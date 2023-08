MagentaSport

Nächster Schritt zur WM-Form: Herbert eine Halbzeit zufrieden, Franz Wagner kriegt "3 mal Gänsehaut"

München (ots)

Zweiter WM-Test, 2. deutscher Sieg mit 86:81 gegen Kanada. "Wir wollen den nächsten Schritt machen", hatte Bundestrainer Gordon Herbert gefordert und erklärte danach: "Wir haben einen wirklich guten Schritt in der ersten Hälfte gemacht. Die ersten 3 bis 6 Minuten im 3. Viertel waren nicht gut. Keine gute Offensive, zu leichte Bälle für den Gegner in der Defensive. Daraus müssen wir lernen. Aber es war definitiv ein guter Schritt, dieses Spiel zu gewinnen." Der nächste "Cut", der WM-Kader muss noch um 2 Spieler verkleinert werden, soll vielleicht schon am Donnerstag vollzogen werden. "Das muss ich mir morgen überlegen. Gehen wir mit 12, 13 oder 14 Spielern in die nächsten Tage. Wir wollten heute erst spielen und morgen eine Entscheidung treffen", sagt der Bundestrainer Herbert. Sicher dabei ist Franz Wagner, der "dreimal Gänsehaut" bei seiner Rückkehr nach Berlin bekam und von einem "sehr toughen Spiel" sprach: "Das sah zwischenzeitlich sehr, sehr gut aus." Isaac Bonga, diesmal mit rosa Haarfarbe, überzeugte beim Test gegen Kanada und auch wenn seine WM-Teilnahme noch nicht restlos fix ist, überlegt er, mit welcher Haarfarbe er nach Japan reisen könnte: "Vielleicht bleibt es pink, vielleicht kommt noch was Neues. Lasst euch mal überraschen."

Die komplette Basketball-WM wird ab 25. August live bei MagentaSport übertragen - die deutschen Spiele kostenfrei. Den WM-Countdown gibt´s ebenfalls exklusiv. Am Samstag und Sonntag findet in Hamburg der Supercup mit den starken Nationen China, Kanada und Neuseeland statt. Alles live und kostenlos. Das Basketball-Angebot wurde nun um den MagentaSport Cup im September erweitert. Der FC Bayern lädt zum Turnier die EuropaLeague-Konkurrenz ALBA Berlin, Bologna und Roter Stern Belgrad ein.

Deutschland - Kanada 86:81 (50:34)

Zweiter Test, top erste Hälfte der deutschen Auswahl, "die wirklich auf einem hohen Niveau agiert" wie MagentaSport-Experte Per Günther in seiner Zwischen-Analyse befand. Dann kämpft sich Kanada Punkt um Punkt zurück. Gleicht sogar eine Minute vor Ende erstmals aus. Zur 2. Halbzeit sagt Per Günther: "Super lehrreich. Gerade mit Blick auf den Gruppengegner Australien, der auch die unangenehmen Verteidiger hat. Wenn ich mir was wünschen darf, spielen sie am Sonntag erneut gegen Kanada." Dann beim Supercup in Hamburg. Deutschland trifft am Samstag in Spiel 1 auf China (ab 18.15 Uhr live und kostenlos).

Die 2 entscheidenden Szenen in der Schlussphase:

Dennis Schröders "Abstauber" final: clipro.tv/player?publishJobID=Y3lzdGZGK1JRZTYrbmpVbFNyWDVJMWtLWTFBMDBieDNKakhIQ0Vtc3FUZz0=

Franz Wagner mit dem wichtigen Dreier beim Stand von 79:79:

clipro.tv/player?publishJobID=WVBOMjZ1SG5rSFFmNE1oTkpzdENlSXBzUTh6bVBPV0llNk9IejFkbEI4UT0=

Bundestrainer Gordon Herbert meinte vor der Partie: "Kanada ist sehr talentiert, das zu den 8 bis 9 Teams gehört, die um eine Medaille bei der WM mitspielen können." Dennoch hatte der Bundestrainer erklärt dass er gegen eben diese Kanadier den nächsten Schritt mit seinem Team machen wolle. "Wir haben einen wirklich guten Schritt in der ersten Hälfte gemacht. Die ersten 3 bis 6 Minuten im 3. Viertel waren nicht gut. Keine gute Offensive, zu leichte Bälle für den Gegner in der Defensive. Daraus müssen wir lernen. Aber es war definitiv ein guter Schritt, dieses Spiel zu gewinnen."

Wann gibt´s den nächsten "Cut", um den Kader weiter zu verkleinern - 2 Spieler müssen noch raus bis zur WM? "Das muss ich mir morgen überlegen. Gehen wir mit 12, 13 oder 14 Spielern in die nächsten Tage. Wir wollten heute erst spielen und morgen eine Entscheidung treffen."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MzVrSytXVlVaOTQ2dllFcUNRdHNxT2pwQllOSmYzZFVtWVB2aGtpK2RKaz0=

"Dreimal Gänsehaupt"

Für Franz Wagner war der Test auch eine Rückkehr in die Heimat Berlin: "Ich hatte dreimal Gänsehaut."

Franz Wagner zum Spiel: "Sehr, sehr toughes Spiel gegen eine sehr physische Mannschaft. Wichtig ist, dass wir in unserem Spiel den nächsten Schritt nach vorn gemacht haben. Das sah zwischenzeitlich sehr, sehr gut aus. Natürlich gibt es auch viele Sachen, die wir noch verbessern wollen. Dafür ist jetzt eine gute Chance."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dk0zaGpjSnVvSkZ0UC94VGpOUUVydHhSd2hHMVBJaUpsWWx3WGlZd2Nnbz0=

Isaac Bonga, mit einer Haarfarbe zwischen rosa mit Gelbstich lobte: "Wir haben 40 Minuten als Team gespielt. Wir haben gewusst, dass es ein schwieriges Spiel ist, auch wenn´s ein Freundschaftsspiel ist. Das macht´s nicht einfacher."

Zur starken Physis der Kanadier: "Das hilft. Wir hatten nicht so viel Zeit in der Vorbereitung wie andere Mannschaften. Aber das heute konnte uns wirklich nur helfen."

Zur neuen Haarfarbe für Japan: "Vielleicht bleibt es pink, vielleicht kommt noch was Neues. Lasst euch mal überraschen."

Das gesamte Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cXpPWWpNU2Fmc3VvNldhWmVWTkpVTEpucEpPdDJKaG94ZFA3d2MyVnFmYz0=

Der WM-Contdown bei MagentaSport in der Übersicht:

Supercup Hamburg:

12. August, ab 15.30 Uhr: Kanada-Neuseeland

12. August, ab 18.15 Uhr: Deutschland-China

13. August, ab 15.30 Uhr: Spiel um Platz 3

13. August, ab 18.15 Uhr: Finale

Auszug aus der Basketball WM Gruppenphase:

25. August, ab 13.00 Uhr: Deutschland-Japan

27. August, ab 09.30 Uhr: Australien-Deutschland

29. August, ab 08.30 Uhr, Deutschland-Finnland

