Frauen Basketball-EM startet ab Donnerstag live und kostenlos bei MagentaSport

Deutsche Frauen zuversichtlich: "Das ist der Beginn von etwas Neuem, etwas sehr Aufregendem"

Auftakt gegen Frankreich

Nach 12 Jahren Abstinenz herrscht Aufbruchstimmung und Zuversicht bei der deutschen Frauen-Basketball-Nationalmannschaft zum EM-Start am Donnerstag. Nicht nur, weil die Generalprobe gegen Italien gewonnen wurde. "Das ist ein Anfang für das, was wir jetzt so machen wollen. Das ist der Beginn von etwas Neuem, etwas sehr Aufregendem", sagt etwa Ama Degbeon. Das Team ist im Kern sehr gut eingespielt über die Jahre. Mit der neuen Bundestrainerin Trainerin Lisa Thomaidis wächst zudem die Zuversicht. "Wir wollen einen guten Auftritt hinlegen und allen zeigen: die deutschen Basketball-Frauen sind zurück", sagt die Kanadierin Thomaidis. Leonie Fiebich, die sich in Spanien zur Top-Spielerin entwickelte, hat wenig Sorgen, die Gruppenphase gut zu überstehen. Frankreich zum Auftakt am Donnerstag (ab 20.35 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport) sei als Turnierfavorit stark, Gastgeber Slowenien (Freitag ab 17.50 Uhr live) und Großbritannien (ab 12.05 Uhr live) "sind total machbar und schlagbar", findet Fiebich. Das klingt wirklich nach Aufbruch und Zuversicht.

Nachfolgend ein Ausblick auf die Basketball-EM der Frauen ab Donnerstag. Alle deutschen Spiele und Viertelfinals live und kostenlos bei MagentaSport. Dazu gibt´s diesen Beitrag mit Stimmungsbild:

Schon am Mittwoch steht das BBL-Finale zwischen ratiopharm Ulm gegen die Telekom Baskets Bonn an - ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport. Serienstand: 1:1, gespielt wird im Best of 5-Modus.

Leonie Fiebich hatte im Vorfeld auch schon mal geschimpft über Versäumnisse im deutschen Frauen-Basketball. In ihrer sportlichen Heimat Spanien, der europäischen Top-Basketballnation bei Männern und Frauen, herrscht eben ein anderes Selbstverständnis. Leonie Fiebich sieht die EM nun als Aufbruch mit klaren Zielen: "Jetzt geht es darum, uns auch zu belohnen. Für die harte Arbeit der letzten Jahre, die wir reingesteckt haben. Wir müssen zeigen, dass wir ein Team sind. Gut als Mannschaft funktionieren - in der Offense und Defense."

"Total machbar und schlagbar"

Mit Auftaktgegner Frankreich, Slowenien und Großbritannien sei das "eine ganz gute Gruppe. Mit Frankreich haben wir natürlich einen starken Gegner zum Reinkommen ins Turnier. Frankreich hat einen richtig starken Kader. Von eins bis 12 - da ist viel Qualität drin. Wir können in dem Spiel uns so ein wenig ausprobieren und ja: dann auch ein wenig Spaß haben in so einem Spiel." Gastgeber Slowenien und Großbritannien seien "total machbar und schlagbar."

"Es geht bergauf"

Fiebich über die neue Trainerin Lisa Thomaidis: "Ein Schritt in die richtige Richtung. Wir machen Fortschritte, es geht bergauf." Fragt man andere Spielerinnen zur Kanadierin Lisa Thomaidis kommt zur Antwort: "Supererfahren" - sie sei ein guter Mix aus sympathisch bis locker, trete aber auch mit Autorität und Bestimmtheit auf. Die 50jährige Kanadierin ist seit Ende April Bundestrainerin beim DBB: "Wir wollen einen guten Auftritt hinlegen und allen zeigen: die deutschen Basketball-Frauen sind zurück."

Ama Degbeon hat bei der EM-Premiere das klare Ziel: "Das Beste rausholen!" Diese EM in Slowenien sei eine Etappe, findet die 27jährige: "Das ist ein Anfang für das, was wir jetzt so machen wollen. Das ist der Beginn von etwas Neuem, etwas sehr Aufregendem."

MagentaSport zeigt die deutschen und ausgewählten Partien ab dem Viertelfinale live und kostenlos. Außerdem das Eröffnungsspiel. Michael Körner und Benni Zander kommentieren die Partien, die ehemaligen Nationalspielerinnen Hanna Ballhaus und Ireti Amojo fungieren als Expertinnen.

Die Basketball- EM der Frauen LIVE

Donnerstag, 15.06.2023

Eröffnungsspiel ab 11.05 Uhr: Montenegro - Griechenland

Ab 20.35 Uhr: DEUTSCHLAND - Frankreich

Freitag, 16.06.2023

Ab 17.50 Uhr: DEUTSCHLAND - Slowenien

Sonntag, 18.06.2023

Ab 12.05 Uhr: DEUTSCHLAND - Großbritannien (Abschluss Vorrunde)

19. & 20.06.2023 - Qualifikation zum Viertelfinale

22.06.2023 - Viertelfinale

24.06.2023 - Platzierungsspiele 5 bis 8 und Halbfinals

25.06.2023 - Finale und Spiel um Platz 3

Die BBL-Finals - Best of 5-Modus

Mittwoch, 14.06.2023

Finale 3 ab 20.15 Uhr: ratiopharm Ulm - Telekom Baskets Bonn

Freitag, 16.06.2023

Finale 4 ab 20.15 Uhr: ratiopharm Ulm - Telekom Baskets Bonn

