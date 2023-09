MagentaSport

3. Liga komplett live bei MagentaSport - 5. Spieltag: Vierzehnter! - Bielefelds glücklicher Punkt in Köln und Coach Janßen ist sauer

Duisburgs erfahrene Kräfte funktionieren noch nicht: Vorletzter!

Duisburgs Umbau stockt: nach dem 1:2 in Regensburg ist der MSV nur Vorletzter. Die Ikone Moritz Stoppelkamp erhielt keinen neuen Vertrag, dafür wurden neue erfahrene Profis geholt, die offenbar noch nicht funktionieren - findet auch Trainer Torsten Zieger: "Es war leider Gottes wieder so, dass die Jungs, die eher noch nicht zu den Gestandenen zählen, ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben und die, die die Erfahrungen mitbringen, eben nicht funktioniert haben." Duisburgs Stierlin, der "von allen viel mehr" forderte und dass sich "alle den Arsch aufreißen." Wird wohl nötig sein in Duisburg. Bielefeld geht nach dem glücklichen 1:1 bei Viktoria Köln als Tabellenvierzehnter in die Länderspiel-Pause. Arminia Coach Kniat bilanzierte: "Das sah letzte Woche noch eher so ein bisschen nach Harakiri aus. Jetzt war es schon viel, viel besser mit viel mehr Struktur." Kölns Trainer Olaf Janssen war sauer über 2 verlorene Punkt aus seiner Sicht: "Entscheidend ist nicht, wie geil du spielst."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Stimmen vom 5. Spieltag am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der 6. Spieltag wird mit der Partie Duisburg gegen Verl. Das Topspiel am Samstag, 16.09., heißt: TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt, ab 16.15 Uhr. Spitzenreiter Dresden spielt in Lübeck - ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel.

Jahn Regensburg - MSV Duisburg 2:1

Duisburg bleibt im Tabellenkeller hängen. Bei den Zebras herrscht Krisenstimmung und Ratlosigkeit. Genau das Gegenteil bei Jahn Regensburg, jetzt in der Spitzengruppe mit Platz 3.

Regensburg Trainer Joe Enochs: "Es war ein Arbeitssieg. Es war nicht schön. Aber gut in der 2. Halbzeit, wie die Jungs nachgelegt haben. Wie sie halt Druck gemacht haben. Das war eigentlich genau das Richtige."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=akswNUVIMG9IdG1yUU1WTkNSOXRxQ2svRDZ0UDZBOTBSc1JXYkgxMklncz0=

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner: "Ich seh's nicht, dass die Niederlage verdient war."

Einen Grund für die Niederlage hat er schon gefunden: "Das ist das, was mich eigentlich so ein bisschen ärgert, sind die erfahrenen Spieler, die wir im Kader haben. Ich denke da in der Offensive an alle, die dort gespielt haben. Die schon ein paar Spiele auf dem Buckel haben. Die sich genau in solchen Situationen sicherlich schon hundertmal befunden haben und die eigentlich diesen aufstrebenden Spielern besser Halt geben müssten. Es war leider Gottes wieder so, dass die Jungs, die eher noch nicht zu den Gestandenen zählen, ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben und die, die die Erfahrungen mitbringen, eben nicht funktioniert haben."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QXJ5Z2hHdkRtVWtYejNYem1VbDYyREtET1hDdndUT1pZZ3IxcW9YMkpJUT0=

Duisburgs Niclas Stierlin: "Insgesamt muss man sagen, dass von allen viel mehr kommen muss. Wir stehen schon wieder da unten und wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen und alle den Arsch aufreißen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bnBDSGVKQ1BSZ1NiYjZZWXdCN0N6cTBKc2ppM3hIYUhEbC9JY0hHdmtPdz0=

Viktoria Köln - Arminia Bielefeld 1:1

Viktoria Köln schenkt, wie schon in der letzten Woche gegen Unterhaching, in der Schlussphase Punkte her. In Minute 84 setzt Noah Sarenren Bazee den Lucky Punch für die Bielefelder. Dadurch verabschieden sich die Kölner erstmal aus der Spitzengruppe der 3. Liga. Bielefeld wartet zwar noch auf den ersten Auswärtssieg der Saison, kann sich aber mit einem Punktgewinn in die Länderspielpause verabschieden.

Kölns Trainer Olaf Janßen: "Entscheidend ist nicht, wie geil oder insgesamt du spielst. Sondern am Ende des Tages die Niederschläge, die du kriegst, wie du damit umgehst. Und der Punktverlust, der war schon auch wieder so ein kleiner Niederschlag."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U0tzYzJJQkNjSWFHbVllUFhteTBSb0k5Y0lFeEpsN3BNazJlalFhT3VXbz0=

Kölns Patrick Koronkiewicz: "Ich glaube, wir haben 2 Punkte verloren. Wir haben eine überragende Partie gemacht. Ich glaube, absolut top. Wir hätten den Sieg mehr als verdient."

Über die Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter nach dem Spiel: "Er hat uns gegenüber nicht respektvoll gepfiffen.... Und sagt dann ja, dass wir 60 Minuten eine Grütze gespielt haben. Meiner Meinung nach sehr respektlos uns gegenüber und das habe ich ihm auch gesagt."

Das gesamte Interview und der Streit mit Schiedsrichter Patrick Ittrich: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MWdKWnJjd0pjSmJka0hycE0ydDFuSUdXdTRuRk91NUtiaURXY0U5K2dIRT0=

Bielefelds Trainer Michel Kniat zieht aus der Niederlage auch Positives: "Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir aufgebaut haben. Das sah letzte Woche noch eher so ein bisschen nach Harakiri aus. Jetzt war es schon viel, viel besser mit viel mehr Struktur. Die Jungs waren mutiger, haben den Plan gut durchgezogen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RjczR3J4Mko0ZVRYS1dVRVdHNlgxK25rcUdSMjI1TjYzcnFiQ04xRktUOD0=

Hallescher FC - SV Sandhausen 4:1

Nach 4 Pflichtspielen ohne Sieg schafft der HFC trotz Rückstand einen deutlichen Erfolg. Der überragende Mann dabei war Tunay Deniz, der mit 3 Scorerpunkten den HFC von den Abstiegsplätzen führt. Der SV Sandhausen bleibt über die Länderspielpause im Mittelfeld stecken.

Halles Trainer Sreto Ristic: "Wir haben sehr viele Facetten in unserem Spiel . Es ist einiges aufgegangen, aber das wollen wir jetzt auch nicht großartig aufhängen...... Wir müssen unser Spiel verbessern, das ist Fakt. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eben dann Spiele zu gewinnen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2FFUWVvOWd3V09VSWFWZFJpTkJ6aFdLSitvOGlyN1JRb1QvWGhrZjlBRT0=

Sandhausens Trainer Danny Glam: "Ich fand, dass wir es gut gemacht haben. Nach dem 1:0 dann lag das Zweite in der Luft und wir haben uns dannein bisschen anstecken lassen von der Hektik, die hier aufkam."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZEJBNzBHOFBaYVRzTDlDbFY3TUpLeHI4ZFRTelRXRm9aSU9odk00Vmk1Zz0=

Sandhausens Kapitän Dennis Diekmeier: "Das nervt natürlich brutal, weil hätten wir gewonnen, dann wären wir natürlich oben dabei gewesen. Jetzt ist es so. Jetzt ist natürlich noch eine Länderspielpause, die nervt richtig. Ich würde jetzt am liebsten wieder übermorgen spielen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dDVZb3lRUnBub3g2Q1F1R1lZU1cxc283NWd0K3ZZRmQ5bXFtYUYxQTNsND0=

