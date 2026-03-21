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PENNY DEL live bei MagentaSport: "In der 1. Playoff-Runde auszuscheiden ist kein Erfolg, es ist scheiße!": Ustorf beklagt Nürnberg-Aus gegen Bremerhaven, Schwenningen gleicht gegen Wolfsburg aus

München (ots)

Die erste Entscheidung der 1. Playoff-Runde in der PENNY DEL ist gefallen! Die Nürnberg Ice Tigers unterliegen den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:3 und scheiden nach der 0:4-Pleite im 1. Spiel aus. Nürnbergs Goalie Niklas Treutle legt den Finger schonungslos in die Wunde: "Es hat sich die letzten Wochen und Monate angedeutet, dass wir einige Sachen einfach nicht gut machen. Wer dann glaubt, man kann im März den Schalter umlegen: Das geht so nicht im Sport!" Sportdirektor Stefan Ustorf sucht nach Erklärungen: "Wir haben über einen sehr langen Zeitraum aufgrund von vielen Verletzungen mit einer dünnen Personaldecke gespielt, sodass uns am Schluss vielleicht ein bisschen die Körner ausgegangen sind." Langfristig steckt er sich und dem Verein mit dem "Viertelfinale oder weiter" höhere Ziele: "Wir sind hungrig nach dem nächsten Schritt! In der 1. Playoff-Runde auszuscheiden ist kein Erfolg, es ist scheiße." Zuletzt unterstützte Ustorf an der Bande, um eine "Extra-Stimme" zu bieten, die er eigentlich von den Spielern fordert - und kritisiert: "Wir brauchen mehr Energie in der Kabine und auf der Bank. Der ein oder andere muss mal aus sich rausgehen und mal die unangenehmen Dinge ansprechen!" Bremerhaven verteidigt gegen engagierte Nürnberger zum Schluss "mit Händen und Füßen", wie Trainer Alexander Sulzer beschreibt, und sichert sich trotz Verletzungssorgen das Ticket für das Viertelfinale, wo es gegen die Adler Mannheim geht: "Viele mussten Jobs übernehmen, die sie sonst nicht übernehmen mussten. Das haben sie bislang ganz fantastisch gemacht. Genauso werden wir weitermachen", erklärt Sulzer. Sein überragender Goalie Kristers Gudlevskis benennt das Erfolgsrezept der Pinguins: "Wir haben eine enge Gruppe. Wir kümmern uns umeinander, wir sind schon lange hier, haben großartige Anführer. Das sind alles Qualitäten, die ein großartiges Team ausmachen."

Die Schwenninger Wild Wings bleiben durch ein furioses 5:1 gegen die Grizzlys Wolfsburg am Leben und gleichen in der Serie aus. "Wir standen mit dem Rücken zur Wand, aber hatten einen großen Glauben in der Gruppe. Wir haben in Wolfsburg schon gut gespielt und wollten darauf aufbauen", freut sich Schwenningens Torschütze Tyson Spink über das zurückerlangte Selbstvertrauen. Kollege Philip Feist lobt die "brutale Stimmung" in der kleinsten Halle der Liga: "Die Halle war unglaublich, das siehst du nirgendwo sonst in der DEL! Bei so einer Kulisse war schon beim Warm-up klar, dass wir sie auseinandernehmen müssen. Das haben wir am Ende gemacht."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zu Spiel 2 der 1. Playoff-Runde in der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Sonntag geht es weiter mit dem entscheidenden Spiel 3 der 1. Playoff-Runde zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Schwenninger Wild Wings - ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport.

PENNY DEL | 1. Playoff-Runde

Nürnberg Ice Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:3 (Stand Serie: 0:2)

Die Pinguins gewinnen auch das 2. Spiel und ziehen nach insgesamt 5 Siegen in Serie (inklusive Hauptrunde) ins Viertelfinale ein. Im Schlussdrittel drängt Nürnberg auf den Ausgleich, doch scheitert mehrfach am hervorragend aufgelegten Bremerhavener Goalie Kristers Gudlevskis. Die Ice Tigers verlieren ihr 4. Spiel in Folge gegen Bremerhaven und scheiden aus.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dmlaTks4bzduNmExYnY1WkRsQmloWnE3Tzc3VFVwV3JHMWRrTzdIYzlXTT0=

Sensationeller Führungstreffer für Bremerhaven: C.J. Smith bereitet mit einem No-Look-Pass aus der Drehung für Christian Weijse vor, der zum 1:0 veredelt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Q3dwdXBxdWNxZXN2Qy9qamFlUVFYZEJZcitBa0dPUHZrTUsxSlZYckxocz0=

Der einzige Fehler, der dem Bremerhavener Goalie Kristers Gudlevskis unterläuft: Beim Ausgleich der Ice Tigers zum 1:1 kann er den Schuss von Marcus Weber nicht vereiteln und muss die Scheibe nach einem Aufsetzer von seiner Stockkante ins eigene Tor abprallen lassen. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=STFpaGVOZm5HRWdCTDVDRGg2MzJpWEF1Nm1RZXNpbVYrdjh6dTI0eVJLcz0=

Die Gemüter sind erhitzt: Zur Mitte des 2. Drittels kommt es zur Rudelbildung, bei der die Fäuste mehrerer Akteure fliegen. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NWFPLzJ4LzY3RUxINlN0S1NES2twcWcyL3FIOXJBK3gwelc4eDY4MUFGYz0=

Im Schlussdrittel kochen immer mehr Emotionen hoch: Ausgehend von einem Check von Bremerhavens Maxim Rausch in den Rücken von Nürnbergs Samuel Dove-McFalls, geraten mehrere Spieler beider Teams aneinander. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eEtjbkE4Z21BY1ZoQzdqekluWFBENHMySkdwcUJwUXQzSnhmaVcwWmRKRT0=

"Atemlose" letzte Sekunden: Die Ice Tigers werfen in der letzten Minute noch einmal alles nach vorne, können den "Damm von Bremerhaven" aber nicht brechen. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Y3RNQ2wySTlBVnFOaXVaRWVNRDBqSExBTU9VWWM1R0Qvd0VKdzBGZzhsWT0=

Der Mann des Spiels führt Bremerhaven eine Runde weiter: Kristers Gudlevskis pariert mehrere Schüsse im Tor der Pinguins herausragend. Am Ende stehen für ihn 28 Saves und eine Fangquote von 93,3 Prozent zu Buche. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MjV4aWpxZGxBaVdYcXhyOFE5NEVWRkhZVWJUaE5JNjVnZXlzOHlDQkZaRT0=

Stefan Ustorf, Sportdirektor Nürnberg Ice Tigers: "Bremerhaven war die bessere Mannschaft, aber einen so deutlichen Unterschied habe ich nicht gesehen. Wir haben nochmal alles reingeworfen und hatten im letzten Drittel genügend Chancen, auszugleichen. Wir sind sehr schwach aus der Olympia-Pause rausgekommen. Es ist aber auch eine sehr enge Liga, in der du erstmal in diese Position kommen musst. Wir haben über einen sehr langen Zeitraum aufgrund von vielen Verletzungen mit einer dünnen Personaldecke gespielt, sodass uns am Schluss vielleicht ein bisschen die Körner ausgegangen sind. Den Willen will ich meiner Mannschaft in keinster Weise absprechen. Wir haben individuelle Fehler in den Punkten gemacht, wo uns vielleicht ein bisschen die Qualität gefehlt hat. Um den großen Wurf - Viertelfinale oder vielleicht auch weiterzukommen - haben wir Arbeit vor uns. Wir nehmen die ein oder andere Veränderung vor. Wir sind hungrig nach dem nächsten Schritt. In der 1. Playoff-Runde auszuscheiden ist kein Erfolg, es ist scheiße."

... warum er seit einigen Spielen an der Bande steht: "Wir haben als Stab festgestellt, dass es ein paar Dinge gibt, die wir ansprechen und ändern müssen, für die uns diese Saison die Zeit gefehlt hat. Wir haben uns zu dritt entschieden: Eine Extra-Stimme auf der Bank hilft weiter. Wir müssen uns über die Zukunft Gedanken machen. Wir brauchen mehr Energie in der Kabine und auf der Bank. Der ein oder andere muss mal aus sich rausgehen und mal die unangenehmen Dinge ansprechen!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZFc2aDZxZjJRK3R3aGdGcFAzVHJGT2VOc2p0amZnUE5NRGpmYmc4OXBYcz0=

Josef Eham, Nürnberg Ice Tigers, in der 2. Drittelpause über die Baustellen beim Stand von 1:3: "In allen Bereichen. Wir verlieren jedes Laufduell, die blocken mehr Schüsse als wir. Sie sind in jedem Bereich besser, muss man ganz klar sagen. Es kann nicht sein, dass wir jede 50/50-Scheibe verlieren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Uy9WZURqcndPOGRHd1k3RUJyanpOSFMzbDZ1M3k3NFBieWVjNUtLZ2RGRT0=

Niklas Treutle, Goalie Nürnberg Ice Tigers mit 23 Saves: "Es tut schon weh! Es war einfach zu wenig. Es hat sich die letzten Wochen und Monate angedeutet, dass wir einige Sachen einfach nicht gut machen. Wer dann glaubt, man kann im März den Schalter umlegen: Das geht so nicht im Sport! Es ist sehr bitter!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RzlFcEhJQVV1TnUxenlXbVBKOXBtM1RIN2N5MlFmdDNabmU3MWQvT2s3az0=

Alexander Sulzer, Trainer Fischtown Pinguins: "Der Puls geht bei mir nie so wirklich hoch, aber Nürnberg hat uns wirklich alles abverlangt. Sie haben 2 sehr gute Spiele und gerade zum Ende noch mal richtig Druck gemacht, wo wir mit Händen und Füßen verteidigen mussten. Wir konnten es dann am Ende über die Zeit bringen. Wir wollten ein solides, überlegtes Spiel spielen, aber trotzdem aggressiv dabei bleiben. Das ist uns über weite Strecken sehr gut gelungen."

... über das anstehende Viertelfinale gegen Mannheim trotz einiger Verletzungssorgen: "Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft nach dem Spiel. Sie haben zusammengehalten. Viele mussten Jobs übernehmen, die sie sonst nicht übernehmen mussten. Das haben sie bislang ganz fantastisch gemacht. Genauso werden wir weitermachen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L3V4aFlybDBXK3RHTmhSRmpTYUF4VjVkTkhGYkxOWjFFZ09FdFpudURQMD0=

Bremerhavens Goalie Kristers Gudlevskis: "Wir haben solide gespielt, sehr simpel. Deshalb haben wir den Sieg verdient. Wenn wir so spielen, können wir ein sehr erfolgreiches Team sein. Wir haben eine enge Gruppe. Wir kümmern uns umeinander, wir sind schon lange hier, haben großartige Anführer. Das sind alles Qualitäten, die ein großartiges Team ausmachen."

... über seinen Fehler beim 1:1: "Als Goalie passieren Fehler, das kann man nicht immer kontrollieren. Es ist wichtig, wie du darauf antwortest. Wir haben einen Weg gefunden, zu gewinnen. Jetzt kann ich über das Tor nur lachen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=R3liU2VmTndFdiswSmJWZDZQTTVPaVgvdXl1WE8zRjZySWlZbVVSdUpEVT0=

Schwenninger Wild Wings - Grizzlys Wolfsburg 5:1 (Stand Serie: 1:1)

Die Wild Wings zeigen von Beginn an ein anderes Gesicht als bei der 1:3-Pleite im 1. Spiel. Beflügelt durch den Rückhalt des überragenden Torhüters Joacim Eriksson gelingt den entfesselt aufspielenden Hausherren im Angriff fast alles. Beim 4:0 zur Hälfte des 2. Durchgangs ist das Spiel bereits entschieden. Schwenningen gleicht in der Serie zum 1:1 aus und fährt mit Selbstvertrauen zum 3. Spiel nach Wolfsburg.

Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=MkNTS1d5RVU5SW9VWEVSOVRrL1V1SXBTeis0MWJrWXI3R3JDVTJsR0Jqdz0=

Bitter für die Grizzlys: Nach rund 8 Minuten nähern sich die Gäste dem Schwenninger Tor erstmals näher an, beim Pfostenschuss von Luis Schinko verschiebt Schwenningens Goalie Joacim Eriksson aber sein Gehäuse, sodass die Partie unterbrochen werden muss. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SFNRUG5aUHcrZjdDMDIyQithenZ3a1pBTWR0MXJSUnRqSWJaV2o2aThMZz0=

Das erste nicht mehr so zimperliche Abtasten: Eine Diskussion zwischen Schwenningens Thomas Larkin und Wolfsburgs Matt Choupani artet nach 11 Minuten in eine Rudelbildung aus. Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L3lVL21EN0ZOcUR3bjArUlBjbUhkc0RTOW15S3JVeTJTRTlTMk9SdTZuZz0=

Parade mit dem Stock: Schwenningens Goalie Joacim Eriksson vereitelt einen abgefälschten Schuss von Wolfsburgs Robert Lynch in letzter Sekunde sensationell mit seinem Stock. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cmUvVUQ4ODFlTzJRMWRxbmJvVFEyUVUvWHZNMVhmbGlRaW13RkMyYTFGRT0=

Da gibt es Klärungsbedarf: Mit der Sirene zur 1. Drittelpause entlädt sich der Wolfsburger Frust über den 0:2-Rückstand in einer Rangelei. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WlQ2OGlrOXAydGU2bGdhbng1RUpVRThHb3BXWFhndDBEeFlXdWRrc2ZpYz0=

Der bislang längste Boxkampf der Playoffs zum Jubiläum: Schwenningens Sebastian Uvira liefert sich in seinem 600. DEL-Spiel in der Schlussminute einen handfesten Kampf mit Gegenspieler Gemel Smith. Beide müssen für das Handgemenge für den Rest der Spielzeit auf der Strafbank Platz nehmen.Uvira lässt sich von den Fans sogar noch feiern. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cWRmV1dXdk5TUjNuR0VhbzRCWFVPZHh4M3c5TFlkN2ZPZTVwQzNlOWR5OD0=

Die Szene des Spiels kommt aus der Abteilung "Kuriositäten": Nach einem Schubser von Wolfsburgs Julian Melchiori rollt sich Schwenningens Sebastian Uvira in seinem 600. DEL-Spiel über die Bande und landet auf der Wolfsburger Ersatzbank, wo ihm sofort höflich die Tür zurück aufs Eis geöffnet wird. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Qk41ekVMenlhWTZDYmpFZko5c2NnVTlQUDZhcTMvWDl2eVNLUlB0WXN1dz0=

Der Mann des Spiels: Schwenningens Goalie Joacim Eriksson wird mit sensationellen 39 Saves und einer Fangquote von 97,5 Prozent einer der Sieggaranten der Wild Wings. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZGpKc2krYk1FVkxJajh6TElKWmZ5SkxPN09KSWdXQmx4VnhET0hIcHplRT0=

Tyson Spink, 1 Tor und 1 Assist für Schwenningen: "Wir standen mit dem Rücken zur Wand, aber hatten einen großen Glauben in der Gruppe. Wir haben in Wolfsburg schon gut gespielt und wollten darauf aufbauen. Es ist ein großartiges Ergebnis, wir sind sehr glücklich darüber. Wir sind gut gestartet und haben mit Selbstbewusstsein gespielt. Playoff-Hockey ist unglaublich. Die Emotionen sind groß, genauso wollen wir es haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U0gxOTdteXJzK3JkUWhtQ1B2UG1DYURKeEcwNTdQWkJFWHM0clhrYjcwZz0=

Philip Feist, Torschütze Schwenningen: "Es sind die Pre-Playoffs, so muss das sein. Die Stimmung ist brutal. Die Jungs sind heiß, das hat man von Anfang an gesehen. Ich freue mich riesig, dass wir den Sieg eingefahren haben. Die Halle war unglaublich, das siehst du nirgendwo sonst in der DEL! Bei so einer Kulisse war schon beim Warm-up klar, dass wir sie auseinandernehmen müssen. Das haben wir am Ende gemacht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Uk9Gd1lPZG92OVozQk8wQVc3dytiT2QzWDI2WGlicEZ0RjgzK2paTWZUbz0=

Stefan Wagner, Geschäftsführer Schwenninger Wild Wings, in der 1. Drittelpause über den Glauben der Mannschaft, Tore schießen zu können: "Der Glaube war immer da. Man muss es halt auch umsetzen. Ich hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist und wir wieder die notwendigen Tore schießen."

... wie die Mannschaft mit der 1. Niederlage umgegangen ist: "Es ist Playoff, man muss das berühmte Kurzzeitgedächtnis haben. In der Kabine waren noch Enttäuschung und Wut, aber im Hotel war die Stimmung schon wieder besser. Gestern und heute war es sehr zuversichtlich."

... wie die langfristigen Schwenninger Ziele aussehen: "Natürlich wäre es schön, wenn man mal eine Runde weiterkommt. Es ist erstmal wichtig, dass wir eine gute Leistung bringen und uns dann am Ende der Saison im Spiegel anschauen und sagen können: Es hat gepasst." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aEdVSXFleTZVaXZ2N28rcjVyZE1qS0NGSkhYTUU0MWdzTWJIWnhiOVllYz0=

Julius Ramoser, Grizzlys Wolfsburg, in der 1. Drittelpause über den 0:2-Rückstand gegen starke Schwenninger: "Für die ist es ein entscheidendes Spiel, die kommen hart raus. Das wussten wir von Anfang an. Das ist eine kleinere Eisfläche hier, das ist aber keine Ausrede für uns. Wir müssen mehr mit Körper und schneller spielen, die Scheibe nach vorne und Schüsse aufs Tor kriegen."

... über sein Comeback, nachdem er im 1. Spiel gesperrt war: "Ich habe davor auch schon jedes Spiel wie ein Playoff-Spiel gespielt. Die Sperre war nicht gerade schön für mich, aber jetzt bin ich hier und versuche alles zu geben, um dieses Spiel zu gewinnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RXlkN3h0VXZaZUdhZ0NQejZsTXNORUVxbitLck1Gd0ZuY2lNUldZNXdNcz0=

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs | 1. Playoff-Runde

Sonntag, 22.03.2026

ab 16.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings

PENNY DEL Playoffs - komplett live bei MagentaSport

1. Playoff-Runde: 17./18., 20., 22. März

Viertelfinale: 24./25., 27., 29., 31. März, 2.*, 4.*, 6.* April

Halbfinale: 8., 10., 12., 14./15., 17.*, 19.* (20.*/**), 21.* (22.*/**) April

Finale: 24., 26., 28., 30. April, 3.*, 5.*, 7.* Mai

* falls erforderlich

** bei Heimspiel der Kölner Haie oder der Eisbären Berlin

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