3. Liga und Frauen-Bundesliga komplett live bei MagentaSport am Sonntag

Osnabrück "endlich" auf Nichtabstiegsplatz: "An der Stelle: Liebe Grüße, mit uns ist immer noch zu rechnen, wir leben noch."

München (ots)

Ein schlichtes 1:0 gegen den BVB II reicht auch! Der VfL Osnabrück marschiert unter Trainer Marco Antwerpen aus dem düstersten Eck der Tabelle auf den 15. Platz - einen Punkt auf einen Abstiegsrang. Und das nach einer Bilanz von 4 Siegen und 2 Unentschieden unter dem "Feuerwehr-Coach" Antwerpen. "Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so schnell da rauskommen. Wir haben es geschafft, die Jungs machen einen überragenden Job in der Trainingswoche", freut sich Antwerpen. Siegtorschütze Niklas Wiemann: "Uns hatten schon ein paar abgeschrieben. An der Stelle, liebe Grüße: mit uns ist immer noch zu rechnen, wir leben noch. Aber wir haben noch nichts erreicht."

Hansa Rostock verpasst beim 1:1 gegen Viktoria Köln die Chance, näher an die Spitze zu rücken. Zum Sieger "nach einem geilen Spiel" erklärt sich Viktoria-Coach Olaf Janßen: "Das war der erste Punkt, wo ich sage: "Klasse!" Weil das erstmal auszuhalten beziehungsweise: da wieder rauszukommen, das Spiel so in die Hand zu nehmen, so in den Griff zu bekommen. Da muss ich sagen, das ist top." Sein Gegenüber Daniel Brinkmann ärgerte sich hingegen, die dominante Anfangsphase nicht noch besser ausgenutzt zu haben: "Die ersten 25 Minuten waren super von uns. Eigentlich müssen wir sie in der Phase töten, nachlegen, müssen das 2:0 machen, müssen das 3:0 machen." So bleibt Hansa mit 35 Punkten auf dem 7. Platz, Köln ist mit 36 Punkten Fünfter.

Der SC Verl rutscht dank eines 1:0-Heimsiegs gegen Hannover 96 II ebenfalls an die Aufstiegsplätze ran. Jetzt kommen die harten Brocken. "Die Welle musst du so lange reiten, wie es geht. Nächste Woche haben wir mit Cottbus auswärts eine schwierige Aufgabe, aber wir fahren hin, um die Serie auszubauen", gibt sich Verl-Coach Alexander Ende kämpferisch (Sonntag ab 16.15 Uhr live). Ende über Platz 6: "Das sieht gut aus, gerne einfrieren."

In der Frauen-Bundesliga ballert Eintracht Frankfurt nach Lust und Laune: 9:0 gegen Potsdam. Der FC Bayern siegt 3:1 in Hoffenheim.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom 23. Spieltag in der 3. Liga und der GFBL am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit Fußball bei Magenta Sport am Montag. Ab 17.45 Uhr trifft Carl Zeiss Jena in der Frauen-Bundesliga auf den SC Freiburg. Das Topspiel des 24. Spieltags lautet: Dynamo Dresden gegen TSV 1860 München - am Sonntag live und exklusiv ab 19 Uhr bei MagentaSport.

VfL Osnabrück - Borussia Dortmund II 1:0

Wichtiger Heimsieg für den VfL Osnabrück. Niklas Wiemann lässt die Bremer Brücke mit einem Kopfballtor nach einer Ecke jubeln. Damit geht die Aufholjagd weiter. Osnabrück ist nun seit 6 Spielen ungeschlagen und holte in dieser Zeit 14 Punkte. Damit springt der Zweitligaabsteiger über den Strich. Mit nun 25 Punkten schiebt man sich auf Platz 15. Borussia Dortmund II muss die 3. Niederlage in Folge hinnehmen. Der Abstand auf die Abstiegsplätze beträgt nur noch 5 Punkte.

Marco Antwerpen, Trainer VfL Osnabrück: "Wir hatten Probleme in die Partie hineinzufinden. Zweite Bälle, Passspiel, Passqualität, da waren wir bei 80 Prozent in der 1. Halbzeit. Bei den Standardsituationen hatten wir das nötige Glück. Das brauchst du auch mal. Der Führungstreffer hat uns gutgetan. Wir trainieren es die ganze Woche und unser Co-Trainer freut sich sehr darüber, weil er das so einstudiert. Geiles Tor." Über die Entwicklung seiner Mannschaft: "Gegen uns ist es schwer aus dem Spiel heraus überhaupt ein Tor zu erzielen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so schnell da rauskommen. Wir haben es geschafft, die Jungs machen einen überragenden Job in der Trainingswoche und hier haben sie das Spiel in der 2. Halbzeit auch anders angenommen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U2IraG5qelJlYlBWa3A2alZhNGFhOUdpZ2dNY0diZnV6RkhvbCtSVVplMD0=

Niklas Wiemann, Siegtorschütze VfL Osnabrück: "Wir haben die letzten Wochen gut gearbeitet, so dass wir einen wichtigen Schritt machen konnten. Wir sind über den Strich. Das war das erwartet schwere Spiel, aber wir haben uns reingekämpft. Was wir in der zweiten Halbzeit abgerissen haben, das war schon gut." Über sein Tor. "Das haben wir genauso gewollt. Wie wir das nach Hause gebracht haben, wie wir es verteidigt haben, das sollte man in den Vordergrund stellen. Die harte Arbeit zahlt sich gerade aus." Über die Tabellensituation. "Uns hatten schon ein paar abgeschrieben. An der Stelle, liebe Grüße: mit uns ist immer noch zu rechnen, wir leben noch. Aber wir haben noch nichts erreicht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cHA4UGxLNlBTWDZxK1JyaWkxb2FOcjZzNDZCdHhmV0V3d0w4ZnJIWi9MVT0=

Jan Zimmermann, Trainer Borussia Dortmund: "Bis zum 1:0 haben wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Die Ecke ist mehr als unglücklich. Wir haben eine Verletzungsbehandlung außen, haben den Ball schon und rutschen weg und kriegen ein Standardgegentor, obwohl wir schon längst durch einen Standard hätten führen müssen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c3JuaytGSkRIWkxDQzROMVlFRXdZRTRsemM3ZXNYVFN1SkF3UXg2V1Rabz0=

Hansa Rostock - FC Viktoria Köln 1:1

Remis im Duell der Aufstiegsaspiranten. Die Viktoria kam mit der 1:2-Niederlage gegen den TSV 1860 im Gepäck, Rostock gewann 2:0 in Dortmund. In einer ausgeglichenen Partie glich Lex-Tyger Lobinger den frühen Treffer von Cedric Harenbrock aus. Mit diesem Resultat bleibt die Viktoria auf Rang 5, vor Rostock.

Cedric Harenbrock, Spieler Rostock: "Ich glaube, wir haben richtig gut angefangen, hatten 20 bis 25 Minuten so ein kleines Powerplay. Das war zwar auch anstrengend für uns, weil wir ein hohes Pressing gemacht haben. Aber wir sind auch verdient in Führung gegangen. Aber wir wissen, dass Viktoria Köln eine gute Mannschaft ist. Ein 1:1 war irgendwo gerecht. Sie hatten auch ihre Chancen, wir haben am Ende nochmal gedrückt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SnczV21SYmtGdU8yV001KzdGMFI4bzd0YU1MamJPdG9wRG93SG14M2dLOD0=

Daniel Brinkmann, Trainer Rostock: "Ich glaube, dass wir insgesamt ein gutes Spiel gesehen haben, zwei Mannschaften, die sehr leidenschaftlich gespielt haben, mit unterschiedlichen Spielphasen. Die ersten 25 Minuten waren super von uns. Eigentlich müssen wir sie in der Phase töten, nachlegen, müssen das 2:0 machen, müssen das 3:0 machen. Das schaffen wir nicht. Köln kämpft sich ein bisschen zurück ins Spiel und machen das 1:1 durch eine Umschaltaktion, die Said El Mala brutal gut einleitet. Das ist schon ein absoluter Unterschiedsspieler in der Liga. Aber beide Mannschaften haben sich in alles reingeschmissen und es am Ende gut verteidigt. Unterm Strich hätten wir das Spiel schon gewinnen können, aber es ist so nicht ungerecht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UXFzeTdVeS9ONG9mZHdOTXpIQ0UrbGJ0TDArRldyUHdsU0s1bmRtSnR5QT0=

Lex-Tyger-Lobinger, Spieler Köln: "Man kann ein bisschen zufrieden sein. Man will natürlich auch mehr. Wenn man aber in dieses Stadion fährt, weiß, was für eine Wucht auf einen zukommt, was für eine Mannschaft auf einen zukommt, kann man mit dem Punkt ganz gut nach Hause fahren. Natürlich wäre vielleicht mehr drin gewesen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MWEzT3h0RlZCa3JPbEVnWDljeDlWUnpMLzhwT1RleCtmNWFhR2NPWVZSTT0=

Olaf Janßen, Trainer Köln: "Der Daumen hoch für meine Mannschaft ist alternativlos. Wir wussten, was uns hier erwartet. Top Mannschaft, top Kader, die haben einen Lauf mit Daniel (Brinkmann, d. Red.), 9 Spiele, 18 Punkte. Mit einem Sieg können sie an uns vorbei. Sie haben losgelegt wie die Feuerwehr. Wir konnten in den ersten 15 bis 20 Minuten kaum Luft holen. Das habe ich eben im Kreis gesagt: Das war der erste Punkt, wo ich sage: "Klasse!", weil das erstmal auszuhalten, beziehungsweise, da wieder rauszukommen, das Spiel so in die Hand zu nehmen, so in den Griff zu bekommen. Da muss ich sagen, das ist top. In der 2. Halbzeit haben wir auch sehr wenig zugelassen, das Spiel mehr kontrolliert, was wir in den letzten Wochen nicht so hatten. Das hier in Rostock, in der Situation, hätte ich mir gewünscht, aber nicht so in der Tiefe erwartet. Das war ein geiles Spiel, mit einem gerechten Ergebnis am Ende."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WGxnc2RUR2RVelFnY1VnU3kvVlQ5WFk2MmZDM1Btd3owL0YrZXZHUHhJYz0=

SC Verl - Hannover 96 II 1:0

Der SC Verl schnuppert dank eines 1:0-Heimsiegs gegen Hannover 96 II an die Aufstiegsplätze ran. Das Team von Alexander Ende springt auf Platz 6, der Rückstand auf den Dritten Saarbrücken bleibt bei 5 Punkten. Hannover 96 II verpasst den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Mit nur 4 Punkten aus den letzten 6 Spielen bleibt es ein harter Kampf um den Klassenerhalt.

Alexander Ende, Trainer Verl: "Es war letztes Jahr schon etwas Besonderes, als wir die Serie mit 9 ungeschlagenen Spielen hatten. Die Welle musst du so lange reiten, wie es geht. Nächste Woche haben wir mit Cottbus auswärts eine schwierige Aufgabe, aber wir fahren hin, um die Serie auszubauen." Über das Tor von Eduard Probst. "Ich wusste, dass er ein Tor schießen wird. Das habe ich bei seiner Einwechslung gesagt. Er hat super Laufwege gehabt und hätte noch ein paar Tore mehr machen können. Immer wenn wir ihn brauchen, ist er da." Über die Zukunftspläne. "Wir haben im Wintertrainingslager schon zusammengesessen. Die Gespräche laufen." Über die Abgänge im Winter. "Ich wollte unbedingt mit dieser Mannschaft diese Saison bestreiten. Das war ein sehnlicher Wunsch von mir. Ich glaube an die Gruppe. Fabio Gruber war ein Fundament, aber wir werden das auch hinbekommen." Über die Tabelle. "Ich hätte gerne noch das zweite Tor gemacht, dann wäre ich über Olaf Janßen geklettert. Das sieht gut aus, gerne einfrieren." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=azBxSXN4N3Q1MGxQaFdzc1VwMUZwZTZ5M2NKT1NIOFNTNWZBa2JOczJsdz0=

Eduard Probst, Siegtorschütze für den SC Verl: "Das war eine überragende Mannschaftsleistung, wir haben alle gekämpft und uns den Sieg verdient. Wir sind immer noch ungeschlagen diese Rückrunde. Das ist ein überragendes Gefühl und wir müssen jetzt einfach weitermachen und die Serie weiter fortsetzen." Über seinen Torjubel. "Ich glaube ganz stark an Jesus Christus. Das ist einfach ein Zeichen an die Welt da draußen, dass Jesus Christus uns alle liebt." Über Mannschaftszusammenhalt. "Es ist ein großer Zusammenhalt, es ist ein familiärer Verein, jeder kämpft für jeden. Das zahlt sich auf dem Platz aus." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OUszZlJIeHV2eElMcWl3NnJrUHNDNTJFTUZBODYyWGpvT0VXaU5DT2NMZz0=

Daniel Stendel, Trainer Hannover: "In der 1. Halbzeit hatten wir 2 hundertprozentige Torchancen, aber sie nicht genutzt. In der 2. Halbzeit haben wir den Faden verloren. Viele einfache Ballverluste, auch im direkten Zweikampf. Der Druck wurde immer größer. Dass wir nach einem Einwurf das Tor bekommen, tut weh, aber die Niederlage geht in Ordnung. Es fehlt auf alle Fälle Cleverness. Deswegen sollen die Jungs unter Profibedingungen lernen. Diese Körperlichkeit zu zeigen. Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjNEUUpWVVF5WWtRV0hpdm9ScmptQ3VKOUk3N0VKdW9NZml2aXpMM3RhST0=

Frauen-Bundesliga am Sonntag:

Eintracht Frankfurt - 1. FFC Turbine Potsdam 9:0

Eintracht Frankfurt feiert ein Schützenfest gegen Tabellenschlusslicht Turbine Potsdam. Damit ist die SGE seit 8 Spielen ungeschlagen und weiterhin Spitzenreiter. Vor allem das Torverhältnis hat die Eintracht einen klaren Vorteil gegenüber dem FC Bayern (17 Tore besser).

Lara Prasnikar, 3 Tore und 3 Assists für Eintracht Frankfurt: "Für mich ist die Saison nicht so gelaufen wie normal. Deswegen freue ich mich sehr über dieses Spiel. Wir spielen eine geile Saison und haben hohe Ziele. Wir sind in beiden Wettbewerben voll dabei (Liga und Pokal). Wir wollen so weit kommen, wie es geht. Am besten bis zum Ende ganz oben bleiben." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MUQveGZJd3F1akpVN3V6RDB1RWZsRnpDYjFLamgrTldtL1RickQzMVRFaz0=

Tanja Pawollek, Kapitänin Eintracht Frankfurt: "Wir stehen jetzt ganz oben und da wollen wir bleiben. Wir haben einen guten Start in die Rückrunde erwischt, da wollen wir weitermachen." Über ihren auslaufenden Vertrag. "Wir sind in guten Gesprächen. Eine finale Entscheidung ist noch nicht getroffen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=amE1amhWcitzMmFWZnhQcUlmK2IrVW95dWtldW1YNVcvTkIyNG5RMXBXTT0=

Emelie Bernhardt, 1. FFC Turbine Potsdam: "Man muss fair sein und sagen, dass Frankfurt nicht unser Anspruch ist. Wenn du nach 10 Minuten 3:0 hinten liegst, dann muss ich sagen, haben wir uns noch ganz gut gefangen. Die Qualität, die Frankfurt hat konnten wir nicht verteidigen. Das ist schade, aber vielleicht es okay mal 9 Tore zu kassieren, als jedes Spiel 4. Vielleicht haben wir so einen endgültigen Warnschuss gebraucht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eFZZMFYybnBoMGtDQzgybW5RN0JPNzA3cGxKR0JZUyt3ZEY4YVptdnkrcz0=

TSG Hoffenheim - FC Bayern 1:3

Comeback-Sieg für die Titelverteidigerinnen. Vor der Pause halten die Gastgeberinnen gut mit. Aber vor allem die Einwechslungen machten den Unterschied für den FC Bayern. Alara Sehitler traf zum entscheidenden 2:1, bevor Pernille Harder alles klar machte. Die Münchnerinnen springen wieder an die Tabellenspitze, 3 Punkte vor Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Hoffenheim übernimmt Rang 6.

Dominika Grabowska, Spielerin Hoffenheim und Torschützin zum 1:0: "Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert hat. Ich glaube, wir haben dieses Ergebnis nicht verdient. Ein 1:1 wäre in Ordnung gewesen. Glückwunsch an Bayern. Ich freue mich über mein Tor, aber bin natürlich nicht glücklich über das Ergebnis. Es ist kompliziert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c0ordVlIVTZyZGxORzEvM254YWlxaVIyTVN6WW14d0E3ZTR2NlZ6dXA5bz0=

Theodoros Dedes, Trainer Hoffenheim: "Wir sind erstmal mit unserer Leistung sehr zufrieden, wenn man die Voraussetzungen und den qualitativen Unterschied auf dem Papier sieht, haben wir ein sehr offenes Spiel gehabt. Wir haben das so lange offen gehalten, wie wir konnten und hatten auch 1 bis 2 Schüsse in der 2. Halbzeit, als wir vielleicht in Führung hätten gehen können. Aber der klare Unterschied war am Ende zu sehen. Die eine Mannschaft wechselt Lea Schüller ein und die andere eine U20-Spielerin, die noch nie für uns gespielt hat. Deswegen war es eine sehr gute Leistung von unserer Mannschaft. Mir hat unsere Einstellung enorm gefallen. Am Ende des Tages verlieren wir gegen den amtierenden Meister. Deswegen ist alles okay." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L095NE9ldHZ1TWQ4YnA3QWRwZHdkZ3lycmF6d3Ntd28yUE1OcW5OMVFwND0=

Klara Bühl, Spielerin FC Bayern und Torschützin zum 1:1: "Es war sehr hart. Es war bis zur letzten Sekunde ein enges Spiel. Bei einem 2:1 ist es immer wichtig, dass du es über die Zeit bringst. Anfangs hatten wir ein bisschen Probleme ins Spiel zu kommen, bekommen dann auch den Gegentreffer und mussten uns dann ein bisschen aufrappeln. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bHQ3S29XQ2JKdHBLTkpyK24xQVhuK2x3WklhWlZwZUFiUDd2MzJzSzMyOD0=

Alexander Straus, Trainer FC Bayern: "Es war schwer. Besonders in der 1. Halbzeit. Hoffenheim hat einen guten Job gegen uns im Pressing gemacht. Wir haben uns schwergetan, da rauszufinden. Die 1. Halbzeit war schwer. Unterm Strich waren wir besser im Spiel. Aber der Unterschied kam erst später im Spiel. Wir haben einige Wechsel vorgenommen. Die Spielerinnen, die eingewechselt wurden, haben einen guten Job gemacht und uns Energie gegeben. Das ist das, was wir hatten und sie nicht, Spielerinnen von der Bank bringen zu können und das Level anzuheben. In der 2. Halbzeit waren wir richtig gut. Wir wollten es noch ein bisschen direkter spielen, um ihren Mittelblock herum und über die Flügel."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cFE3TFZNQ05qQmRLWkNCam8vcjhidGlHQ0pIeGIyR0lvV3FXTWYvNGVGTT0=

