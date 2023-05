MagentaSport

BBL-Playoffs komplett live bei MagentaSport: Start der Halbfinals Sonntag ab 17.45 Uhr mit FC Bayern gegen Ulm

"Wir müssen diese Welle mitnehmen" - Gavel darf nun seine "alte Liebe" FC Bayern ärgern

München (ots)

Den Meister ALBA besiegt, ärgert Anton Gavel mit seinen Ulmern jetzt seinen alten Klub FC Bayern München? Den Trainer Gavel hat man einmal sehr emotional beim 2. Sieg in Berlin gesehen, kurz nach dem Einzug ins Halbfinale gegen eben diesen FCB erklärte der 38jährige glücklich, aber schon wieder fokussiert das besondere Duell in München (Sonntag, ab 17.45 Uhr live): "Wir müssen diese Welle mitnehmen. Jetzt sind wir wieder der Underdog." Experte Denis Wucherer sieht die Chancen der Ulmer gegen den FC Bayern etwas größer: "Da greift ein Rädchen ins andere und ich möchte nicht in der Haut von den Bayern stecken." Beim Meister greift nach dem Playoff-Aus wohl der bereits im April von ALBA-Boss Marco Baldi angekündigte Mannschafts-Umbau noch massiver. Trainer Israel Gonzalez fand kurz nach dem Aus: "Es ist zu früh, darüber zu sprechen." Ob Luke Sikma in Berlin bleibt, ist ebenso fraglich, in Ulm blockte er noch: "Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um darüber zu sprechen."

Die letzten Sekunden im Ulmer Hexelkessel, der k.o. des Meisters - hier der Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eVY0cm53a3l0MjVYcDVJZ0RaSC9pOTAyNjBqL3FvL0I3SFBRR2k2MkI4cz0=

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom 4. Viertelfinale Ulm gegen Berlin - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die Ulmer treffen am Sonntag im 1. Halbfinale auf den FC Bayern München - ab 17.45 Uhr live. Bonn gegen Ludwigsburg ist das 2. Halbfinale, Start dieser Serie im Best of 5-Modus: am Pfingstmontag ab 18.45 Uhr. Alle Spiele, alle Entscheidungen live bei MagentaSport.

Stimmen BBL-Viertelfinals Runde 4

ratiopharm Ulm - ALBA Berlin 83:81 (Serienstand 3:1)

"Ich würde sagen: die Bayern müssen gegen Ulm ran", meint MagentaSport-Experte Denis Wucherer über ein Ulmer Team, das sich nach einem Stolperstart stetig steigerte, bis ins Halbfinale des EuroCups kam und nun den FC Bayern München im BBL-Halbfinale ärgern will. "Ein Schlüssel in den Playoffs ist, dass Du im richtigen Moment topfit bist. Berlin war das anscheinend nicht. Viele Kleinigkeiten, die da gezwickt haben. Und dass du eben deinen besten Ball spielst." Wucherer über Ulm: "Da greift ein Rädchen ins andere und ich möchte nicht in der Haut von den Bayern stecken."

Eine besondere Geschichte: die erstaunliche Rückkehr von Philipp Herkenhoff (14 Punkte) und gleich den Deutschen Meister rausgehauen. "Darauf habe ich 12 Monate hingearbeitet. Auf diesen Moment, und dass ich endlich wieder richtig spielen kann."

Herkenhoff über die Entwicklung der Ulmer: "Wir haben uns in den letzten Monaten deutlich gesteigert. Wir vertrauen uns gegenseitig viel, viel mehr. Ich glaube, dass wir ein sehr, sehr unangenehmer Gegner sind."

Herkenhoff über die Chancen gegen den FCB: "Wir dürfen nicht zu pessimistisch sein. Wir haben den Deutschen Meister geschlagen und darauf können wir erst mal sehr stolz sein."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VTY3YnNjNTlyOC9rUXZOZkphVktnM0NxU053R3B3TkN0Tk9pQUZNWjEzZz0=

Ulms Trainer Anton Gavel hat in seinem ersten Trainerjahr seinen 2. Größeren Erfolg verzeichnet. Im Ulmer Trubel sagt Gavel über die Rolle des Underdogs: "Der Druck lastet ja auf uns auch. Die Jungs haben sich das verdient. Respekt und vor allem Glückwunsch an alle Spieler. Wir wollen aber trotzdem auf dem Boden der Tatsachen bleiben - es geht gleich weiter."

Gavel sieht eine klare Aufwärtsentwicklung: "Aber es ist noch kein Revue passieren lassen. Wir haben noch einige Spiele vor uns. Jetzt genießen wir, dann starten wir wieder die Vorbereitung."

Anton Gavel spielte 4 Jahre lang beim FC Bayern, wurde mit dem FCB Deutscher Meister und Pokalsieger: "Wir müssen diese Welle mitnehmen. Jetzt sind wir wieder der Underdog."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZjdvcnBUajFEN2lhaXNEQVdMM1RwdlYybjBCU24wZ1pYS3I3RUtTVlpmND0=

Berliner Erklärungsnot und wohl ein gravierender Umbruch:

ALBA-Trainer Israel Gonzalez: "Ulm war besser, Gratulation. Wir haben kleine Probleme, eine ganze Menge kleiner Probleme. Physische Probleme. Wir waren körperlich nicht gut aufgestellt für die Playoffs. Zählt nicht. Wir müssen nach vorne schauen und besser auftreten als dieses Jahr."

Auf die Frage, ob die Zukunft ein komplett neues ALBA-Team bringe, sagt der Headcoach: "Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es ist zu früh, darüber zu sprechen."

ALBA-Boss Marco Baldi hatte schon im April eine Zäsur im Team angekündigt.

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b2hxRk9rd2trYzA4S1drU253TnlLNjdWS25WOUxpNWNydURwYldyNGF3Yz0=

Luke Sikma blieb ebenso einsilbig, als es um seine Zukunft in Berlin ging: "Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um darüber zu sprechen."

Sikma zum Aus: "Das ist hart. Ich bin wirklich enttäuscht. Schlecht für den Klub und die Fans. Das ist wirklich schwer, zu verstehen. "

Sikma zu den Gründen: "In jedem Spiel gab es was anderes. Im 1. Spiel zu wenig Energie, das Zweite haben wir gewonnen, das Dritte - ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Wir haben in vielen Bereichen enttäuscht."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eEpQOU1HLzcwMEZscUpLdklBQjZLUVcxc0cwZk1xbVR0THY4ZnVZcy8zOD0=

Basketball live bei MagentaSport:

Die BBL-Halbfinals - Runde 1

Sonntag, 28.05.2023

Ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - ratiopharm Ulm

Montag, 29.05.2023

Ab 18.45 Uhr: Telekom Baskets Bonn - MHP RIESEN Ludwigsburg

Dienstag, 30.05.2023 - Runde 2

Ab 20.15 Uhr: FC Bayern München - ratiopharm Ulm

Mittwoch, 31.05.2023

Ab 20.15 Uhr: Telekom Baskets Bonn - MHP RIESEN Ludwigsburg

Freitag, 02.06.2023 - Runde 3

Ab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - FC Bayern München

Samstag, 03.06.2023

Ab 20.15 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg - Telekom Baskets Bonn

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell