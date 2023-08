MagentaSport

Auftakt 3.Liga live bei MagentaSport mit 2 Samstag-Hits: TSV 1860 - Mannheim + Dresden - Bielefeld

Aufstiegsexperte Schuppan sieht Dynamo "als Favorit Nummer 1" und die "Lektion Meppen" als Antrieb

München (ots)

Fünf Aufstiege, davon 4mal aus der 3. in die 2. Liga, einmal in die Bundesliga - Sebastian Schuppan weiß, wie´s geht. Schuppan begleitet deshalb das Top-Spiel mit 2 heißen Aufstiegsanwärtern am 1. Spieltags in der 3. Liga - als neuer Experte bei MagentaSport: Dynamo Dresden gegen Absteiger Arminia Bielefeld, am Samstag ab 16 Uhr nach der Auftakt-Samstagkonferenz (ab 13.30 Uhr live). Schuppan, er stieg u.a. mit Dresden und Bielefeld in die 2. Liga auf, sieht Dynamo "als Favorit Nummer 1. Ich bin gespannt, was sie aus der Lektion Meppen mit verpasstem Aufstieg gelernt haben. Wenn sie den Schmerz und die Wut darüber in Energie umwandeln, kann es ein starker Antrieb sein", sagt der neue MagentaSport-Experte über die denkwürdige 1:4-Pleite Dynamos beim damaligen Absteiger. Schuppans Erfolgsrezept für die 3. Liga: "Du brauchst einen sehr guten Mix aus erfahrenen und jungen, hungrigen Spielern. Einen klaren, stabilen Trainer, der in wichtigen Phasen den Druck von der Mannschaft fernhält. Und du darfst als Mannschaft nicht ratlos sein, wenn mal nicht die spielerischen Qualitäten gefragt sind." Denn: "In der 3. Liga wird sehr emotional gespielt." Und viel gewechselt: schon vor dem Saisonstart am Freitag zwischen dem Halleschen FC und RW Essen (ab 18.30 Uhr live) gab es allein 242 Zugänge in den 20 Klubs, wovon 2 direkt aufsteigen, 4 Teams gehen runter in die Regionalliga.

MagentaSport zeigt alle 380 Spiele live, 312 gibt´s exklusiv, auch über die Plattform MagentaTV. Erstens neu bei den Sendezeiten: die Konferenz am Samstag startet schon um 13.30 Uhr, ab 13.45 Uhr laufen die 5 Partien mit allen Infos zudem als Einzelspiel. Zweitens neu: das Samstagnachmittag-Spiel, in der Regel ab 16.15 Uhr. Drittens neu: die Sonntagsspiele ab 13.15, 16.15 und 19.15 Uhr. Und ab sofort gibt´s immer dienstags den neuen Podcast "4zu3" mit Tobias Schäfer als Gastgeber im Gespräch mit Thomas Wagner, Christian Straßburger und Yannick Bakic. Außerdem zeigt MagentaSport am Samstag den Test des Bundesligisten 1. FC Köln gegen FC Nantes - ab 17.45 Uhr live.

"Mit hohen Zielen hast du immer die Motivation, dranzubleiben"

Nachdem in der vergangenen Saison mit dem TSV 1860 München und Waldhof Mannheim 2 Klubs ihre Aufstiegsambitionen klar kommunizierten, halten sich die Drittligisten diesmal zurück. Schade, findet "Aufstiegsspezialist" Schuppan, der mit Bielefeld, Paderborn, Dresden, Cottbus und Würzburg den Sprung schaffte: "Ich finde es gut, wenn sich Mannschaften hohe Ziele setzen. Das ist die Grundlage für Erfolg. Ich mag es nicht, dass die Öffentlichkeit sich immer daran ergötzt, wenn es am Ende dann nicht klappt. Mit hohen Zielen hast du immer die Motivation dranzubleiben und bist nie zufrieden. Das ist eine gute Basis."

Sechzig und Mannheim keine Top-Favoriten!

Dass mit Sechzig und Mannheim genau die beiden geläuterten Klubs mit ehemals großen Zielen am Samstag ab 13.45 Uhr aufeinandertreffen, ist wohl eine "Laune des Spielplans". Sebastian Schuppan glaubt: "Beim TSV 1860 München kann man oft sagen, dass sie gut einkaufen. Ich sehe aktuell noch nicht die große Veränderung. Dass sie noch keinen Sportlichen Leiter haben, ist sicher eine Hürde in mehrfacher Hinsicht. Ich sehe sie aktuell nicht als Favorit um den Aufstieg." Mannheim vertraut auf Rüdiger Rehms "Blitz-Umschaltspiel". Waldhof sieht der ehemalige Defensiv-Spieler, mit der Erfahrung von 364 Partien in der 2. und 3. Liga, ebenfalls "nicht ganz oben." Der FC Ingolstadt startet ambitionierter am Sonntagabend in Aue (ab 19.15 Uhr live): "Ingolstadt hat viel Erfahrung eingekauft."

Was hat Dresden aus der Meppen-Lektion gelernt?

Dass die in der letzten Saison mit nur einem Punkt gescheiterten Dresdner noch verhalten auf dem Transfermarkt agieren, hält Sebastian Schuppan für ein gutes Kalkül. Dynamo sei eingespielt. Selbst den Abgang von Top-Torjäger Arslan 25 Tore, 9 Vorlagen) "werden sie ersetzen können. Tom Zimmerschied wird Zeit brauchen, aber in der Offensive gleich helfen. Robin Meißner ist ein sehr guter Transfer - ein starker Stürmer mit der besten Schusstechnik der Liga." Dynamo sondiere den Markt noch und vielleicht schlage der Klub zu, wenn sich etwa ein neuer Spielertyp wie Arslan aus der Bundesliga auf dem Markt sei. Grundsätzliche Frage bei Dresden: was haben Team und Trainer aus der Meppen-Lektion gelernt?

Eine erste Antwort gibt der Samstag-Gegner und Absteiger Bielefeld, der seine Mannschaft unter dem neuen Trainer Michel Kniat mit bislang 19 Zugängen und 26 Abgängen einmal "links gedreht" hat. Schuppan: "Bei Absteigern wie Bielefeld, Regensburg und Sandhausen müssen wir abwarten, wie schnell dieser teilweise rigorose Umbruch greift." Spannend auch, wie der vom SC Verl verpflichtete Trainer Kniat im wilderen Umfeld der Arminia funktioniere. "Er wird anders als in Verl viel Energie für das Umfeld einbringen müssen."

Saarbrücken "immer auf dem Zettel"

Größere Chancen räumt Sebastian Schuppan dem 1. FC Saarbrücken (Sonntag, ab 13.15 Uhr in Ulm) ein. "Saarbrücken ist eine Mannschaft, die ich immer auf dem Zettel haben werde." Selbst mit dem Wegfall des besten Torhüters der Liga, Daniel Batz, zum Bundesligisten Mainz 05. Die Saarländer haben sich gezielt verstärkt, findet Schuppan. Vor allem in der Offensive, wo zuletzt die Effektivität fehlte, "Kai Brünker und Patrick Schmidt sind richtig gute Verstärkungen." Dahinter spiele Patrick Sontheimer eine wichtige Rolle. Am Freitag beginnen in Halle für alle Klubs die Tage der Wahrheit.

Neu im Team: Rann, Forster, Wahnschaffe und Schuppan als Experte

Das Moderations- und Kommentatoren-Team bei MagentaSport verzeichnet einige starke Zugänge: Christina Rann und Tobias Wahnschaffe moderieren künftig in der 3. Liga, u.a. Oliver Forster und Benni Zander rücken in den festen Kommentatoren-Stab. Die Konferenzen aus dem Studio moderieren Sascha Bandermann, Benni Zander, Alexander Klich sowie Christian Strassburger.

Als Experten fungieren weiterhin Martin Lanig, Rudi Bommer, Thomas Kraus und Daniel Flottmann sowie Steven Ruprecht, der vor allem in der Konferenz analysieren wird. Sebastian Schuppan verstärkt das Experten-Team von MagentaSport künftig.

Fußball live bei MagentaSport

Testspiel am Samstag, 05. August 2023 - ab 17.45 Uhr:1. FC Köln - FC Nantes

Der 1. Spieltag in der 3. Liga, Saison 2023/24 - komplett live bei MagentaSport

Freitag, 04. August 2023 - Das "Tipico-Topspiel der Woche"

Ab 18.30 Uhr: Hallescher FC - RW Essen

Samstag, 05. August 2023

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: TSV 1860 München - Waldhof Mannheim, VfB Lübeck - SV Sandhausen, Jahn Regensburg - SpVgg. Unterhaching, Preußen Münster - BVB II, Viktoria Köln - SC Verl

Ab 16 Uhr: Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld

Sonntag, 06. August 2023

Ab 13.15 Uhr: SSV Ulm - 1. FC Saarbrücken

Ab 16.15 Uhr: SC Freiburg II - MSV Duisburg

Ab 19.15 Uhr:Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell