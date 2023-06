MagentaSport

Mehr Exklusiv-Spiele bei MagentaSport in der 3. Liga ab neuer Saison

Telekom lizenziert umfangreiches Live-Spiel-Paket an die ARD - MagentaSport zeigt alle 380 Spiele live, 312 davon exklusiv

MagentaSport zeigt ab der neuen Saison 2023/24 mehr Exklusivspiele aus der 3. Liga. Von den insgesamt 380 Partien, die weiterhin alle bei MagentaSport und MagentaTV gezeigt werden, werden 312 ausschließlich bei MagentaSport und MagentaTV übertragen. Gleichzeitig hat die Deutsche Telekom als Rechteinhaber an die ARD bis einschließlich der Saison 2026/27 ein umfangreiches Live-Spiel-Paket sublizenziert, das es der ARD ermöglicht, jeweils zwei Spiele pro Wochenend-Spieltag für eine Live-Übertragung in der ARD und ihren Dritten Programmen auszuwählen. Die 3. Liga boomt bei MagentaSport indes weiter. Die Gesamt-Reichweiten der vergangenen Saison lagen bei starken 25 Millionen Zuschauern, einzelne Live-Spiele erzielen regelmäßig sechsstellige Nutzungszahlen. Ab der neuen Saison wird es durch den veränderten Terminplan programmliche Anpassungen geben wie etwa das Top-Spiel am späten Samstagnachmittag. Für den bestmöglichen Zuschauer-Service werden alle 380 Partien der 3. Liga weiterhin vor Ort inhaltlich begleitet.

Gute Zusammenarbeit zwischen der Telekom und ARD wird bis 2027 fortgesetzt

"Diese 3. Liga macht jede Saison mehr Spaß, liefert beständig bis zur Schluss-Minute des letzten Spieltags beste Unterhaltung, viele Überraschungen, tolle Fans und ehrlichen Fußball. Unser erfolgreiches Angebot bietet bis 2027 noch mehr Exklusiv-Spiele mit vielen spannenden Klubs", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, der zum neuen Vertrag mit der SportA erklärt: "Wir haben auch im Interesse der Fans einen sehr guten Mix aus Pay TV und frei empfangbarem Angebot gefunden. Wir schätzen die seit 2017 währende, gute Zusammenarbeit mit der ARD und den 3. Programmen insbesondere in der 3. Liga."

Mehr exklusive Spiele und künftig ein Top-Spiel am späten Samstagnachmittag

Der Vertragsabschluss erfolgte über SportA, die Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei der ARD zuständigen Gremien.

Von den insgesamt 380 Spielen der 3. Liga zeigt MagentaSport künftig 312 Partien exklusiv - so viele wie noch nie. Der Hauptspieltag am Samstag wird neu aufgesetzt: ab 13.45 Uhr laufen nunmehr 5 Partien parallel als Einzelspiel oder in der Konferenz live. Ein Top-Spiel wertet den späten Samstag-Nachmittag zusätzlich auf. Der Regel-Spieltag am Sonntag wird künftig 3 Partien beinhalten. Der Freitag startet wie gewohnt mit dem Top-Spiel mit einer halben Stunde Informationen und Features zum anstehenden Spieltag. Alle englischen Wochen werden auch zukünftig exklusiv bei MagentaSport übertragen.

Fast 25 Millionen Zuschauer - Reichweite auf Rekordniveau

Gegenüber der letzten Saison haben die Zuschauer-Reichweiten weiter zugelegt. Fast 25 Millionen verfolgten die 3. Liga live bei MagentaSport - die 3. Liga findet immer mehr Fans. Mit zusätzlichen Angeboten und durch die spannenden Aufarbeitungen bei den Vorort-Produktionen wurden die Zuschauerwerte in den Konferenzen sogar um 35 Prozent erhöht. Der inhaltliche Mehrwert, alle Spiele mit einer Redaktion vor Ort zu produzieren, schafft eine thematische Vielfalt mit bundesweiter Prägung. Topspiele wie TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden erzielen mit rund 300.000 Zuschauern Top-Reichweiten im Pay-Angebot bei MagentaSport. Darüber hinaus wurden die Highlight-Clips auf den digitalen Kanälen rund 3,5 Millionen Mal abgerufen. Zahlen, die belegen: die Relevanz der 3. Liga wächst beständig.

Der Start zur neuen Saison erfolgt am 4. August 2023. Die Deutsche Telekom hält die exklusiven TV-Rechte an der 3. Liga noch bis zur Saison bis 2026/27.

