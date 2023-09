MagentaSport

Bielefeld mit Auswärtssieg in Unterhaching, aber Oktoberfest-Verbot für Spieler - Vollath mit starkem Statement

Verkehrte Welt beim Topspiel! Unterhaching geht als Tabellenfünfter in das Duell mit Absteiger Bielefeld und ist damit der Favorit. Die Arminia hat den Saisonstart komplett verpatzt. Im Uhlsport-Park sind es aber die Gäste aus Westfalen, die mit 1:0 in Führung gehen. Dank freundlicher Mithilfe der Hachinger Hintermannschaft ist der Japaner Mizuta beim Fehlpass zur Stelle und kann in der 29. Minute einnetzen. In der ersten Hälfte hätte der DSC gerne noch einen Elfmeter bekommen, dieser wurde allerdings verwehrt. Fabian Klos: "Für mich ist es eine klare Sache. Aber Karma hat zurückgeschlagen." Im Netz muss die Frau von Haching-Kepper René Vollath Hasskommentare löschen, die die Familie nach dem nicht gegeben Elfmeter wüst beschimpfen. Vollath ist nach dem Spiel ein Anliegen gegen Hass im Netz aufzurufen: "Bei aller Diskussion sowas hat hier null verloren. Komplett unnötig!" Im zweiten Abschnitt ist es dann der Joker, der trifft. Manuel Stiefler ist nur wenige Sekunden auf dem Platz und wird bei einer Ecke völlig vergessen. "Heute habe ich mich bisschen belohnt, ich bin drei Monate schwerverletzt ausgefallen und war heute überglücklich über das 1:1. Nervt mich aber, dass wir noch das 2:1 bekommen haben." Nach einem Abstimmungsfehler gelingt Bielefeld in der 89. Minute noch der Siegtreffer. Damit gibt es die erste Niederlage für Aufsteiger Unterhaching.

Gegen Hass im Netz! René Vollath stellt sich nach dem Spiel vors MagentaSport-Mikro mit einer wichtigen Botschaft: "Ich versteh das mit Fußball und Emotionen, aber wenn meine Frau weint und sagt wir bekommen Todeswünsche, dann ist das Sache, die hat überhaupt nichts verloren. Wenn es dann gegen die Familie geht, gibt es eine Grenze."

Mitch Kniat ist nach dem 2. Saisonsieg erleichtert: "Es wäre bitter gewesen, wenn wir nur mit einem Punkt nach Hause gefahren wären. Wir haben das Spiel dominiert."

Manuel Stiefler mit blutiger Nase nach der Niederlage: "Ich glaube es sieht schlimmer aus, als es ist. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, extrem ärgerlich, bin auch bisschen angefressen. Denn das 2:1 haben wir uns selbst eingebrockt."

Der Torwart der Hachinger, René Vollath, leitet mit seinem Klärungsversuch den Siegtreffer für Bielefeld ein.

