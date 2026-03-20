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3. Liga & Frauen-Bundesliga live bei MagentaSport: "Da ist es dann aus mir rausgekommen!": Brinkmann feiert "geilen" Rostocker Arbeitssieg in Wiesbaden - Hansa setzt Aufstiegskonkurrenten unter Druck

München (ots)

Hansa Rostock schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle: Im Spitzenspiel beim SV Wehen Wiesbaden erkämpft sich der Traditionsklub aus dem Nordosten samt 25 Minuten in Unterzahl ein 1:0, bleibt im 5. Spiel in Folge ungeschlagen und klettert über Nacht auf den 2. Platz. MagentaSport-Experte Steven Ruprecht, der selbst als Spieler bei Rostock und Wiesbaden aktiv war, weiß um die enorme Bedeutung des Rostocker Sieges: "Weil du nicht einfach 3 Punkte für den Aufstiegskampf geholt hast - du hast sehr wahrscheinlich einen Kontrahenten distanziert und ihm die Luft im Aufstiegskampf genommen." Rostocks sonst so ruhiger Trainer Daniel Brinkmann erklärt seinen Ausbruch zum Abpfiff: "Wenn du 25 Minuten überleben musst, dann wirst du schon mal kurz emotional. Da ist es dann aus mir rausgekommen, weil es schon ein geiler Sieg gewesen ist." Für Mittelfeld-Dauerbrenner Benno Dietze ist die Ausgangslage im Aufstiegskamp nun "perfekt: Wir können jetzt auf die anderen schauen, ob die nachziehen. Wir haben einen Wind, wir hoffen, dass er bleibt." Zur Belohnung gibt's laut Dietze am Abend noch ein Kaltgetränk: "Wann, wenn nicht heute?"

Aufstiegseuphorie im Rostocker Lager vermittelt neben dem Sieg am Freitagabend auch die neue Folge "Groundhopper: F.C. Hansa Rostock", die seit heute bei MagentaSport und YouTube verfügbar ist - reinschauen lohnt sich in die Höhle der Möwen!

Im Wiesbadener Lager lässt Trainer Daniel Scherning erstmals vor heimischer Kulisse Punkte liegen und verliert im Kampf um die begehrten Plätze als Achter an Boden: "Das tut weh, weil ich glaube, dass mehr drin gewesen ist. Es wird sich jetzt ein paar Tage scheiße anfühlen", hadert Scherning und kritisiert Schiedsrichter Wolfgang Haslberger: "Er hat sich das Leben mit ein paar Entscheidungen selbst schwergemacht. Deswegen fand ich ihn nicht gut, weil er keine klare Linie hatte." Seine Mannschaft nimmt er ebenfalls in die Pflicht: "Wenn du dir in 25 Minuten in Überzahl drei glasklare Möglichkeiten herausspielst, dann musst du das eine Tor machen."

In der Google Pixel Frauen-Bundesliga eröffnet der Tabellenführer FC Bayern den 21. Spieltag nach 82 Minuten in Überzahl standesgemäß mit einem 5:0 beim Vorletzten SGS Essen.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips zur 3. Liga und zur Google Pixel Frauen-Bundesliga am Freitag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit der 3. Liga am Samstag ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr in den Einzelspielen, u.a. mit der Partie Energie Cottbus gegen den SSV Ulm 1846. Im Topspiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den Hamburger SV - live ab 11.45 Uhr bei MagentaSport.

3. Liga | 30. Spieltag

SV Wehen Wiesbaden - Hansa Rostock 0:1

Nach drei Minuten geht Hansa durch Kenan Fatkic per Elfmeter in Führung und verteidigt diese im Anschluss mit konsequenter Defensivarbeit. Ab der 65. Minute spielt Rostock nach einer harten Entscheidung von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger in Unterzahl: Hansa-Verteidiger Florian Carstens legt sich den Ball im Dribbling zu weit vor und rutscht in Gegenspieler Florian Hübner, zieht dabei aber noch die Beine zurück. Rostock macht in der Tabelle 4 Plätze gut und übernachtet mit 53 Punkten auf Platz 2, Wiesbaden hat als Achter 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

"Der Jubel kennt keine Grenzen": Den Rostocker Spielern ist die Bedeutung der drei Punkte bei den Feierlichkeiten nach Abpfiff deutlich anzusehen. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZDFacFZUS2NRS29OMzAxZmxBdWpEYkdmNjFJTjdLMm1UZVRtMGlKK0hMUT0=

Daniel Scherning, Trainer Wiesbaden, über den Schiedsrichter Wolfgang Haslberger: "Er hat sich das Leben mit ein paar Entscheidungen selbst schwergemacht. Er hatte auch keine klare Linie drin gehabt. Es ist ein Kann-Elfmeter auf der einen, sicherlich auch ein Kann-Elfmeter auf der anderen Seite. Wenn er ihn auf der einen Seite gibt, kann er ihn auf der anderen Seite auch geben. Deswegen fand ich ihn nicht gut, weil er keine klare Linie hatte."

... über die Leistung seiner Mannschaft: "Wenn du dir in 25 Minuten in Überzahl drei glasklare Möglichkeiten herausspielst, dann musst du das eine Tor machen."

... über den Nackenschlag im Aufstiegskampf: "Das tut weh, weil ich glaube, dass mehr drin gewesen ist. Es wird sich jetzt ein paar Tage scheiße anfühlen! Trotzdem geht es danach auch darum, das Spiel abzuhaken."

Daniel Brinkmann, Trainer Rostock, über seinen Jubel-Ausbruch nach dem Spiel: "Wenn du 25 Minuten überleben musst, dann wirst du schon mal kurz emotional. Da ist es dann aus mir rausgekommen, weil es schon ein geiler Sieg gewesen ist. Wir spielen die ersten 25 Minuten ein richtig gutes Auswärtsspiel. Klar war, dass wir hier nicht 90 Minuten kontrollieren. Die Rote Karte war sehr strittig, das hat uns das Ganze schwer gemacht. Aber wir haben es überlebt. Es ist ein enorm wichtiger Sieg - auch auf die Art und Weise, wie er zustande kommt."

... über die Gelbe Karte an Rostocks Kenan Fatkic, nachdem er sein Tor vor den Wiesbadener Fans bejubelt hat: "Das ist ein absoluter Witz für mich, dass er dafür eine Gelbe Karte kriegt. Das Tor ist nun mal bei der Kurve von Wiesbaden gewesen und er läuft zum Jubeln."

... über die Rote Karte für Florian Carstens: "Er zieht ja total zurück, hat keine offene Sohle und spielt den Ball sogar noch mit. Das ist niemals eine Rote Karte." Link zum Doppel-Interview mit Scherning und Brinkmann: clipro.tv/player?publishJobID=dmlzdk11anFSOVhhZ1B1TUREcDJxazNuUEdBZWRzZjhBSi9hUVBjbFNuUT0=

Rostocks Benno Dietze über den Auswärtssieg: "Was soll man sagen? Es fühlt sich super an! So ein Spiel hintenraus mit Unterzahl dann noch bis zur letzten Sekunde zu verteidigen, ist super. Der Sieg tut doppelt so gut danach. Es war einfach geil - besser geht's nicht! Wir können jetzt auf die anderen schauen, ob die nachziehen. Es ist perfekt. Wir haben jetzt einen Wind, wir hoffen, dass er es bleibt."

... ob es noch ein Kaltgetränk geben wird: "Ich sag einfach mal ja. Wann, wenn nicht heute? Das kann man mal machen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aGxjU01ueSt6N3EzWlFPTkYxdWdxdmt1WjBoaG5hWHFLcjFWUE5nNVhTdz0=

Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball Hansa Rostock, vor der Partie über Stürmer Emil Holten, der den im Winter abgewanderten Ryan Naderi erfolgreich ersetzt hat: "Am Ende weiß man es nie. Man hat immer nur eine Überzeugung und ein Bauchgefühl. Wir haben am letzten Transfertag bewusst nichts mehr gemacht. Wir glauben an unsere Jungs und haben einige Jungs in der Offensive, die noch nicht so zur Geltung gekommen sind. Deswegen freue ich mich, dass nicht nur Emil Holten, sondern auch die anderen Jungs Tore schießen und Spiele für uns entscheiden."

... ob ihm für den Coup um Ryan Naderi ein Denkmal gesetzt werden sollte: "Am Ende brauche ich keine Statue. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ehrgeizig bin und der Verein mir sehr viel bedeutet. Jetzt, wo wir neun Spieltage vor Schluss noch mittendrin sind, wollen wir versuchen, das Maximale herauszuholen - was auch immer das am Ende ist." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SEliNVl5czBuK2FlUC9HTDNzM0JNcEVaU0V3THVyM0xsWFBweEh5dUVXbz0=

MagentaSport-Experte Steven Ruprecht schwelgt vor dem Spiel in Erinnerungen über seine aktive Zeit in Rostock von 2013 bis 2015: "Sie war schon etwas ganz Besonderes! Ich möchte die Zeit dort oben nicht missen. Hansa ist mehr als nur ein Verein für die Leute, die dort leben. Um das zu verstehen, muss man selber für den Verein mal gespielt haben. Es ist ein ganz besonderer Traditionsverein. Ich bin mit meiner damaligen Frau durch die Stadt gegangen, hatte gerade frisch unterschrieben und die Fans in der Stadt haben geflüstert: Das ist doch Steven Ruprecht - ohne, dass sie mich jemals für Hansa Rostock kicken sehen haben. Das zeigt, dass die Menschen dort den Verein einfach leben."

... über seine anschließende Station von 2015 bis 2018 in Wiesbaden: "Auch Wehen Wiesbaden war eine unvergessliche Zeit. Ich war sehr gerne hier. Auch hier gab es viele Momente, die ich nicht missen möchte und die ich niemals vergessen werde." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NTVQN2pkaWpKcXM4N1JXZEx2NXVEV0ZNYmpBaWNhY0NCbzJ5RkNpR0t2Zz0=

"Groundhopper: F.C. Hansa Rostock" - seit heute bei MagentaSport und YouTube verfügbar

Der "Groundhopper" folgt dem Ruf der Möwe an die Ostsee: Seit heute, 18.00 Uhr, ist die neue Folge "Groundhopper: F.C. Hansa Rostock" bei MagentaSport und YouTube verfügbar (www.youtube.com/watch?v=A1JqK_iOu8M). In der neuen "Groundhopper"-Folge ist MagentaSport Reporter Alexander Klich zu Gast beim Traditionsklub F.C. Hansa Rostock. Beim Spitzenspiel gegen den MSV Duisburg blickt er hinter die Kulissen und macht sich selbst ein Bild von einem der stimmungsvollsten Stadien der 3. Liga. Hansa Rostocks Kapitän Franz Pfanne schwärmt in der neuen "Groundhopper"-Folge über das Ostseestadion und die treuen Anhänger: "Die Stimmung ist immer gut hier! Wenn 'Hansa Forever' läuft zum Einlaufen läuft, da geht es schon los - der erste Gänsehautmoment! Dann ist das über 90 Minuten eine Bank, was hier abgeht."

Link zum Teaser: cloud.thinxpool.de/s/t3PeDB4CNrTPc2y?dir=/&openfile=true

Google Pixel Frauen-Bundesliga | 21. Spieltag

SGS Essen - FC Bayern München 0:5

Der Favorit aus München zeigt beim Vorletzten keine Schwäche und stellt mit einer 2:0-Führung nach neun Minuten bereits die Weichen für einen ungefährdeten Auswärtssieg. Die Rote Karte für Essens Abwehrspielerin und Kapitänin Jacqueline Meißner in der 8. Minute macht die SGS-Hoffnungen auf eine mögliche Sensation zudem früh zunichte. Bei den Münchnerinnen trifft Linda Dallmann prompt nach ihrer Vertragsverlängerung, Pernille Harder steuert einen Doppelpack bei. Während die Bayern mit 58 Punkten deutlich an der Tabelle thronen, bangt Essen als Vorletzter mit 3 Punkten Rückstand aufs rettende Ufer um den Klassenerhalt.

Fußball live bei MagentaSport

3. Liga | 30. Spieltag

Samstag, 21.03.2026

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: SV Waldhof Mannheim - Erzgebirge Aue, FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen, Energie Cottbus - SSV Ulm 1846, SSV Jahn Regensburg - TSV Havelse, 1. FC Schweinfurt 05 - VfB Stuttgart II

ab 16.15 Uhr: SC Verl - 1. FC Saarbrücken

Sonntag, 22.03.2026

ab 13.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - VfL Osnabrück

ab 16.15 Uhr: MSV Duisburg - TSV 1860 München

ab 19.15 Uhr: Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen

Google Pixel Frauen-Bundesliga | 21. Spieltag

Samstag, 21.03.2026

ab 11.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - Hamburger SV

ab 13.45 Uhr: TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg

Sonntag, 22.03.2026

ab 13.45 Uhr: RB Leipzig - SC Freiburg

ab 15.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln

ab 18.15 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Carl Zeiss Jena

Montag, 23.03.2026

ab 17.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen

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