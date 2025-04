MagentaSport

Die Kölner Haie stehen nach 11 Jahren wieder in einem Finale um die Deutsche Meisterschaft. Und wieder war das Halbfinale gegen Ingolstadt eng, sehr eng: 3:2 in der Overtime, nach 0:2-Rückstand. Am Donnerstag steht das erste Finale an: in Berlin, beim Titelverteidiger - live ab 19 Uhr bei MagentaSport.

Einer, der noch gar nicht in den Playoffs getroffen hatte, versetzte 18.000 Zuschauer in der 70. Minute in Ekstase. "Ich bin runtergelaufen und habe mir gedacht: den schieße ich jetzt einfach durch die Beine", jubelte Justin Schütz, der mit seinem 3:2 die Tür zum Finale öffnete. Schütz gesteht: "Ich mir die ganzen Playoffs enormen Druck auf mich selbst gemacht und ich bin froh, dass es endlich geklappt hat." Deshalb war er beim Blick aufs Finale gegen Berlin wohl etwas forscher: "Wir sind der Underdog, aber wenn wir so spielen, dann können wir jeden schlagen, auch viermal."

Bitte keinen Heldenstatus für die "härteste Schulter" der DEL: "Es geht um die Kölner Haie und es geht darum, dass die Kölner Haie in den letzten Jahren schwere Zeiten hatten. Der Weg geht wieder nach oben, das freut mich sehr", erklärte Moritz Müller, der nach einem Schlag erneut vom Eis musste, aber nicht über sich reden wollte. Deshalb: Analyse, Lob für den Gegner und das Plus gegenüber Ingolstadt: "Wir waren in der Mitte der Serie einfach eiskalt bei unseren Chancen. Am Ende haben wir es mit viel Herz und Leidenschaft über die Linie gebracht." Gegen Berlin müsse Köln "sich nicht verstecken!"

Ingolstadt war souveräner Erster nach der Hauptrunde, jetzt sieht Fabio Wagner das Aus "sehr enttäuschend. Wir haben bis zum Ende daran geglaubt. Im 2. Drittel haben wir ein bisschen den Faden verloren. Es war wie in der ganzen Serie dieser eine Fehler zu viel." Wagner, der Ingolstadt verlassen wird, über den geplatzten Titeltraum: "Ich hatte 11 tolle Jahre in Ingolstadt. Es ist bitter."

Kölner Haie - ERC Ingolstadt 3:2 OT (Endstand Halbfinal-Serie: 4:2)

Durch den 3:2-Sieg in der Overtime ziehen die Kölner Haie zum 9. Mal in die Finalserie ein. Der Traum von der 1. Meisterschaft seit 2002 lebt wieder.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=U0h6MW9JbkpEK29MY3pNM2FyWmd5aHlsS2Rvc3N6TXRQNVVtVnFEK0FGQT0=

Justin Schütz schießt die Kölner Haie in der Overtime ins Finale. Die Emotionen platzen aus allen Nähten. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=d0ZoNHVNZzQ4S25vMkJmc1VlU0JNR0g3UUZiOVVpS1ZQNzZYOGJhWnRMRT0=

Turbulente Szene vor dem Kölner Tor. Ingolstadt verpasst beim Konter das 1:3 und dann wird es völlig chaotisch. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VjlMSGltZFlMVFJPZkc1U2t0aEY1Y0xLdXYrUmRISmdNdWRxVzBwY25WUT0=

Es wird immer dramatischer 10 Minuten vor dem Ende mit Großchancen auf beiden Seiten. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dERaRUl5RndURUVNMThGQWhReVU2ejlUUkRLOFgyMWtrbEU3VkxZUTNEYz0=

Große Schmerzen bei Moritz Müller. Der Haie-Kapitän kracht in die Bande und hält sich die Schulter. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YjFhSUIwTWRBclgrb3Rrb3FwTGM3UlNqVlVEVUtRSkFBTVFkTGlrUENtVT0=

Um ein Haar zwingt sich Köln selbst ins Spiel-7. Eine Rettungsaktion wird fast zum Eigentor. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=L1YwazhrbUNlNk5MZ1A5QTRPMHBNb0M4RDV4N3Vic2ZIRU9vMDU2MDd1Yz0=

Latte! Justin Schütz verpasst haarscharf den goldenen Treffer für das Finale. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MDYyeTdRSVNxdFUrNEN0NWw5Rk1EOTBmakNrVlIwNDhjTjJxVUtCN2g4az0=

Hudacek heizt die Kölner Fans nach dem Spiel nochmal ein: Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=b0h3MnZNZzIyR2JISUg1MnB2c0h2UHBUQk5IOW9rcDgybTlFSWNHbld3Zz0=

Justin Schütz, Siegtorschütze Kölner Haie: "Ich bin runtergelaufen und wusste, ich schieß den jetzt durch die Beine. Es ist eine Menge Druck abgefallen. Ich mir die ganzen Playoffs enormen Druck auf mich selbst gemacht und ich bin froh, dass es endlich geklappt hat."

Über das Finale gegen Berlin. "Allen tut das unheimlich gut. Berlin ist natürlich der Favorit, aber wir haben jetzt zweimal den Favoriten rausgehauen. Wir sind unangenehm zu spielen, Berlin weiß das. Wir wissen, dass wir schwer zu schlagen sind. Wir haben zweimal gewonnen gegen Berlin, warum soll es nicht in der Serie klappen? Es ist eine Serie, Finale, es ist alles möglich. Wir sind der Underdog, aber wenn wir so spielen, dann können wir jeden schlagen, auch viermal." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RDJxWG13OGRtYmhvTU95enFweTFQcFNBYTlMWk5MUnlmN01ONzA0cjN4TT0=

"Die härteste Schulter Kölns", Moritz Müller, Kapitän Haie, will nicht zum Helden erkoren werden: "Es geht nicht um mich, es geht um die Kölner Haie. Dass der Weg nach den schweren Jahren wieder nach oben geht. Das freut mich sehr. Jetzt geht's ins Finale. Es ist schön, dass wir gerade feiern und den Moment genießen, aber dann gilt es den Blick nach vorne zu richten. Ingolstadt ist eine Top-Mannschaft, nicht umsonst Erster gewesen in der regulären Saison. Wir waren in der Mitte der Serie eiskalt mit den Chancen. Wir haben Spiele gewonnen, in denen Ingolstadt einfach besser war. Das brauchst du in den Playoffs auch. Am Ende haben wir es mit viel Herz und Leidenschaft über die Linie gebracht."

Über das Finale gegen Berlin. "Wir kommen da als Außenseiter hin und wollen uns nicht verstecken." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TU9nSUtTR2RYNDR1bGpLL0VxblpSWVNvWUhDaWIyTlZMWFpRemJVQzNjdz0=

Mark French, Trainer ERC Ingolstadt: "Wir hatten die Chancen aufs 3:1. Als sie das 2:2 gemacht haben, hatten sie das Momentum. Auch in der Overtime hatten wir unsere Chancen. Wir wollten vor den Playoffs einfach stolz sein, wie wir auftreten würden. Und ich bin stolz auf die Jungs. Manchmal bekommt man dann trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZWVRMWU1UktZRDh2VWtCcFQ5VFNhQkpKSnJWamxlRUs1YVVoS2F3ZVIyRT0=

Fabio Wagner, ERC Ingolstadt: "Sehr enttäuschend. Wir haben bis zum Ende daran geglaubt. Im 2. Drittel haben wir ein bisschen den Faden verloren. Es war wie in der ganzen Serie dieser eine Fehler zu viel. Knackpunkt waren Spiel 3 und 4, auch dass unsere Chancenverwertung nicht optimal war. Sie haben auf unsere Fehler gewartet. Wir hätten auch die Spiele gewinnen können."

Über den geplatzten Titeltraum vor dem Abschied. "Es ist enttäuschend. Ich hatte 11 tolle Jahre in Ingolstadt. Es ist bitter, wir hatten alle einen Traum, für den wir die ganze Saison hart gearbeitet haben, und dass der so endet, ist enttäuschend." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TmRwcVFOdnJHV3VDVVJmN3hEeDRxUWhmMDFVcm1teDJYU3Q1Z1RmYkxEbz0=

Detlef Langemann, Deutscher Meister 1977 mit den Kölner Haien, in der 2. Drittelpause: "Gönnen würde ich es den Kölnern. 23 Jahre warten wir alle darauf, dass der Titel endlich mal wieder hier hinkommt. Aber es wird eben nicht geschenkt. Nach 52 Spielen war Ingolstadt auf Eins, wir auf Sechs. Wir hatten also Schwankungen gehabt. Jetzt merkt man eine gewisse Stabilität. Wenn ich einem das von Herzen gönne, dann dem Moritz Müller." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M0o2NVkrdDVDaHVGazdRZFMyTGVBQXlidUNVZ1BJU2prM1NrVllzRmxXWT0=

