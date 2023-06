MagentaSport

MagentaSport Medienservice: Deutschland qualifiziert sich für die Olympia-Qualifikation

München (ots)

Deutschland sichert sich den größten Erfolg seit der Bronzemedaille 1997. Deutschland gewinnt gegen Tschechien mit 71:69. Aber. Was. Für. Ein. Drama! Es steht 61:63 gegen Deutschland. Es sind nur noch Sekunden zu spielen. Deutschland vergibt mehrere Chancen auf den Ausgleich. Dann jubelt Tschechien. Das Spiel ist vorbei. Doch die Schiedsrichter schauen sich die letzte Szene nochmal an. Es gibt tatsächlich Ballbesitz für Deutschland mit 0,4 (!) Sekunden auf der Uhr. Deutschland erzielt dann auch den Ausgleich, der Treffer zählt. Leonie Fiebich wirft Deutschland in die Verlängerung! "Das war der größte Wurf, den ich in meiner Karriere getroffen habe", verrät Fiebich. In der Verlängerung gibt Tschechien Gas, führt zeitweise mit sechs Punkten. Doch Deutschland holt das wieder auf - 1,6 Sekunden gibt es beim Stand von 69:69 zwei Freiwürfe für Deutschland. Wieder Fiebich und der letzte Wurf der Tschechinnen sitzt nicht. Deutschland gewinnt mit 71:69, steht im Spiel um Platz 5 und hat sich für Das Olympia-Qualifikations-Turnier qualifiziert. "Ich kriege da totale Gänsehaut. Olympia ist für jeden Athlet das Ziel", freut sich Emily Bessoir. Die letzte Minute, die sich dann eine ganze Weile zog, mit den vergebenen Chancen, dem Videobeweis, dem Ausgleich und den Emotionen im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bmxLMGhGcTNkWlh4VkY0ak9xNzF5N3lqb1lRRFJuL1RVODFxU0lGS0s1MD0=

Die Aufholjagd in der Verlängerung und die Freiwürfe im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VDdRUkkyM0NwdXJhQTFTMTh4bXZWcHg4eXJCV015ZXl4ajNPdmRuZDFWdz0=

Nachfolgend die Zusammenfassung und Clips zur Frauen-Basketball-EM. Weiter geht es am Sonntag mit dem Spiel um Platz 5 ab 14.05 Uhr, dem Spiel um Platz 3 ab 16.50 Uhr und dem Finale ab 19.50 Uhr. Alle Spiele live und kostenlos bei MagentaSport. Weitere Zeiten und Paarungen werden noch kommuniziert.

Deutschland - Tschechien 71:69

Deutschland erwischt den besseren Start, doch Tschechien wird im Laufe der Zeit immer stärker. Die Tschechinnen erspielen sich zwischenzeitlich sieben Punkte Vorsprung. Deutschland kämpft such wieder heran. Wenige Sekunden vor dem Buzzerbeater folgt dann das Drama. Leonie Fiebich wirft Deutschland dann in die Verlängerung. Dort liegt Deutschland teilweise mit sechs Punkten hinten. Die holt Deutschland auf und kriegt 1,6 Sekunden vor dem Ende beim Stand von 69:69 noch zwei Freiwürfe. Deutschland gewinnt und steht im Spiel um Platz 5! Der letzte vergebene Wurf der Tschechinnen und die anschließenden Emotionen im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TzlPM1E0Wis1QlhHamVDVEtDVlR1UUtkc25HWU9lUERWRzNpNVlIRzBzWT0=

Leonie Fiebich, Deutschland, erzielte den Ausgleich und verwandelte den Freiwurf kurz vor Schluss der Verlängerung: "Ich bin unglaublich stolz auf mein Team. Wir hätten niemals gedacht, dass wir um den 5. Platz spielen und uns für das Olympia-Qualifikations-Turnier qualifizieren. Ich habe nichts als Emotionen gerade. Ich habe gar keine Worte. Ich freue mich einfach wahnsinnig." Über ihren Wurf zum Ausgleich vor der Verlängerung: "Das war geplant. Ich war überrascht, dass ich so frei war. Das war der größte Wurf, den ich in meiner Karriere getroffen habe."

Emily Bessoir, Deutschland: "Es war total wild. So etwas sieht man eigentlich nur in Filmen oder historischen Momenten. Das war das geschafft haben, ist einzigartig. Ich finde auch, dass wir das als Team richtig verdient haben. Den Zusammenhalt und die Team-Chemie, die wir haben. Wir haben auch mit 0,4 Sekunden Zeit an uns geglaubt. Wir wussten, dass wir nichts zu verlieren hatten. Dass Leo den dann gemacht hat - Wahnsinn." Über die Tatsache, dass Deutschland bei der Olympia-Quali dabei ist: "Ich kriege da totale Gänsehaut. Olympia ist für jeden Athlet das Ziel."

Der Link zu beiden Interviews: https://basketball-bund.wetransfer.com/downloads/f1a3757dab0882605f5b8495aa148ca620230624134854/3f92bb

Die Basketball- EM der Frauen LIVE UND KOSTENLOS bei MagentaSport:

Sonntag, 25.06.2023 - Finaltag Übertragung vorbehaltlich der deutschen Qualifikation

Ab 14.05 Uhr: Deutschland - Serbien/Montenegro

Ab 16.50 Uhr: Spiel um Platz 3

Ab 19.50 Uhr: EM-Finale

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell