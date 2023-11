MagentaSport

Penny DEL komplett live bei MagentaSport - heute 18.45 Uhr: Köln - Bremerhaven

"Bei jedem entschuldigen!" Nürnbergs "Schande" beim 2:10 gegen Berlin, Kühnhackls "Akt des Willens" entscheidet Derby

Was für eine Abreibung für Nürnberg - 2:10 gegen Spitzenreiter Berlin. Tigers Goalie Niklas Treutle wechselt sich nach dem 2:7 selbst aus, zertrümmert noch seinen Schläger. Trainer Tom Rowe verschwindet nach der Schlappe und nunmehr 28 Gegentoren aus den letzten Partien in den Kabinen, dafür stellt sich Daniel Schmölz, der zum Spiel nicht viel sagen wollte: "Außer, dass man sich bei jedem einzelnen, der heute hier war, eigentlich entschuldigen müsste. So geht´s einfach nicht." Schmölz spricht von einer "Schande". Komplett andere Gefühlswelt bei den Berlinern. "Da ist so eine Art Leichtigkeit drin", staunt selbst Frederik Tiffels, mahnt aber vor dem Spiel gegen Köln am Freitag (ab 19 Uhr live in der Konferenz): "Man kann viel mitnehmen und gleichzeitig ist Vorsicht geboten, weil: wir müssen nicht denken, dass wir´s immer so machen und dass der Freitag leicht wird." Mannheim feiert einen 3:2-Derby-Sieg gegen Frankfurt - kollektives Aufatmen nach 3 Niederlagen mit den Fans. "Wir haben die kleinen Sachen wieder besser gemacht. Am Ende waren es die Sachen, die darüber entscheiden, ob wir gewinnen oder verlieren", erklärt Matthias Plachta die bessere Defensivarbeit. "Überragend" - der Siegtreffer von Tom Kühnhackl: ein Akt des Willens. Düsseldorf ist nach dem 4:2 in Augsburg nicht mehr Letzter, weil Iserlohn beim 2:5 gegen Meister München ausgesprochene nachlässige Abwehrarbeit verrichtet. Sehenswert: die Cableguys - MagentaSport hat die Schiedsrichter beim Derby Mannheim gegen Frankfurt verkabelt und das gesamte Spiel begleitet. Wer einen Eindruck über die Ref-Arbeit in so einem heißen Derby erleben will - der Link: https://cloud.thinxpool.de/s/FmH9HZPQgWJ3ZCM - "That´s not a penalty, man!"

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom 1. Teil des 16. Spieltags in der PENNY DEL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es heute ab 17.45 Uhr mit ERC Ingolstadt gegen Grizzlys Wolfsburg, das Topspiel Kölner Haie gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven wird ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport gezeigt. Schon am Freitag geht´s weiter - ab 19 Uhr in der Konferenz.

Die Cable Guys gibt´s nur bei MagentaSport - einmal im Monat werden Spieler und Protagonisten verkabelt. Diesmal die Hauptschiedsrichter: Reid Anderson (ehemaliger NHL) und Andre Schrader, der besonders im Fokus stand. Zwischen Prügeleien, engen und kritischen Entscheidungen, Diskussionen mit den Spielern - keiner ist näher am Spielgeschehen. Starker Job der Refs.

Adler Mannheim - Löwen Frankfurt 3:2

Frankfurt schlägt sich im Derby wacker, bleibt aber in Mannheim erneut ohne Erfolgserlebnis. Manko: im letzten Drittel sei man zu nachlässig gewesen, sagt Brett Breitkreutz und meint damit auch sich selbst. Die Adler in der Phase mit deutlich mehr Willen. Das zeigt besonders der Siegtreffer von Tom Kühnhackl - der Akt des Willens im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dE1FRWhwNU9vMXhJNEJDT3pQSVRWeDZuMndNQ0d0K3hmeGMwTllJUzB5cz0=

Die Analyse von Mathias Plachta nach 3 Niederlagen: "Wir haben die kleinen Sachen wieder besser gemacht. Am Ende waren es die Sachen, die darüber entscheiden, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir haben besser zurückgearbeitet, besser unterstützt und dann kriegst du bessere Chancen als in den letzten Spielen."

Schöne Szene: die Fans feiern ihren Derbysieg mit dem Team und es gibt ein Geburtstagsständchen für den 21jährigen Fabrizio Pilu: clipro.tv/player?publishJobID=ZUJadUxsdWN5YVplTVoyVmM4SkhCVnQ0TE5waitMR0UzdlZOZ2NrSnVwYz0=

Nürnberg Tigers - Eisbären Berlin 2:10

Für Treutle, der sich beim Stand von 2:7 selbst ausgewechselt hatte, gab´s Trost auch von den Berlinern, die vor Spielfreude quasi "glühten". "Da ist so eine Art Leichtigkeit drin. Die Pässe kommen schon besser oder man ist schon einen Schritt näher, weil man weiß, wo die Scheibe hingeht", erklärte Frederik Tiffels (ein Tor, 2 Assists), der allerdings vor dem Freitagspiel gegen Köln vor zu viel Euphorie warnte: "Man kann viel mitnehmen und gleichzeitig ist Vorsicht geboten, weil: wir müssen nicht denken, dass wir´s immer so machen und dass der Freitag leicht wird. Köln wird auch mit Erwartungen kommen. Da müssen wir voll da sein."

Der Clip zum Link:

Nürnbergs Daniel Schmölz: "Zum Spiel kann man nicht viel sagen. Außer, dass man sich bei jedem einzelnen, der heute hier war, eigentlich entschuldigen müsste. So geht´s einfach nicht."

Nürnberg kassiert zu viele Treffer nach Wechseln - 0:3 nach 8 Minuten. "Es passiert uns viel zu oft, dass wir beim nächsten Wechsel direkt ein Gegentor bekommen. Ab da war´s eigentlich eine Schande." Schmölz hofft auf Wiedergutmachung gegen Wolfsburg am Freitag. Ob dann Niklas Treutle im Tor steht, ist fraglich - Nürnbergs Goalie wechselte sich nach dem 2:7 selbst aus. Und wieder: der Schläger wird zerhackt. Die Frustaktion im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YUl2dWJEcVpCWFZSRnZlSzhSVzdwL3E2ZllZU25yWVAvd0tkNWVRYlhHND0=

Augsburg Panther - Düsseldorfer EG 2:4

Endlich wieder ein Sieg für die DEG und den letzten Platz los. Kenny Agostino traf zweimal und sprach danach von einem "großen, wichtigen Sieg" vor den beiden nächsten Partien gegen Mannheim (am Freitag, ab 19 Uhr in der Konferenz live) und München, es sei aber eben "nur ein Sieg. Wichtige 3 Punkte und schon wieder auf den Freitag blicken!"

Die PENNY DEL heute, Mittwoch, 01.11.2023:

Ab 17.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Grizzlys Wolfsburg

Ab 18.45 Uhr: Kölner Haie - Fischtown Pinguins Bremerhaven

