EuroLeague und EuroCup komplett live bei MagentaSport: Roadtrip des Grauens für den FC Bayern: Nächster Tiefschlag nach zweistelliger Führung - Münchner Last-Second-Drama in Dubai

Der Mammut- wird zum Horror-Roadtrip für die Bayern! Über 5.900 Kilometer und knapp sechs Flugstunden entfernt von "dahoam" kassiert der FC Bayern München den nächsten Tiefschlag auf seiner Auswärtstour mit sieben Spielen in Folge in der Fremde. Das Team von Trainer Gordon Herbert kassiert in Dubai die 6. EuroLeague-Pleite in Folge - auf dramatische Art und Weise: Mitte des 3. Viertels führt Bayern sogar zweistellig, verspielt im letzten Viertel aber die deutliche Führung. 0,2 Sekunden vor dem Ende erzielt McKinley Wright die entscheidenden Punkte zum 89:88 für Dubai Basketball. "Wir hatten den Ball. Dann haben sie gut verteidigt und gut angegriffen", sagt Bayern-Trainer Herbert nach dem Spiel schmallippig über die letzte Szene, in der Wright einen "schwierigen, umkämpften Wurf" (O-Ton Herbert) nimmt. Mit nur fünf Siegen aus 15 Spielen ist der FC Bayern weiterhin Vorletzter und kommt einfach nicht vom Fleck im Kampf um den Anschluss an die Playoff-Ränge. Dubais Coach Jurica Golemac gibt zu: "Es war nicht unser bestes Spiel in dieser Saison. [...] Aber wir haben daran geglaubt, wir haben gegen sie gekämpft, gegen alle. Am Ende haben wir die Power gefunden, das Spiel zu gewinnen."

Dubai Basketball - FC Bayern München 89:88

Der FC Bayern macht weitestgehend ein stabiles Spiel, führt Mitte des 3. Viertels erstmals zweistellig. Doch Dubai kommt im Schlussviertel zurück. McKinley Wright erzielt 0,2 Sekunden vor dem Ende die entscheidenden Punkte und ist mit 22 Punkten bester Werfer.

Bayerns Trainer Gordon Herbert reagiert schmallippig auf die Szenen in der Crunch Time: "Wir hatten den Ball. Dann haben sie gut verteidigt und gut angegriffen. [...] Wir haben in der Defense Mann-gegen-Mann gespielt. Er macht dann einen schwierigen, umkämpften Wurf."

Dubais Matchwinner McKinley Wright gibt die Lorbeeren weiter: "Tolles Comeback! Wir waren letztes Mal in derselben Situation, als wir zu Hause gegen Paris gespielt haben und 15 Minuten vor Schluss zweistellig zurücklagen. Justin Anderson hat als Veteran dieses Teams einen großartigen Job gemacht, unsere Stimmung hochgehalten und jeden motiviert. Der Dank geht an Justin!"

Dubais Coach Jurica Golemac: "Es war nicht unser bestes Spiel in dieser Saison. Aber wir waren schon vor dem Spiel ehrgeizig: Egal was passiert, wir müssen spielen, kämpfen und bis zum Schluss daran glauben. Wir haben daran geglaubt, wir haben gegen sie gekämpft, gegen alle. Am Ende haben wir die Power gefunden, das Spiel zu gewinnen."

