spieltag 3, Männer: Deutschland - Frankreich 1:1 - "Super Mix" mit "Titelpotential"

Der Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MGZnNmNjaFk4eFM5U2Z2VERKN0hXS0JaNzJRVU4zeStYMWFUdFVwY2FzUT0=

Bann gebrochen! Justus Weigand steht im 3. Viertel genau richtig und bringt Deutschland auf Kurs perfekte Gruppenphase. Die Franzosen gleichen dennoch spät aus. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=QXpKa2VPU2VHZ0xLUDdjR01KL0JmR3F5MWYwRVFQb2Z4ekZDNzVEVW1Zcz0=

André Henning, Bundestrainer: "Die Startvoraussetzungen sind natürlich super schwer für so ein Spiel. Wir sind schon qualifiziert. Wir haben sehr schwere Bedingungen, es regnet, es ist kalt. Du willst eigentlich jetzt schon in die Zwischenrunde und dich nicht mehr verletzen. Das geht natürlich alles in die Köpfe rein: Zu schauen, was können wir hier noch draus machen? Und das haben die Jungs super gemacht. Wir hatten extrem viel Kontrolle, haben das Spiel auch immer mehr mit laufender Spielzeit an uns gerissen. Eigentlich ist es das zweite Zu-Null-Spiel. Es gab ganz viele tolle Sachen. Das Endfazit ist nach so einer Vorrunde: Wir gehen als Gruppensieger durch, wir haben die 3 Punkte für die Zwischenrunde mitgenommen. Da ist schon sehr viel sehr gut. Dann kann ich kleine Problemchen und Fehlerchen am Ende sehr gut akzeptieren."

...zur Gelben Karte für Benedikt Schwarzhaupt: "Es geht um die Gelbe Karte, die natürlich überhaupt keine ist. Der Schiedsrichter, der 10 Meter von der Situation entfernt ist, macht den leisestmöglichen Pfiff, den er machen kann, um zu sagen, es ist ein kleines Foul, aber mehr nicht. Sein Kollege aus 80 Metern Entfernung donnert die Gelbe Karte rein. Das ist natürlich eine krasse Fehlentscheidung. Dann, nachdem wir in doppelter Unterzahl den Ball gewinnen, ist das ein Freischlag für uns. Der Ball geht an den Körper vom Franzosen. Wir haben die gleiche Sicht wie der Schiedsrichter. Natürlich kriegen sie ihn dann auch noch geschenkt. Das Tor ist am Ende in Ordnung. Aber natürlich ist das dann schwierig. Und die Unterzahl ist schon unglücklich."

...über die kommenden Zwischenrundengegner (Australien steht schon fest, Irland oder Spanien könnten noch dazukommen): "Das ist jeder für sich eine Challenge. Spanien ist immer noch Favorit, auch wenn sie jetzt einen Sieg brauchen. Aber das ist zumindest die höher gerankte Mannschaft. Das werden alles absolute Topspiele. Wenn du die Möglichkeit hast, mit 3 bis 4 Punkten, die du mindestens holen musst, um ins Halbfinale zu kommen, es in der eigenen Hand zu haben, hier am Freitag anzutreten. Wir können es managen. Das ist das, was wir tun müssen. Aber es werden natürlich schon unglaubliche Bretter. Das sind schon zwei sehr starke Mannschaften. Aber wenn wir nach oben wollen, müssen wir an jedem vorbei." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dGlnVnlNb3hjT3d0b0cwVnYycTlxZ0RLVzlDWjhiOUlNWG81RFNiaERpYz0=

Justus Weigand, deutscher Torschütze, über die widrigen Bedingungen bei starkem Dauerregen: "Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Daran muss man sich gewöhnen. Der Schläger ist nass, die Bälle sind viel langsamer. Wir haben ein Viertel lang gebraucht, dann sind wir damit zurechtgekommen."

...über die Gruppenphase: "Wenn uns vorher jemand gesagt hätte, dass wir mit 7 Punkten aus der Gruppe rauskommen und diese 3 Extra-Punkte mitnehmen, hätten wir das sofort unterschrieben. Auch die Leistung war sehr, sehr gut. Das gibt uns sehr viel Auftrieb für die Zwischenrunde. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele."

...zu seinem Tor: "Das ist eigentlich ein relativ klassisches Stürmertor. Wir haben das sehr, sehr lange besprochen, dass irgendwie jemand am langen Pfosten sein muss. Dann kommt es auch maßgeblich auf die Vorarbeit an, die von Thies (Prinz) super ist. Dann steht man da, wartet und hofft, dass der Ball reingeht."

...zu Deutschlands Weltmeisterchancen: "Ich glaube, nach den ersten drei Spielen kann man auf alle Fälle sagen, dass wir Chancen haben. Ich finde es immer schwierig, die Sachen zu vergleichen. Aber das Gefühl, das ich habe, ist sehr, sehr positiv."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SVRKNHFpS1h2ZkQ3WnNPQm1OVkxlcFE0c3lTN21BRnNFWEFnMWpURmVuTT0=

Niklas Wellen, MagentaSport-Experte: "André Henning wird total zufrieden sein und ich bin es auch. Das ist natürlich ein schwer anzugehendes Spiel. Du willst überhaupt keinen Schlendrian reinkommen lassen. Du willst dich aber auch nicht völlig verausgaben, weil da noch größere Aufgaben kommen. Ich finde, sie haben einen super Mix gefunden. Das Wichtigste im weiteren Turnierverlauf ist die Defensive. Diesen Standard haben sie jetzt einfach wieder sehr hochgesetzt. Diese Messlatte ist enorm hoch. Das ist einfach eine Riesenqualität. Mit so einer Defensive kann es im Turnier auch noch weit gehen."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=RTliTzF4aWs4REwzNlF3RVlXcTlrNWdaK1FieVpWUzI2dlVQWi9iTUV1az0=

Niklas Wellen, MagentaSport-Experte: "Die Defensive überzeugt. Offensiv ist weiterhin Luft nach oben. Aber ich glaube, wenn man bei einer WM weit kommen will, sollte man sein bestes Spiel nicht in der Vorrunde machen. Sie haben eine gute Grundlage gelegt, aber auch noch Raum für Entwicklung gelassen." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=SUZRNkdTbnBhR1BHVTJES2ROTWdvN0xwRkpMR1l2MGNQblozdFZ0Y1IwMD0=

Abschluss Gruppenphase 1 - Spieltag 3, Frauen: USA - Deutschland 1:3

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=dThoQVZWR0puNHRFWFJWemh4YTUzcHM5VUZSb1U3S0VaWmdKRW5wcTRTRT0=

Das erste Tor im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen die USA fällt für Deutschland! Jette Fleschütz eröffnet per Siebenmeter. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=QUlHYWlJVTdHTE5KVGNYMkRaZE9xcEc5UGRNUWJLbjQ4TXZ5L1o5bW5JST0=

Es ist geschafft! Mit einem 3:1 gegen die USA steht Deutschland in der Zwischenrunde - und die Spielerinnen sowie Bundestrainerin Janneke Schopman dürfen jubeln! Der Clip zu den Szenen nach Spielende: clipro.tv/player?publishJobID=TzV6YklVbVRJSXRjWFg0VEh0bjdObTdzaG9JbWo2MG1kTlVualkyVVRJZz0=

"Jetzt fängt es an, jedes Mal wieder ein Finale!": Die Ansprache von Bundestrainerin Janneke Schopman im Spielerinnen-Kreis im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UjFDRGVmYXVlL0Z1VHcvSks2MUJiam5aV3IzVGk0SjJ0ek9nZXAvT3pQZz0=

Janneke Schopman, Bundestrainerin, im MagentaSport-Interview: "Wir haben gestern nochmal sehr lange darüber gesprochen: Okay, was war eigentlich los? Sehr viele Dinge waren auch gut gegen Argentinien. Aber wir haben nicht so gut angefangen, wie wir uns das gewünscht haben. Da war sehr viel Nervosität in unserer Mannschaft. Wir sind natürlich auch nicht so erfahren. Das haben wir gut besprochen. Dann ist der Druck drauf. Aber dann sieht man, dass man Hockey spielen kann. Das war das Thema heute: Vertrauen, aber auch Vertrauen in uns selbst als Spielerinnen, nicht nur in die Mannschaft. Das haben wir schon, aber vor allem auch individuell, dass wir unsere Stärken heute nutzen können. Das haben sie gemacht."

...über die Physis in den Zweikämpfen: "Wir haben auch gesagt, gegen Argentinien lassen wir sie den Ball annehmen und schauen mal ein bisschen. Dann denke ich mir: Warum nicht einfach Eins-gegen-Eins spielen? Wir sind eigentlich sehr gut. Wir haben uns auch wohlgefühlt, mit Manndeckung zu spielen. Daran sieht man auch, dass die USA gar keine Ahnung hatten, was sie machen müssen: Sie konnten die Schlenzer nicht mehr spielen. Dann trauen sie sich eigentlich nicht, Eins-gegen-Eins zu spielen oder einen Zweikampf. Und davon haben wir heute sehr viele gewonnen."

...über das kommende Spiel gegen Belgien, Spanien oder Irland: "Das Witzige ist, dass ich glaube, dass Argentinien zum ersten Mal in unserem Leben für uns war, weil sie wissen, dass sie nach dem nächsten Pool 3 Punkte mitnehmen. Aber wir wussten, dass heute das erste Finale ist. Aber dann kommt in zwei oder drei Tagen das zweite Finale. Wir müssen am Ende Gas geben. Belgien, Spanien, egal. Wir wissen, wir müssen Punkte holen, wir müssen gewinnen. Ich weiß auch, dass wir das können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=alRFSU9TTll1UWZMdzZ2akFOTno2L2xpaWhuUTkvY2gxQWpnMVdiWUM4TT0=

Jette Fleschütz, deutsche Doppeltorschützin per Siebenmeter: "Gerade nach dem letzten Spiel gegen Argentinien haben wir uns vorgenommen, dass wir gerade von Anfang an da sein wollen und nicht das 1. Viertel wieder verpennen wollen. Das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Wir haben gerade am Anfang viele Chancen, treffen da leider noch nicht. Aber wir bleiben gut ruhig und kühl und erzwingen nichts."

...zu ihren Siebenmetern: "Ich weiß auch gar nicht, wie das entstanden ist. Wenn man mich ein bisschen kennt, stehe ich eigentlich gar nicht so gerne da. Das hat sich im Training ergeben, weil wir viele Siebenmeter geschossen haben und das eigentlich immer ganz gut geklappt hat. Dann habe ich mich ganz gut gefühlt und dachte, ich schieße dann auch den Zweiten. Ich habe kurz überlegt, ob ich nochmal dahinschieße. Aber dann meinten auch die Mädels von draußen nochmal, ich habe auch viel mit Natti (Kubalski) geübt und sie meinte auch, schieß einfach nochmal in die Ecke. Deswegen dachte ich, mach ich das mal."

...zu den nächsten Spielen: "Ich denke mir auch, dass bei einer Weltmeisterschaft keine Spiele mehr kommen werden, die leicht sind. Wenn du am Ende weit kommen willst, musst du jeden schlagen. Klar wäre es schön gewesen, Punkte mitzunehmen. Aber im Endeffekt haben wir es sogar noch in unserer eigenen Hand. Aber das ist egal. Wir müssen sowieso gegen jeden gewinnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WmxlTG9vR21qeERTbzA4TWRlSDJEeUxLTjFKdjVnczVMSGprYzIraXF2WT0=

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FIH Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026 der Frauen und Männer

Start Zwischenrunde am Freitag, 21.08.2026:

In der Zwischenrunde spielen die zwei Besten in einem weiteren Gruppen-Wettbewerb die Halbfinal-Quali aus. Der Rest spielt - ebenfalls in einer Zwischenrunde- die Platzierungspartien aus.

Donnerstag, 27.08.2026

ab 17.50 Uhr: Halbfinale 1 (Frauen)

ab 20.20 Uhr: Halbfinale 2 (Frauen)

Freitag, 28.08.2026

ab 17.50 Uhr: Halbfinale 1 (Männer)

ab 20.20 Uhr: Halbfinale 2 (Männer)

Samstag, 29.08.2026

ab 12.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Frauen)

ab 15.50 Uhr: Finale (Frauen)

Sonntag, 30.08.2026

ab 13.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Männer)

ab 16.20 Uhr: Finale (Männer)

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