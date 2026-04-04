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DEL Halbfinals ab Mittwoch live bei MagentaSport: Berliner "Momente, für die wir Eishockey spielen"

Piettas Botschaft: "Sollte das Teil des Spiels sein, habe ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel"

München (ots)

Der Meister macht es superspannend gegen tapfere Straubinger, ehe fix ist: Berlin steht im Halbfinale gegen Köln. Berlin muss gegen die Straubing Tigers nach zweimaliger 2-Tore-Führung erneut in die Overtime, siegt diesmal mit 6:5. In einer "hart umkämpften Serie", wusste Berlins Trainer Serge Aubin, "dass es auf diese eine Möglichkeit ankommen würde. Gott sei Dank, dass es auf unserer Seite war. Das sind die Momente, für die wir Eishockey spielen." Die Eisbären machen gleichzeitig die Neuauflage des Vorjahresfinals gegen die Kölner Haie perfekt - Spiel 1, am Mittwoch, ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport. Aubin weist jegliche Bürde von sich und seinen Spielern: "Die 1. Serie ist immer die härteste, jetzt geht es nicht mehr um Druck, sondern um Gelegenheiten. Wir machen uns bereit und haben Spaß."

Wie im Vorjahr ist für Straubing in Berlin Endstation, Verteidiger Marcel Brandt empfindet "Enttäuschung pur. Wieder hier in Berlin auszuscheiden, das ist einfach eine Katastrophe." Sein Trainer Craig Woodcroft ist ob der Aufholjagd trotzdem "sehr stolz auf unser Team, auf unsere Widerstandsfähigkeit und unseren Kampfgeist." Das Aus markiert auch das Karriereende von Stürmer Mike Connolly, den Woodcroft ehrt: "Er ist ein großartiger Anführer, ein legendärer Spieler in Straubing. Es ist auch für mich schön, so jemanden gecoacht zu haben." Ob der Coach auch in der kommenden Saison in Straubing bleibt, sei "noch nicht klar."

Auch der EHC Red Bull München ist nach einem 7:3-Erfolg in Ingolstadt ebenfalls ins Halbfinale eingezogen. Muss dort am Mittwoch in Mannheim ran - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport. Ingolstadts Routinier Daniel Pietta sah das Viertelfinal-Aus in 31 Gegentoren. Aber der Routinier hatte noch etwas mehr auf dem Herzen, als er zum brutalen Check von Münchens Fabio Wagner an Ingolstadts Edwin Tropmann, der auch in der Halle weilte, angesprochen wurde: "Fabio ist ein herzensguter Mensch. Ich kenne Fabio seit 5-6 Jahren. Er ist der Letzte, der das mit Absicht macht. Es ist im Eishockey ein Sekundenbruchteil, der eine Entscheidung erzwingt. Die Entscheidung hat er falsch getroffen."

Pietta weiter: "Was ich absolut nicht verstehen kann, ist, nach so einem Spiel, in dem jeder gesehen hat, dass es München nicht unbedingt darum ging, Spieler zu verletzen. Aber vielleicht Spieler fürs nächste Spiel rauszunehmen. Die Tatsache, kurz nach dem Spiel, 5 Minuten nachdem der Junge abtransportiert wurde, wir haben das Spiel laufen lassen. In der Zeit muss man sich reflektieren, wenn man zum Interview geht. Da kann man nicht davon reden, dass das Teil des Spiels ist. Sollte das Teil des Spiels sein, habe ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zu Spiel 6 der Playoff-Viertelfinals in der PENNY DEL am Samstag. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Die Halbfinals starten am Mittwoch: Ab 18.45 Uhr mit den Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie und ab 19.15 Uhr mit den Adler Mannheim gegen den EHC Red Bull München - komplett live bei MagentaSport.

DEL: Viertelfinale, Spiel 6

Eisbären Berlin - Straubing Tigers 6:5 (OT) - (Endstand Serie: 4:2)

Die Eisbären geben zwei 2-Tore-Führungen her, Straubing kämpft sich mit viel Willen und dank Doppelpacker Nick Halloran in die Overtime. Dort sorgt Markus Vikingstad mit seinem Treffer zum 6:5 für die Entscheidung und beschert den Berlinern das Traumhalbfinale gegen die Kölner Haie.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Q29NcnRvaGFQM0c4cnpjU1cxQkRXYUtHYTJKOVFidFRlMDIwTDRNWWlpZz0=

Ekstase in der Uber Arena, Schockstarre bei den Gästen: Markus Vikingstad sorgt mit dem Berliner Siegtreffer in der Overtime für die Entscheidung. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=d2dVZjN0eGtMTWtzeS9GRjJ2ZVByRHVzZkxrRysvMDNESFRBbzFjOUFrOD0=

Die erste Auseinandersetzung der Partie: Nach einer vereitelten Berliner Torchance geraten Eisbär Eric Hördler und Tiger Mario Zimmermann aneinander. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=b2crTzliV0wrRlJvYlBNVWRZRWhtcDhFczczOGFlNkgrM0FGc1BJNlpDZz0=

Umstrittenes 5:3: Der Berliner Treffer durch Jonas Müller wird wegen einer möglichen Behinderung des Straubinger Goalies Henrik Haukeland zunächst durch den Videobeweis überprüft, schließlich aber gewertet. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dHMrakxHbkhKcExiT2pmeFNUby9RWmYybkVuVEd1V082aEJ0Ym1ZdTEyWT0=

Die Nerven liegen blank: In der Overtime kommt es am Straubinger Tor zu einer kleinen Rangelei. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Q1E5V1U3eEdUWk1hMzdXcVI5U3FkdjZndWJ3dXhDdmRhNVNYOU9nUmV6RT0=

Eine Straubinger Legende tritt ab: Mike Connolly wird nach seinem letzten DEL-Spiel von Mit- und Gegenspielern geherzt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RHhKalBodDl5RWNXTTk1bGhTWHRzVEFiMkVrUW9LRGtlM0Iybkl4ZXpLaz0=

Andreas Eder, Torschütze Eisbären Berlin, bleibt in der 2. Drittelpause trotz der Dramatik des Spiels ruhig: "Es ist in einem Entscheidungsspiel, was es für uns sein könnte, immer sehr emotional. Das ist ganz normal, was hier gerade passiert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Mk55L3RqVWtFSjl3Smx1QWpZZ21CWmpnSXk2cktPY0FRa1dlRTJvY09QST0=

Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin: "Ich bin froh, dass wir gekämpft haben. Es war eine hart umkämpfte Serie. Wir haben zwei 2-Tore-Führungen hergegeben. Daraus müssen wir lernen. Wir waren etwas müde, aber die Jungs sind ruhig geblieben. Wir wussten, dass es auf diese eine Möglichkeit ankommen würde. Gott sei Dank, dass es auf unserer Seite war."

... über seine Kabinenansprache vor der Overtime: "Ich habe ihnen gesagt, sie sollen ruhig bleiben, daran glauben und keine Angst haben. Das sind die Momente, für die wir Eishockey spielen. Diese engen Spiele, wo es komplett offen ist, wer es ziehen wird. Ich habe ihnen einfach gesagt, dass sie mit Selbstvertrauen spielen sollen. Ich bin froh, dass sie dafür belohnt wurden."

... über das anstehende Halbfinale gegen die Kölner Haie: "Köln ist gut, es wird eine große Herausforderung. Die 1. Serie ist immer die härteste, jetzt geht es nicht mehr um Druck, sondern um Gelegenheiten. Wir machen uns bereit und haben Spaß." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S1lJeUtZdEErNHhSSTVaczgxRTh2THg3SW1NL2xTS3p0eWhKZC9SdGd6WT0=

Frederik Tiffels, Eisbären Berlin: "Es ist nicht optimal für uns gelaufen - 3:1 und 5:3 geführt. Es war auf jeden Fall ein Dämpfer, aber wir sind gut zurückgekommen, haben uns auf die Sachen konzentriert, die wir tun mussten. Am Ende sind es 50/50-Dinger. Heute haben wir das Tor gemacht und freuen uns, weiter zu sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dFEyWnpicXFQU05tSkFkeU9jNzFTUUw4ZW5JT3BVa1poMlhtWWhKeDdaQT0=

Danjo Leonhardt, Straubing Tigers, nach der regulären Spielzeit über das Straubinger Comeback in der Partie: "Der Wille und das Herz sind riesig in dieser Mannschaft. Wir sind hier nicht das schlechtere Team. Wir machen es richtig gut. Wir glauben an uns." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MXk0ZzFDUXZ2OWE5Q0hnODBkVGhDcng5a1dEWVl1d3ovbm1Vb2FPNHJ3ST0=

Craig Woodcroft, Trainer Straubing Tigers: "Ich bin sehr stolz auf unser Team, auf unsere Widerstandsfähigkeit und unseren Kampfgeist. Das hat man während der gesamten Serie gesehen. Natürlich bin ich gerade sehr enttäuscht, es hat an dem einen Tor gelegen. Wir hatten die Kontrolle, dann haben wir ihnen ein paar Geschenke gegeben, dann haben wir uns wieder ins Spiel gekämpft. Dann haben wir wieder geschlafen und uns danach wieder ins Spiel gekämpft."

... über das Karriereende von Mike Connolly: "Er hat ein großartiges Spiel gespielt. Er ist ein großartiger Anführer, ein legendärer Spieler in Straubing. Es ist auch für mich schön, so jemanden gecoacht zu haben. Darauf bin ich stolz."

... ob er in der Organisation weitermachen wird: "Hoffentlich. Noch ist es nicht klar." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M2VzZG9OUGxIV0RTRHZOdkkvOXNkSWJ3UWVKTDNqZVQzWTBPYWlrM1Z6dz0=

Marcel Brandt, Torschütze Straubing Tigers, über seine Gefühlslage nach dem Ausscheiden: "Enttäuschung pur. Eben war auch der Kopf leer. Es ist schwer in Worte zu fassen. Wir scheiden wieder hier aus. Wir sind zweimal zurückgekommen und haben alles auf der Schaufel. Am Ende machen wir es nicht, das ist extrem enttäuschend. Es wurde in den ersten 3 Spielen entschieden. Da haben wir unsere Chancen konsequent nicht genutzt. Das war wieder mal der ausschlaggebende Punkt. Wieder hier in Berlin auszuscheiden, das ist einfach eine Katastrophe." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cjFBdWFLcDQ5UURjbFJMT0hCWTFWYmsydHE3YXoyNGdhYkVhNlJwSDhRUT0=

DEL: Viertelfinale, Spiel 6 | ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München 3:7 (Serie: 2:4)

Der EHC Red Bull München steht im Halbfinale! Bis zum Ende des 2. Drittels war es ein packender Schlagabtausch, bevor Tobias Rieder, Alberts Smits und

Chris DeSousa für klare Verhältnisse sorgten. Die Münchener sichern sich mit 3 Siegen aus den letzten 4 Spielen die Serie.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Vno3aTdFMkNyem16SE8rdk5NaHo3d3ZQQ2Y2L29ObFJNbFpnWm9jS2ZlST0=

Daniel Pietta, Spieler Ingolstadt: "Wenn man die ganze Serie sieht, haben wir zu viele Gegentore kassiert. Dann ist es schwer, eine Serie zu gewinnen. Man kann mal ein Spiel so gewinnen. Aber im Großen und Ganzen hätten wir nicht so viele Tore kassieren dürfen."

... zur Situation mit Fabio Wagner und Edwin Tropmann: "Eins muss ich klarstellen: Fabio ist ein herzensguter Mensch. Ich kenne Fabio seit 5-6 Jahren. Er ist der Letzte, der das mit Absicht macht. Es ist im Eishockey ein Sekundenbruchteil, der eine Entscheidung erzwingt. Die Entscheidung hat er falsch getroffen. Das weiß er selber. Er hat sich entschuldigt. Aber was ich absolut nicht verstehen kann, ist, nach so einem Spiel, in dem jeder gesehen hat, dass es München nicht unbedingt darum ging, Spieler zu verletzen. Aber vielleicht Spieler fürs nächste Spiel rauszunehmen. Die Aktion gegen Ellis: Jeder wusste, er hat schon eine große Strafe. Da wird versucht, noch eine zweite zu holen. Auch das gehört teilweise dazu. Aber im Großen und Ganzen war es überhart. Das soll keine Ausrede für die letzten beiden Spiele sein. Wir haben alles versucht. Vielleicht war das 1. Drittel in München noch in den Knochen. Das mit Eddie ist das Wichtigste für uns, dass Eddie einfach gesund wird. Es sieht im Moment alles gut aus. Er ist aus dem Krankenhaus raus, er ist bei uns. Aber das heißt leider auch noch nichts. Es entwickelt sich. Für uns ist das Wichtigste, dass Eddie gesund wird. Jeder will Meister werden, jeder will Spiele gewinnen, klar. Aber wenn das der Preis sein muss, um sowas zu erreichen, kann ich auch gerne drauf verzichten. Der Junge ist 20 Jahre alt, der ist so optimistisch, immer so positiv. Ihn einen Tag nach einem Spiel im Krankenhaus besuchen zu müssen, an Gerätschaften, das geht an keinem spurlos vorbei. Diese ganzen Aktionen, jeder macht Fehler. Aber die Tatsache, kurz nach dem Spiel, 5 Minuten nachdem der Junge abtransportiert wurde, wir haben das Spiel laufen lassen. In der Zeit muss man sich reflektieren, wenn man zum Interview geht. Da kann man nicht davon reden, dass das Teil des Spiels ist. Sollte das Teil des Spiels sein, habe ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=a0gzd3k4dDlDTVU1aXFpakxwYlNLcXJ3cXdLYmw1Z2dKV1pRWk91d2pQST0=

Mark French, Trainer Ingolstadt: "Es ist ein Fehlerspiel. Wir haben nicht den Fehler gemacht, nicht mitzuhalten. Wir haben hart gespielt, gut mitgehalten. Aber am Ende des Tages waren sie in der Lage, einige ihrer Chancen zu nutzen."

... ob die Niederlage an der Defensive lag: "Ich denke schon. Die ersten beiden Spiele, die wir verloren haben, lag es mehr an den Special Teams. Jetzt ist es eher 5-gegen-5. Aber ich glaube, die Geschichte des zweiten Teils der Serie war genau das. Sie sind ein gutes Team. Ich bin stolz, wie wir uns heute präsentiert haben. Wir haben das Ergebnis nicht geholt. Aber ich bin wirklich stolz auf unsere Jungs." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y29PWWxEc2x5ektGT1IxYVNtR2ZlSnVCSmhYZk5hajFIaXoyTldJZWhtaz0=

Oliver David, Trainer München: "Wir haben ein richtig gut zusammenhängendes Spiel gespielt und haben uns an unseren Plan gehalten. Als die Angebote da waren, konnten wir sie ausnutzen. Wir haben einige richtig schöne Tore gemacht. Das passiert nicht immer in einem Spiel. Zum Beispiel das Tor von Rieder am Ende. Wir hatten die speziellen Tore obendrauf auf eine sehr gute Teamleistung in der Defensive auswärts, in einer sehr schwierigen Umgebung."

... was seine Erwartungen an das Halbfinale sind: "Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, gegen wen wir spielen werden. Das weiß niemand. Aber ich erwarte, dass das genauso schwer wie das hier wird oder sogar schwerer. Wir beginnen auswärts. Damit werden wir umgehen. Wir haben uns noch nicht vorbereitet. Sobald wir es wissen, werden wir unsere Arbeit machen und dann: Get the Boys ready!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YzZVZk80a014elJONmlTamhEUXZEM2NxWGNmSEdVL2lublV0YXFRbnRCQT0=

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL | Playoff-Halbfinals - Runde 1

Mittwoch, 08.04.2026

ab 18.45 Uhr: Eisbären Berlin - Kölner Haie

ab 19.15 Uhr: Adler Mannheim - EHC Red Bull München

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