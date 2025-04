MagentaSport

DEL-Finalserie live bei MagentaSport & WM Frauen: Deutschland raus

5:1, Haie abserviert! "Eisbären sind eiskalt" Wissmann: "Wir können immer Tore schießen, egal wie gut der Gegner defensiv spielt"

München (ots)

Eiskalte Eisbären bestrafen beim 5:1 in Finale um die Deutschen Meisterschaft jede Schwäche-Phase der Haie. Die Kölner leisten sich 2 frappierende: noch nicht hellwach nach 25 Sekunden, als das 0:1 fällt, 2 unnötige Zeitstrafen binnen 20 Sekunden im letzten Drittel - Berlin nutzt dies zur 3:1-Führung und legt dann noch zweimal nach. "Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Das 5:1 fällt zu hoch aus, aber: die Eisbären sind halt eiskalt", erklärt MagentaSport-Experte Kai Hospelt. Am Karsamstag folgt Finale 2: ab 18.30 Uhr live.

Nach fast einer Woche Pause war es aus Sicht von Berlins Trainer Serge Aubin "wichtig, das 1. Tor zu erzielen. Das hat uns das nötige Selbstvertrauen eingebracht. Wir haben ein solides 1. Drittel gespielt, sind im 2. Drittel ein bisschen eingerostet und im 3. Drittel haben wir wieder so gearbeitet, wie wir das gewohnt sind. Unser Spiel mit dem Puck war viel besser. Es ist ein guter Start, aber wir wissen, dass wir besser werden müssen." Torschütze Kai Wissmann ergänzt: "Mut macht mir, dass wir immer Tore schießen können, egal wie gut der Gegner defensiv spielt."

"Bitter" sei der schnelle Gegentreffer gewesen, sagt Kölns Jan Luca Sennhenn, der aber trotz des 1:5 "viel Positives" für den Samstag-Auftritt mitnehmen will: "Die ersten 2 Drittel haben wir gesehen, dass wir unsere Chancen kreieren und deutlich mithalten können. Am Ende sind wir durch die doppelte Unterzahl ein bisschen eingebrochen. Das ist nichts, wovor wir uns verstecken müssen, sondern wo wir drauf aufbauen können."

Unter den Zuschauern: Cliff Ronning, NHL-Legende mit über 1100 Spielen und Vater von Eisbären-Rekordstürmer Ty Ronning: "Was für eine Atmosphäre. Es macht Spaß, das Spiel hier zu schauen." Papa Ronning verriet, das eine andere Sportkarriere für den Sohn geplant hatte: "Eigentlich wollte ich, dass er Golf spielt." Gut, dass er beim Eishockey gelandet ist: im 24. Spiel in Folge "scort" Sohn Ty, steht jetzt bei 23 Toren und 22 Assists.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des DEL-Finalauftakts zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien vom Donnerstag. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle benennen. Weiter geht es mit dem DEL-Final e2 Köln gegen Berlin bei MagentaSport am Karsamstag ab 18.30 Uhr. Bei der Eishockey-WM der Frauen warten am Samstag ab 15 Uhr die Halbfinals, am Sonntag folgt ab 18 Uhr das Finale, live bei MagentaSport.

DEL-Finale 1: Eisbären Berlin - Kölner Haie 5:1 (Stand Serie: 1:0)

Der Berliner Führungstreffer nach 25 Sekunden durch Liam Kirk weckt die Kölner auf, die sich in der Folge den verdienten Ausgleich durch Ex-Eisbär Alexandre Grenier erarbeiten. Nach einem ausgeglichenen Mitteldurchgang kippt die Partie im Schlussdrittel endgültig auf die Seite des Hauptstadtklubs.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TzhxUmlTZ0d6ZlFWWFh1U1pGWWpSWFRGRUpkb05EWWZnWGJxM1ByUFJwMD0=

Die Uber Arena hat sich herausgeputzt! Die Halle des Finalauftakts von außen im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Rk92eGk3Qm1PUm9lVDhXZHFzd1lKUzlFR0xWL0JxWDJNNFFpZlBlOGFyRT0=

Die Finalserie wird, wie traditionell üblich, mit der deutschen Nationalhymne eröffnet. Diesmal vorgetragen vom Kieler Sänger Florian Bunke. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aWo0VWhBTFc0QytoZ2w3N0VQcVB4QkFrb1c1UHhRTlBVemczVWcwczNVbz0=

Willkommen im Finale! Die Berliner begrüßen ihre Kölner Gäste mit einem Blitztreffer nach 25 Sekunden durch Liam Kirk. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UE1ySzlwM1d6azg2bXFDQXV0aHZqNjdZQUdKSkJpS1hkSWhHaC9BVUJCZz0=

Beide Teams sind im 1. Serienspiel schon auf Temperatur: Zwischen Berlins Ty Ronning und Kölns Kapitän Moritz Müller fliegen die Fäuste. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WVlvbmxTaHBkUjNqMTIrR1FEbUJmL2RYS1hDUjVjYTVxVFg4TzNHVmpOWT0=

Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin: "Es war wichtig, das erste Tor zu erzielen. Das hat uns das nötige Selbstvertrauen eingebracht. Wir haben ein solides 1. Drittel gespielt, sind im 2. Drittel ein bisschen eingerostet und im 3. Drittel haben wir wieder so gearbeitet, wie wir das gewohnt sind. Unser Spiel mit dem Puck war viel besser. Es ist ein guter Start, aber wir wissen, dass wir besser werden müssen und das werden wir versuchen."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MzdQNVkrUHkwYURmU25DOUVsRkttUnordlhIT1RWc3IyUzZjSXJYU1RFST0=

Berlins Kapitän und Torschütze Kai Wissman: "Es tut sehr gut, das 1. Spiel zu gewinnen. Aber es ist nur ein Spiel. Das hört sich jetzt wieder wie eine Floskel an, aber es ist so. Wir müssen schauen, dass wir uns noch ein bisschen steigern in Köln. Dann bin ich guter Dinge."

... über 5 Berliner Tore: "Mit wie vielen Toren wir am Ende dastehen, ist wirklich egal. Es geht nur um den Sieg. Den haben wir, das ist wichtig. Mut macht mir, dass wir immer Tore schießen können, egal wie gut der Gegner defensiv spielt."

... über die Erwartungen für die Finalserie: "Wir wissen, dass Köln gerade gut drauf ist. Die haben Selbstvertrauen. Natürlich, die sind im Finale, da stehen sie zu Recht. Dementsprechend wird das nächste Spiel wieder sehr schwer werden. Aber wir sind auch gut drauf und haben auch eine super Mannschaft."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SENKR2E1Zm43eWVNUjJxbmFtaEN1ODhhUDVzYzhkR1E3eHZpb2RvR3Y0OD0=

Jan Luca Sennhenn, Kölner Haie: "Wir können viel Positives mitnehmen. Die ersten 2 Drittel haben wir gesehen, dass wir unsere Chancen kreieren und deutlich mithalten können. Am Ende sind wir durch die doppelte Unterzahl ein bisschen eingebrochen. Das ist nichts, wovor wir uns verstecken müssen, sondern wo wir drauf aufbauen können."

... über den Rückstand nach 25 Sekunden: "Direkt im 1. Wechsel ein Gegentor zu bekommen, ist auf das Spiel gesehen natürlich bitter. Aber danach haben wir gut reagiert und verdient den Ausgleich gemacht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UkIweVpFV1dYZHpRSjJ4S2pHRTRUcExkYnh5aFh5a0JJVlVsdlppek1oUT0=

Frank Hördler, 9 Meistertitel mit Berlin und Vater von Eisbären-Stürmer Eric Hördler, über den Berliner Treffer nach 25 Sekunden: "Die haben das einzig Richtige gemacht: Die Frische, die sie haben über die Tage Pause, die haben sie jetzt gleich reingebracht und den Kölnern gezeigt: Halt Leute, hier und nicht weiter. Das hätte ich nicht erwartet. Mit der Intensität aus einem harten Halbfinale dachte ich, dass Köln hierherkommt und andere Sachen entgegenzusetzen hat. Aber wie sie sich davon erholt haben und zurückgekommen sind, da ziehe ich meinen Hut vor. Das musst du auch erstmal können."

... über seinen Sohn Eric: "Wir sind riesig stolz auf ihn, die ganze Familie, alle Freunde. Die kommen hier extra her, weil sie mitfiebern und stolz sind auf ihn. Ich freue mich allgemein, dass die Jungs so etwas erleben dürfen. Das (Finale) ist etwas, das nicht jedem gebührt."

... über seinen langjährigen Weggefährten Moritz Müller von den Kölner Haien: "Ich habe sehr viel Respekt für ihn. Ich freue mich, dass er in diesem Finale steht. Das ist eine tolle Geschichte für ihn und das gebührt ihm, diese Ehre." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V1RCd1ZrQ0tncS9SS2RsRTNFYW1BU0ZkSGprMng3RjlLbXBrQk1zWWpzWT0=

Cliff Ronning, NHL-Legende und Vater von Eisbären-Stürmer Ty Ronning: "Was für eine Atmosphäre. Es macht Spaß, das Spiel hier zu schauen. Die Fans sind voll dabei, es ist schön hier zu sein. Ich liebe es, dass die Fans die ganze Zeit singen. Die Energie ist besonders, das kann man fühlen."

... über seinen Sohn Ty: "Bei Ty geht es immer um das Team. Er will nur gewinnen, besonders jetzt in der Finalserie. In den Playoffs hat er wirklich gut gespielt bisher. Da muss er weitermachen. (...) Eigentlich wollte ich, dass er Golf spielt. Ich habe ihn in der Jugend 4 Jahre lang trainiert und habe ihm mein Wissen weitergegeben." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=anB3NlhUdytwQ1JieURXaWhYUGsyd0hNM1pGSG1DTUtmNHppdWMxME14QT0=

Männer WM-Vorbereitung - Testspiel 2: Slowakei - Deutschland 4:0

In der Defensive zu wenig Gegenwehr, offensiv zu harmlos. Während die DEB-Männer im 1. Test gegen die Slowakei noch mit 3:2 die Oberhand behielten, folgt in Spiel 2 ein 0:4. Im 4. WM-Vorbereitungsspiel steht damit die 3. Niederlage ohne eigenes Tor, bis zum Start der WM-Endrunde liegt noch ordentlich Arbeit vor der DEB-Auswahl. Am 24.04. (ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport) steigt der nächste Test gegen Österreich.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=VEx0dU5GWlFDVW81Vm9NMzJvSi8zOGFXRVpYOUw5ZWZGM0t1U3pIOUxMQT0=

Spannender Einblick durch die Helmkamera des Schiedsrichters: Der Offizielle steht DEB-Angreifer Filip Varejcka im Weg und fängt sich im Eifer des Gefechts ein Tackle ein. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=RlFXTnZnVk9zaVdWcXl1dVhZa1F0NmhMUUY0cjlueGc3REhtUmYybWhoUT0=

Hoher Schläger? Das vermeintliche 2:0 für die Slowakei wird zunächst gegeben, nach deutschem Video-Check aber aberkannt. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NHF0Sm8ybkZCem5LdFlsa2s2SE1LMGJXVjYrQnBKVC9TazVpYXFkNkZiaz0=

Deutscher Frust im 2. Drittel! Nach dem 0:3-Rückstand kommt es zur Rauferei, gleich mehrere DEB-Akteure sind involviert. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZFFEZWFxTU1CeFJ4WW05QW1uWTdPcUF5blNtNlBvNHh2U2lVS05mWHVmND0=

Frauen WM - Viertelfinale: USA - Deutschland 3:0

Deutschland versucht, von Anfang an mitzuspielen und hält gegen die klar favorisierte USA aggressiv dagegen. Dennoch können die DEB-Frauen nicht jeden Angriff der dominant auftretenden US-Amerikanerinnen verteidigen, am Ende ist der Vizeweltmeister eine Nummer zu groß und das deutsche WM-Aus besiegelt.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TC83SFA1OVBHeTNlYjV1OXZoZTY1WDZtNDRVNDNUdjdRSWtZUG5ld2tlbz0=

Von Beginn an ist viel Härte im Spiel: Erst liefern sich Abbey Murphy und Lilli Welcke eine Handgreiflichkeit, dann führt ein Check von Ronja Hark zum Tumult. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NlRTSmVzVXRMa0w2UXA3WVNudW5lUS9YYjdvUW1FT3hjNFJGYmhZZlBDbz0=

Unfall mit kuriosem Wechsel als Folge: Line's Woman Jennifer Cameron prallt bei einem Sturz in den Torpfosten und kann nach dem 1. Drittel nicht mehr weiterpfeifen. Sie wird durch die deutsche Schiedsrichterin Leonie Ernst ersetzt. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NWV6ZGZZcjdMdm5KYUtZVis4OGU4aldKS2t4MjAydkJiZlFiK1p1UDRjRT0=

Anna Reich, Ex-Nationalspielerin und MagentaSport-Expertin: "Die Amerikanerinnen sind individuell so geskilled, dass es schwer im 1-gegen-1 gegen solche Spielerinnen ist. Aber in der geschlossenen Mannschaftsleistung finde ich es von Deutschland sehr gut. (...) Dass da ein Klassenunterschied ist, darüber muss man nicht reden, das haben wir vorher schon viele Jahre festgestellt. Aber es rückt alles näher zusammen."

... mit dem WM-Fazit aus deutscher Sicht: "Es ist auf einer positiven Note geendet. Dass man an der Konstanz der Leistung ein bisschen arbeiten kann, das wäre der nächste Schritt. Mann kann aus diesem Spiel mehr Positives als Negatives mitnehmen. Wenn man so das ganze Turnier lang auftritt, dann kann man ein Spiel gegen Schweden anders gestalten und dann gewinnt man auch gegen Japan."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MU4yT0hEUzJOQXlWK1dkallkUHBvZFEyeGMyNS9Pb1VzUGIyY25jMFJ4UT0=

Sandra Abstreiter, Torhüterin Deutschland: "3:0 gegen die USA, daran ist in vielen Jahren gar nicht zu denken gewesen. Über manche Strecken hatten wir Spielzüge in deren Zone. Sie haben sich heute nicht so leicht getan, also wir haben es ihnen schon schwer gemacht..."

... über ihre starke Leistung trotz fehlender Spielpraxis bei Montreal in der Professional Women's Hockey League: "Ich mache das Ganze jeden Tag. Für mich ist es relativ egal, ob es ein Training oder ein Spiel ist. Ich bin immer voll da. Ich weiß auch, dass die Mannschaft viel auf mich baut. Ich nehme das als Motivation mit, der Mannschaft Aufschwung zu geben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OVZ0d1o2NENONkRDWUo0SFdJUy83T0g1VkZGZXlpajUySjJwYkUyOUdDWT0=

Bundestrainer Jeff MacLeod: "Es ist immer hart, ein Hockey-Spiel zu verlieren. Wir haben die ganzen 60 Minuten viel Aufwand betrieben. Wir sind stolz darauf, wie wir gespielt haben."

... über die Entwicklung des deutschen Frauen-Eishockeys: "Wenn wir an solchen Veranstaltungen teilnehmen, ist es wichtig, gut zu spielen. Genauso wichtig ist es, sich von Spiel zu Spiel zu verbessern und das haben die Spielerinnen getan. Wie sie mit dem Stress und dem Druck über das ganze Jahr umgegangen sind und dann noch erfolgreich waren, dafür sind wir dankbar." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q09velpaNkp1bllUckk4RURQdzZIcmhEVlRHSDBYUFVWdzJaKzVZbG9HQT0=

Die deutsche Kapitänin Daria Gleissner: "Es ist ein Erfolg, was in den letzten Jahren passiert ist, in der Entwicklung im deutschen Frauen-Eishockey. Wir wissen, wo wir im Moment stehen. Natürlich haben wir 3:0 verloren, aber jede Spielerin hat hart gekämpft. Es ist ein Lichtblick, dass wir wissen: Die letzten Jahre haben sich extrem ausgezahlt."

... über ihr WM-Fazit: "Es waren Höhen und Tiefen dabei. Wir sind nicht gut reingestartet, dennoch haben wir das Viertelfinale erreicht. Gegen die USA ist es hart, sich durchzusetzen."

... über ihr 250. Länderspiel und ein Ehrentrikot, das ihr von ihren Mitspielerinnen überreicht wurde: "Ich war voll überrascht in der Kabine. Es sind Mädels in der Kabine, die waren noch gar nicht auf der Welt, als ich mein 1. Länderspiel gemacht habe. Ich bin mega stolz und dankbar, ein Teil zu sein. Ich habe das Trikot 250 Spiele in Ehre getragen und werde das auch noch weiter tun." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UVo5QXJZRjJGVEdxSkowdGZCZzhJbHdpbm9HNDFlVTc3aVV6bHhnSEd2MD0=

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs - komplett live

Finale 1 (Best-of-7-Modus)

Finale 2 Karsamstag, 19.04.2025

ab 18.30 Uhr: Kölner Haie - Eisbären Berlin

Finale 3 Ostermontag, 21.04.2025

ab 16 Uhr: Eisbären Berlin - Kölner Haie

Finale 4 Mittwoch, 23.04.2025

ab 19 Uhr: Kölner Haie - Eisbären Berlin

Finale 5 Freitag, 25.04.2025

ab 19 Uhr: Eisbären Berlin - Kölner Haie

Finale 6 Sonntag, 27.04.2025

ab 13.30 Uhr: Kölner Haie - Eisbären Berlin

Finale 7 Dienstag, 29.04.2025

ab 19 Uhr: Eisbären Berlin - Kölner Haie

Frauen WM: 9. - 20. April 2025 (alle deutschen Spiele plus Finale)

Sonntag, 20.04.2025

ab 18 Uhr: Finale

Länderspiele und Turniere

U18 WM: 24. April - 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

Männer WM: 09. - 25. Mai 2025 (deutsche Spiele + Top-Spiele + k.o.-Runde)

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell