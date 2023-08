MagentaSport

Basketball WM komplett live bei MagentaSport - Zwischenrunde: Mission geht weiter: "Wir sind hier, um eine Medaille zu holen" Deutschland am Freitagmorgen gegen Georgien, Sonntagmittag gegen Slowenien

Der Plan für die Zwischenrunde steht, es wird erneut sehr anspruchsvoll für das deutsche Team. Deutschland trifft am Freitag auf Georgien (Sendestart ab 9.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport). am Sonntag steht das Duell gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Slowenen um Top-Star Luka Doncic an - ab 12 Uhr geht MagentaSport schon in die Vorberichterstattung. Die qualifizierten Teams nehmen ihre Punkte aus der Gruppenphase mit in die Zwischenrunde. "Wir sind hier, um eine Medaille zu holen", sagt Per Günther im MagentaSport-Podcast "Das WM Tagebuch" über die deutsche WM-Mission: "Daher mache ich mir keine Sorgen gegen Georgien. Ich wäre überrascht, wenn sie die beiden Spiele in der Zwischenphase nicht gewinnen würden. Zum einen wegen der Konstellation und zum anderen, weil sie es müssen. Das ist schon ein heftiges Ding. Eine Mannschaft zwischen Australien, Slowenien und Deutschland kann theoretisch mit 4 zu 1 rausfliegen. Das würde sich nicht gut anfühlen auf dem Heimweg."

Täglich morgens frisch ins Ohr: PODCAST "Das WM Tagebuch" von MagentaSport mit Per Günther und Benni Zander

Manchmal plagen Per Günther und Benni Zander Beziehungsprobleme. Untereinander. Darüber müssen sie dann reden. Im Podcast. Etwa, warum Benni seinem Experten aus dem Weg geht, nicht mal mit ihm in den Pool springt oder abends auf einen Drink dabei ist.

Wir haben auch erfahren, was es zum Frühstück in Okinawa gibt. Softeis zum Beispiel. Und rohen Fisch. Meistens reden Günther und Zander aber über sportliche Inhalte.

"Wir sind hier, um eine Medaille zu holen!"

Per Günther ist zufrieden mit der Leistung der deutschen Mannschaft, sieht für die Zwischenrunde wegen der nicht ganz einfachen Regelung, dass alle Sieger aus der Gruppenphase zählen und somit schon eine Niederlage ein Risiko für das Erreichen der k-o-Phase darstellt: "Wir wissen, dass es auch in der Zwischenrunde eine schwierige Aufgabe wird. Sollte Australien Slowenien schlagen, müssen wir Slowenien schlagen, um einem Dreiervergleich aus dem Weg zu gehen. Da kann dann vieles passieren. Wir können in der Zwischenrunde die Füße nicht hochlegen."

Die Mannschaft ist seiner Meinung nach aber auf dem richtigen Weg: "Du könntest auf keinen deutschen Spieler zeigen, der entweder mit seiner Rolle oder mit seinem Spiel nicht zufrieden ist. Du hast keinen, um den du dir Sorgen machen musst. Das ist ein absoluter Luxus."

Bereits die Vorbereitung der Deutschen war gut, bei der WM knüpfen sie nahtlos daran an: "Der Fokus, dieses Gefühl, was für alle Leute, auch zu Hause, greifbar ist. Dieses: wir sind hier auf einer Mission, und nicht wir haben hier vielleicht eine Chance. Nein, wir sind hier, um eine Medaille zu holen. Daher mache ich mir keine Sorgen gegen Georgien. Ich wäre überrascht, wenn sie die beiden Spiele in der Zwischenphase nicht gewinnen würden. Zum einen wegen der Konstellation und zum anderen, weil sie es müssen. Das ist schon ein heftiges Ding. Eine Mannschaft zwischen Australien, Slowenien und Deutschland kann theoretisch mit 4 zu 1 rausfliegen. Das würde sich nicht gut anfühlen auf dem Heimweg."

Die Basketball WM komplett live bei MagentaSport und MagentaTV

Platzierungsspiele

Donnerstag, 31.08.2023

Ab 09.15 Uhr: Kap Verde - Finnland

Ab 09.45 Uhr: Angola - China

Ab 10.25 Uhr: Neuseeland - Mexiko

Ab 11.30 Uhr: Elfenbeinküste - Libanon

Ab 12.55 Uhr: Japan - Venezuela

Ab 13.45 Uhr: Südsudan - Philippinen

Ab 14.15 Uhr: Ägypten - Jordanien

Ab 15.15 Uhr: Frankreich - Iran

Die Zwischenrunde live

Freitag, 01.09.2023

Ab 09.30 Uhr: Deutschland - Georgien

Ab 09.45 Uhr: Serbien - Italien

Ab 10.25 Uhr: USA - Montenegro

Ab 11.30 Uhr: Spanien - Lettland

Ab 13.30 Uhr: Slowenien - Australien

Ab 13.45 Uhr: Dominikanische Republik - Puerto Rico

Ab 14.25 Uhr: Litauen - Griechenland

Ab 15.15 Uhr: Kanada -Brasilien

Sonntag, 03.09.2023

Ab 09.15 Uhr: Australien - Georgien

Ab 09.45 Uhr: Italien - Puerto Rico

Ab 10.25 Uhr: Griechenland - Montenegro

Ab 11.30 Uhr: Brasilien - Lettland

Ab 12.00 Uhr: Deutschland - Slowenien

Ab 13.45 Uhr: Dominikanische Republik - Serbien

Ab 14.25 Uhr: USA - Litauen

Ab 15.15 Uhr: Spanien - Kanada

