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DEL Playoffs live bei MagentaSport, Halbfinale Spiel 2: "Jetzt ist Köln dran. Punkt.": Haie gleichen gegen Berlin fulminant aus - verrücktes Overtime-Tor: Mannheim gewinnt auch in München

München (ots)

Die Kölner Haie gleichen im 2. Spiel der Halbfinalserie gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin aus - und wie! Nach verschlafenem Start gegen hungrige Eisbären drehen die Haie die Partie im Mittelabschnitt - angeführt von "Doppelpacker" Patrick Russell - und setzen mit dem 5:1 ein Ausrufezeichen. "Berlin hat in den letzten 5 Jahren viermal den Meister gestellt, jetzt ist Köln dran. Punkt", geht der 79-jährige Gründer und zweimalige deutsche Meister der Haie, Detlef Langemann, schon zur Drittelpause mit Zuversicht voran. Für Torschütze Dominik Bokk bedeutet der Serienausgleich "sehr viel. Wir haben dadurch noch mehr Selbstvertrauen getankt. Wir halten sehr gut dagegen und wissen, dass wir Berlin schlagen können." Berlins Trainer Serge Aubin sieht zwei verschiedene Gesichter seiner Eisbären und kritisiert die Vorstellung seines Teams nach gutem Beginn: "Wir sind richtig gut reingekommen, haben viel investiert und wenig hergeschenkt. Dann haben wir einfach aufgehört zu spielen. Wir haben den Fuß ein bisschen vom Gas genommen und sie haben das ausgenutzt."

Zweites Spiel, gleiches Bild zwischen dem EHC Red Bull München und den Adler Mannheim: Wieder gewinnen die Adler mit 3:2 in der Overtime, dieses Mal auswärts und nach 0:2-Rückstand. In der Overtime haben die Kurpfälzer das Glück auf ihrer Seite: Beim Siegtreffer durch den an der Schulter angeschossenen Justin Schütz nach zweifachem Abpraller von der Bande und vom Rücken des Münchner Goalies Antoine Bibeau sind sich alle Beteiligten einig: Das ist eines der verrücktesten Tore der Playoff-Geschichte! Schütz selbst spricht im Anschluss von einem "glücklichen Bounce" und gibt zu: "So ein Tor habe selbst ich noch nicht geschossen. Das ist natürlich brutal glücklich, aber wir nehmen es alle mit." Gleichzeitig mahnt der Nationalspieler: "Das wird noch eine ganz harte Serie. Es sind 50/50-Spiele auf Augenhöhe. Das ist noch nicht vorbei!" Bedanken können sich die Mannheimer auch bei ihrem Goalie Maximilian Franzreb, der bei einer unglaublichen Parade in der Schlussphase nach eigener Aussage "zur richtigen Zeit heißläuft."

Münchens Ryan Murphy "nervt" der "Bad Bounce" beim Overtime-Gegentor enorm, der Verteidiger gibt sich aber kämpferisch: "Wir müssen unseren Kopf hoch halten. Es ist nicht das Ende der Welt. Wir haben eine großartige Gruppe und werden zurückkommen!"

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zu Spiel 2 der Playoff-Halbfinals in der PENNY DEL am Freitag. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Spiel 3 der Halbfinalserien steigt am Sonntag: Ab 13.45 Uhr mit den Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie und ab 16.15 Uhr mit den Adler Mannheim gegen den EHC Red Bull München - komplett live bei MagentaSport.

PENNY DEL Playoffs | Halbfinale: Spiel 2

Kölner Haie - Eisbären Berlin 5:1 (Stand Serie Best-of-7: 1:1)

Die Kölner revanchieren sich für die Auswärtspleite im 1. Spiel und drehen die Partie nach einem 0:1-Rückstand fulminant mit 4 Toren im Mittelabschnitt. Während Patrick Russell mit einem Doppelpack auf Kölner Seite überragt, macht Eisbär Yannick Veilleux erst mit dem Berliner Führungstreffer und dann mit einem heftigen Frustfoul gegen Juhani Tyrväinen auf sich aufmerksam.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=bVVSdldRTHhmSnRoUmhhenhCWm1lNjM0M0d6Z0RybnB2bVAxbm1DeDl5UT0=

Der Mann des Spiels: Mit seinem Doppelpack im Mitteldurchgang dreht der Kölner Patrick Russell die Partie und führt die Haie auf die Siegerstraße. Seine beiden Tore im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VnM3eFNyK1BVQVdsSnBJWWdmSTFsQVpBWVVpU0M0T05Pc09OcmJQb1lVZz0=

Finalwürdige Choreografie: Die Kurve der Haie-Fans präsentiert sich vor der Partie in einem rot-weißen Fahnenmeer und zeigt eine Dampflok mit Trainer Kari Jalonen als Lokführer. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MGp5WmpacHZMcUJTd3hlMXNuNzN3S3MrSW9GWDFIZStPbU1pZVlMRGc5TT0=

Erst die Großchance, dann die Rangelei: Nachdem Kölns Kapitän Moritz Müller die erste Kölner Gelegenheit vor dem Berliner Tor nicht verwandeln kann, kommt es zum Handgemenge. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SHFLLzdIdkhhNDJLRXNIYjhtdGVmV2lEdkFTNGw1MjVGdzlwMGFLZmtqRT0=

"Der Kapitän geht vorweg!": Der Kölner Moritz Müller hat nach 8 Minuten die nächste riesige Torchance der Hausherren, trifft den Puck aus kürzester Distanz aber nicht richtig und scheitert somit am Berliner Goalie Jonas Stettmer. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bWRUTzV0M2JFTG55Y1ZwVER3OEhvK01TUzA2ZnpXOEo3WWc0MXcyRWZVND0=

72 Schlüsselsekunden, die aus dem 1:1 ein 3:1 machen: Die Kölner Haie schocken die Eisbären im 2. Drittel mit der 2:1-Führung und legen mit dem 3:1 binnen 72 Sekunden noch einen drauf. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=T2Y5US9DTTFFaGVOYnJjcEdjYTdWZGhQTmY3UDM5bE9pc1lEOFJXa2FzTT0=

In der Schlussphase entlädt sich der Frust von Berlins Yannick Veilleux: Abseits des Pucks verpasst er seinem Gegenspieler Juhani Tyrväinen mit dem Stock einen heftigen Check in den Rücken. Für die restliche Spielzeit muss Veilleux dafür vom Eis. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OUFsM1N1a0R2cEFvOWp4OTllNXRqNHZtZXkwMElzYmxNbTZQZkhNK3IvQT0=

Dominik Bokk, Torschütze Kölner Haie: "Ausschlaggebend war, dass wir da weitergemacht haben, wo wir in Berlin aufgehört haben. Wir haben unser Eishockey gespielt, das heute fortgesetzt und unsere Chancen genutzt. Wir haben nicht so viele Fehler wie in Berlin und vorne unsere Dinger gemacht und verdient gewonnen. Wir haben auch im 1. Drittel einen guten Job gemacht. Wir haben vielleicht ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzukommen. Die Tore im 2. Drittel haben uns mega gut getan."

... über die Bedeutung des Ausgleichs in der Serie: "Das bedeutet sehr viel für uns. Wir haben dadurch noch mehr Selbstvertrauen getankt. Wir halten sehr gut dagegen und wissen, dass wir Berlin schlagen können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bXUzVDErSFg3ajIrMnN6WTh4M05DTy9JTTJ5YkRjYktJWC96dTJheTlnQT0=

Detlef Langemann, einer der Gründer der Kölner Haie und zweimaliger deutscher Meister mit dem KEC, in der 1. Drittelpause über das stimmungsgeladene Duell mit den Eisbären Berlin: "Die Entwicklung im Eishockey ist rasant nach oben gegangen. Da helfen der Nachwuchs und die guten Ausländer, die wir zur Verstärkung in der Liga brauchen. Eishockey ist einfach ein supergeiler Sport. Man hat das Gefühl, dass die Berliner bereiter sind als die Kölner. Die wollen auch - aber wenn der Körper nicht will, will er nicht. Ich bin natürlich von Haus aus Optimist und ich bin ein gebürtiger Kölner. 2002 war die letzte Meisterschaft. Wir sind eigentlich dran. Berlin hat in den letzten 5 Jahren viermal den Meister gestellt, jetzt ist Köln dran. Punkt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TUNiWU5KdllIYmdOdmtIUzFleHZrZU1XMDRtb3U4aTJZZERPdG5qbEZ5ST0=

Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin: "Im 1. Drittel dachte ich, dass wir richtig gut sein würden. Wir sind richtig gut reingekommen, haben viel investiert und wenig hergeschenkt. Dann haben wir einfach aufgehört zu spielen. Respekt an Köln, dass sie zurückgekommen sind, aber wir haben in der 2. Hälfte des Spiels einfach nicht unsere Aufgaben erledigt. Wir haben den Fuß ein bisschen vom Gas genommen und sie haben das ausgenutzt. Wir werden daraus lernen und uns auf das nächste Spiel vorbereiten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L3FxcnVSQ1NuRFFTRmZqMmdpL0IvdFFESkZ1YXBsOE94MThIMnJDV0orST0=

Yannick Veilleux, Torschütze Eisbären Berlin, über die 1:0-Führung zur 1. Drittelpause: "Es ging vor und zurück, sie und wir hatten gleichermaßen unsere Chancen. Beide Goalies haben gut gespielt. Für uns ist es die größte Herausforderung in der Serie, dass wir von unserem System nicht loslassen können. Sie spielen sehr strikt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ODlWdVIybWhMOG9EeWZPUXoybjl2SjY5bmZKdVJBWTBmSmZnakhSUHV3QT0=

EHC Red Bull München - Adler Mannheim 2:3 (OT, Stand Serie Best-of-7: 0:2)

Das 2. Spiel der Serie nimmt mit der Münchner 2:0-Führung im 2. Drittel erst so richtig Fahrt auf. Mannheim kämpft sich zurück und rettet sich durch seinen überragenden Torhüter Maximilian Franzreb in die Overtime. Dort erzielt Justin Schütz auf maximal kuriose Weise den Siegtreffer und bringt Mannheim in der Serie mit 2:0 in Führung.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Q1BOSm9URlVpK3lCQUhQRTJvZVdOdlR2YXZvM3JwYXp1ditvVGRML2ZOWT0=

"Ein absolut unfassbares Tor" beschert den Adlern in der Overtime den Sieg: Mannheims Marc Michaelis schießt Teamkollege Justin Schütz an der Schulter an. Von der Bande prallt der Puck anschließend vom Rücken des Münchner Goalies Antoine Bibeau ins Gehäuse ab. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Z1d2a2UvN1NJZjZQZlpLUnA3QU9SeU5tUjdIbU11RFArMTNhYXZEcmJHMD0=

Der Mann des Spiels: Mannheims Goalie Maximilian Franzreb rettet die Adler mit einer "Monster-Grätsche" in die Overtime und wird mit 28 Saves und einer Fangquote von 93,33 Prozent zum Sieggarant. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WFBjSDNJK3NnWnVrOGljWHBmNDFyOW81bVVVK1dYeTlKazVBbVY2SDIrQT0=

"Wie eine bulgarische Bodenturnerin!": So analysiert Experte Rick Goldmann die Grätsche von Adler-Goalie Maximilian Franzreb, mit der er Mannheim eine Minute vor Schluss in die Overtime rettet. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=T3I2NGIvaTVsbWplemdaZ3N4a01UM25FcVdSTDhJMDIrem9zR1pzaHFFcz0=

Die Partie erwacht im 2. Durchgang: Nach einem torlosen Anfangsdrittel geht München durch einen Doppelschlag von Yasin Ehliz und Tobias Rieder innerhalb von 92 Sekunden mit 2:0 in Führung. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RGxVWGJUcDJINGVPOHpjZ1pJS2pEV1REQzk3ZTd1MGFzNXl2dTFXSkMvST0=

"Wir haben jetzt die Emotionen im Spiel!" Zwischen Münchens Maximilian Kastner und Mannheims Anthony Greco kommt es im 2. Drittel zu Rangelei. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VHpqNEFUMi9WTDk1V1Ywc2NRR1pmNGR5YUdaYnRBaDd0SkpBNTFkcHhtST0=

Ryan Murphy, Verteidiger EHC Red Bull München, über das unglückliche 2:3 in der Overtime: "Das nervt richtig. Das ist ein 'Bad Bounce', ein schlechter Abpraller. Wir müssen irgendwie einen Weg finden zu siegen und auch einen derartigen Abpraller zu bekommen. Wir hatten großartige Chancen, ihr Torhüter ist aber einfach gut. Wir haben viele Leute in der Kabine, die schon mal gewonnen haben und in Serien bestimmt schon mal 0:2 hinten lagen. Wir müssen unseren Kopf hoch halten. Es ist nicht das Ende der Welt. Wir haben eine großartige Gruppe und werden zurückkommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZDAyZTUvdFk0YTRwVHZDRFVNNmoraVl6cFJPQ3VtZ0w2RTJPTzRlQUNEQT0=

Günter Oswald, Managing Director Academy & Youth EHC Red Bull München, in der 1. Drittelpause über seinen Sohn Veit Oswald bei den Red Bulls: "Ich bin als Papa natürlich sehr stolz auf ihn. Es wurde im Sommer gut mit ihm gearbeitet, er hat Gewicht zugelegt und ist athletisch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ich bin sehr zufrieden. Es macht mir Spaß, meinem Sohn zuzuschauen."

... über die Gerüchte eines Wechsels in die NHL: "An jedem Gerücht ist immer etwas dran. Was ich super finde, ist, wie man reagiert. Auch, dass Veit gesagt hat, er möchte in den Playoffs alles geben und danach weiterschauen, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist immer schön, wenn Interesse aus Nordamerika kommt, aber Veit ist auch sehr glücklich in München." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WEdnc2ZrcElWWG5SMnlZbFVQeHVleEVoSnNFZEFRZUJxRHY1YnNOS056bz0=

Mannheims Justin Schütz über seinen höchst skurrilen Siegtreffer: "So ein Tor habe selbst ich noch nicht geschossen. Marc wollte an mir vorbeischießen, aber er trifft mich genau am Schläger. Dann ist es ein glücklicher Bounce. Das sind genau solche Dinger, die diese Spiele entscheiden. Das ist natürlich brutal glücklich, aber wir nehmen es alle mit. Das wird noch eine ganz harte Serie. Es sind 50/50-Spiele auf Augenhöhe. Das ist noch nicht vorbei!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Ly9obVEyakhJTWFqdzVuNnpLYlNFQ1B0UjRTV0VyL1JvL1lYeUdaSWFjWT0=

Maximilian Franzreb, Goalie Mannheim, über seine starke Leistung: "Zur richtigen Zeit muss man als Torwart heißlaufen. Es macht einfach unglaublich Spaß, mit der Truppe auf dem Eis zu kämpfen. Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, die Dinger aber vorne irgendwie reinbekommen. Das hat den Unterschied gemacht. Wir müssen aufpassen, dass wir unser Spiel über 60 Minuten durchziehen."

... über seine Parade in der Schlussphase, mit der er die Mannheimer Niederlage abgewendet hat: "Du musst einfach deinen Instinkten vertrauen. Du kannst nicht darauf hoffen, dass dich jemand anschießt. Ich versuche einfach den Jungs zu helfen. Umso öfter das klappt, umso besser für uns." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QkgzQmtta29ZY0srMGUvbS9aWTQ4WS9SRm1GdHhVRGFoU1IzVzJKQzdBYz0=

Start in erste Phase der WM-Vorbereitung mit vier Debütanten: Bundestrainer Kreis gibt DEB-Aufgebot bekannt

Parallel zur heißen Phase der DEL Playoffs startet auch die erste Phase der WM-Vorbereitung: Bundestrainer Harold Kreis hat heute sein 25-köpfiges Aufgebot für Phase 1 der Vorbereitung auf die Eishockey-WM in der Schweiz nominiert. Der Kader besteht ausschließlich aus Spielern der PENNY DEL. Vier Akteure - Rayan Bettahar, Johannes Krauß, Samuel Dove-McFalls und Thomas Heigl - stehen erstmals im Aufgebot der Nationalmannschaft. Stürmer Dominik Kahun wird krankheitsbedingt erst später zur Mannschaft stoßen. Im Trainerstab wird Harold Kreis in der ersten Phase von Mitch O'Keefe, Heiko Vogler und Sebastian Buchwieser unterstützt, Torwarttrainer ist Luca Endres. Zum Start der Vorbereitung bestreitet das Team in der kommenden Woche zwei Länderspiele gegen Tschechien am 16. April (live ab 17.15 Uhr) und am 17. April (live ab 16.45 Uhr) in Karlsbad, die kostenlos bei MagentaSport übertragen werden.

MagentaSport-Experte Rick Goldmann heute Abend mit seiner Einschätzung zum DEB-Kader: "Es ist schon interessant: Die Spieler müssen jetzt erstmal ein bisschen reinkommen, weil sie auch auf dem Eis bleiben müssen. Daniel Fischbuch ist so ein Kandidat, der es von der ersten Phase in den WM-Kader schaffen könnte. Interessant ist Samuel Dove-McFalls, der in Nürnberg ein sehr starkes Jahr gespielt hat. Alexander Blank ist für mich ein Kandidat, der das Tor sehr oft getroffen hat." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eHY2YXpWcng5WUk5a0IrRlFOZUVOMFdpWmlXd3pVS1I0ei9XWER3bTZNcz0=

LIVE bei MagentaSport: Eishockey-WM 2026 vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz mit dem besten Angebot - plus alle Vorbereitungsspiele des DEB-Teams kostenlos

Countdown für eines der Highlights in diesem Sportjahr: die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz! Bereits in der Vorbereitung zeigt MagentaSport alle sieben Testspiele der deutschen Nationalmannschaft live und kostenlos - inklusive der Generalprobe am 10. Mai (live ab 16.30 Uhr) in Mannheim gegen Olympiasieger USA.

Bei der WM trifft die DEB-Auswahl zum Auftakt der Gruppenphase am 15. Mai auf Olympia-Bronzemedaillengewinner Finnland (live ab 15.30 Uhr). Die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe A sind Lettland (17. Mai, live ab 19:30 Uhr), Gastgeber und Mitfavorit Schweiz (18. Mai, live ab 19:30 Uhr), Olympiasieger USA (20. Mai, live ab 19:30 Uhr), Ungarn (22. Mai, live ab 15:30 Uhr), Österreich (23. Mai, live ab 19:30 Uhr) und Großbritannien (25. Mai, live ab 19:30 Uhr). Für das Team von Bundestrainer Harold Kreis ist das Erreichen des Viertelfinals in der Schweiz erklärtes Ziel. MagentaSport überträgt alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie ausgewählte Gruppen- und K.o.-Runden-Spiele live. Besser geht's nicht: Kompetent und emotional begleitet wird das WM-Geschehen vom ausgezeichneten On-Air-Team um Experte Rick Goldmann, Kommentator Basti Schwele und Moderator Sascha Bandermann. MagentaSport bietet die besten Insights und Analysen.

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs | Halbfinale: Spiel 3

Sonntag, 12.04.2026

ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Kölner Haie

ab 16.15 Uhr: Adler Mannheim - EHC Red Bull München

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