Frauen Basketball-EM bei MagentaSport: Deutschland unterliegt Serbien 62:78, holt bestes Ergebnis seit 26 Jahren

Deutscher 6.Platz als Cinderella-Story - "Das war ein Ausrufezeichen für die Zukunft"

Deutschland erreicht einen starken 6. Platz bei der Frauen Basketball-EM. Im abschließenden Spiel um Platz 5 unterlag die ersatzgeschwächte DBB-Auswahl den ehemaligen Europameisterinnen Serbien mit 62:78. Trotz der Niederlage sind die deutschen Frauen am Olympia-Qualifikationsturnier im Februar 2024 berechtigt. "Das war ein Ausrufezeichen für die Zukunft", bilanziert die 81fache, ehemalige Nationalspielerin Romy Bär als MagentaSport-Expertin. Bundestrainerin Lisa Thomaidis hatte schon vor dem Abschluss-Spiel gegen Serien von einem "Traum-Ergebnis" gesprochen. Das Eisbad der deutschen Frauen wurde kurzerhand mit Bier gefüllt und Svenja Brunckhorst kündigte an: "Wir haben richtig Bock zu feiern!" Das Team habe eine kleine "Cinderella-Story" geschrieben, so die Kapitänin. "Wir waren die Underdogs - niemand hat geglaubt, dass wir bis zum letzten Tag hier bleiben", sagt Luisa Geiselsöder, mit 11 Punkten bester deutsche Werferin gegen Serbien.

Nachfolgend Stimmen zum Platzierungsspiel Deutschland gegen Serbien. Weiter geht´s mit Spitzen-Basketball der Nationalmannschaften am 5. August: der Auftakt der WM-Testreihe der Männer: Deutschland gegen Schweden - live und kostenlos bei MagentaSport. Komplett live: die WM ab 25. August bei diesem Sender.

Deutschland - Serbien 62:78

Ohne die beiden Stammspielerinnen Leonie Fiebich und Alexandra Wilke, dazu noch müde vom Overtime-Spiel gegen Tschechien gab es nicht viel zu holen gegen die Serbinnen. "Wir müssen stolz sein auf diese deutsche Mannschaft. Was sie hier geleistet haben, das hätte keiner erwartet. Das war ein Ausrufezeichen für die Zukunft", bilanziert die 81fache, ehemalige Nationalspielerin Roy Bär als MagentaSport-Expertin.

Weitere deutsche Stimmen:

Kapitänin Svenja Brunckhorst zum Spiel: "Das ist natürlich schwierig. Wir hatten so viele Emotionen nach dem Spiel gestern. Wir sind von Anfang hinterhergelaufen. Wir hatten keinen Zugriff. "

Brunckhorst zum 6. Platz - eine kleine "Cinderella-Story"? "Auf jeden Fall. Andere Mannschaften sind zu uns gekommen und haben das genauso benannt."

Der nächste Schritt? "Im November ist die nächste Quali, was wichtig ist, um sich als Team weiter zu finden. Und dann den nächsten Schritt zu machen, dass wir dann im Februar dieses unglaublich tolle Ticket lösen können."

Luisa Geiselsöder, mit 11 Punkten bester deutsche Werferin, hatte die Partie als Herausforderung gesehen, sich für das Olympia-Qualifikationsturnier besser positionieren zu können: "Wir wollten das Spiel mitnehmen, um eine bessere Platzierung zu haben. Hat leider nicht geklappt. ....Wir waren die Underdogs - niemand hat geglaubt, dass wir bis zum letzten Tag hier bleiben." Sie sei einfach sehr "stolz auf dieses Team": "wir haben alles auf dem Feld gelassen."

